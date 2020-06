MIHAI FERCALĂ:"Nu voi cere despagubiri de la ASF, ci din buzunarul vinovatilor de la ASF"

Mihai Fercala,

actionar SIF "Transilvania" SA

Analizand ultimele decizii si rapoarte curente ale "noii conduceri " de la SIF "Transilvania"- conducere instalata in mod ilegal, sfidand legislatia societatilor comerciale, regulamentele ASF- conducere instalata de o grupare infractionala, cu concursul nemijlocit al vicepreseditelui ASF, constatam ca se incalca in continuare legislatia in vigoare si se dezinformeaza, in mod flagrant, piata si actionarii societatii, se falsifica rezultatele adunarii generale a actionarilor din data de 28 aprilie 2020 prin falsificarea modului de stabilire a rezultatului voturilor, eliminand din cvorum voturile " abtinere", la indicatia/cererea ASF adresata noului Directorat instalat in mod ilegal la conducerea executiva a acestei societati.

ASF sfideaza in continuare legea societatilor, indicand "noii conduceri" sa revizuiasca rezultatele voturilor exprimate de actionari, considerand ca voturile "abtinere" nu sunt voturi exprimate si trebuie scazute din cvorum, desi tot ASF scria intr-o scrisoare in anii precedenti ca ei nu administreaza legea societatilor; atunci cum isi permit sa spuna ca voturile abtinere nu sunt voturi exprimate?!

Instantele de judecata au clarificat definitiv aceasta chestiune, vezi Decizia 143/09.03.2017 a Curtii de Apel Alba Iulia, care stabileste si interpreteaza legal ca voturile "abtinere" sunt voturi legal exprimate si ca ele se adauga la voturile "impotriva" pentru a stabili daca o hotarare s-a adoptat legal sau nu.

Numai ASF si "noua conducere" SIF "Transilvania" falsifica voturile,reinterpreteaza hotararile actionarilor , totul cu scopul sa scape de un administrator si de presedintele executiv pentru care considera ca actionarii au aprobat pornirea actiunii in raspundere, desi actionarii au respins aceste propuneri are gruparii lui Fratila!

Pentru falsificarea rezultatelor voturilor, conform cererii ASF si a "noii conduceri" a SIF"Transilvania", actionarii vor contesta in justitie "noua Hotarare" falsificata si data publicitatii prin raportul curent nr.3517/26.05.2020 , ca raspuns la cererea ASF nr.VPI 4934/22.05.2020. In acest fel, ASF sfideaza hotararile instantelor de judecata mentionate mai sus, doar din dorinta de a sanctiona fostul Directorat si o parte a membrilor Consiliului de Supraveghere.

ASF respinge plangerea prealabila a Directoratului stabilit legal prin hotararea din 15 ianuarie 2020, a doua oara, conform adresei VPI 4778/18.05.2020 semnata de vicepresedintele Gabriel Gradinescu si nu printr-o decizie a Consiliului ASF,cum prevedere legislatia in vigoare, pe motiv ca... " documentatia remisa nu ar fi fost semnata de persoanele care reprezinta legal societatea". Intreb ASF si cer sa raspunda public, cine a semnat documentatia noului Directorat propus de gruparea Fratila?

Nici aceasta documentatie nu a fost remisa de societate, societatea fiind legal reprezentata de Directorat, nu de Fratila Constantin si de Crinel Valer Andanut!

Cum de a avizat aceasta documentatie ilegala?! .. cum de trateaza in mod diferit cele doua documentatii?..

Raspunsul e foarte clar pentru actionari: ASF incalca in mod voit reglementarile legale, doar din dorinta de a instala la conducerea SIF"Transilvania" , gruparea lui Fratila Constantin.

"Noua conducere" a inceput rafuielile cu personalul SIF "Transilvania" care nu consimte sa incalce legea, asa cum o cer acesti noi conducatori ilegali, desfacand contractul de munca al ofiterului de conformitate din SIF "Transilvania", functie cheie fara de care AFIA nu poate functiona.

Pentru ca ofiterul de conformitate a cerut sa vada toate hotararile ilegale ale acelui Consiliu paralel si sa fie inregistrate la societate dupa saptamani intregi de la adoptarea lor ilegala, noul presedinte executiv-Moldovan Marius i-a desfacut contractul individual de munca, asumandu-si o noua "calitate" - cea de ofiter de conformitate!

In mod normal ASF, ar fi trebuit sa reactioneze imediat la acest abuz si la afectarea foarte grava a transparentei actelor decizionale, a legalitatii acestor hotarari, dar ASF tace la ilegalitaile savarsite de favoritii lor!

Zeci de hotarari ilegale, neinregistrate la societate au fost luate in calcul si recunoscute in mod ilegal de ASF, acelasi ASF care si-a fundamentat deciziile ilegale pe aceste hotarari induse chiar de directorii ASF, manipulndu-l in acest fel pe vicepresedintele Gabriel Gradinescu.

O noua situatie hilara a aparut la SIF "Transilvania" de cand "noua conducere " s-a instalat la carma societatii: auditorul intern, o firma de renume international de consultanta si audit , notifica "noua conducere" ca inceteaza contractul de audit pentru SIF"Transilvania, contract inceput cu doar trei luni in urma!

Oare de ce aceasta firma de renume reziliaza unilateral, contractul abia semnat de audit?!

Raspunsul este simplu pentru toata lumea normala: nu vor sa lucreze si sa confirme legalitatea deciziilor ce se adopta de Consiliul de supraveghere "paralel" condus de ilegalul presedinte Crinel Valer Andanut - controlat din umbra de gruparea Fratila, presedinte suspendat din functie de instantele de judecata conform hotararii nr.307/08.04.2020; nu vor sa confirme legalitatea deciziilor adoptate curent de "noul Directorat".

Numai ASF sfideaza hotararile instantelor judecatoresti si cautioneaza hoatararile ilegale ale Consiliului de supraveghere "paralel" si ale "noului" Directorat impus ilegal de gruparea Fratila cu acordul si consultanta vicepresedintelui ASF Gabriel Gradinescu si a celor trei directori subordonati, directori care il imping spre savarsirea tuturor ilegalitatilor pentru care vor da socoteala procurorilor.

Maniera total ilegala de lucru la SIF"Transilvania", sub noile structuri de conducere impuse ilegal de ASF, rezulta si din modalitatea ilegala de lucru si de adoptare a deciziilor in Consiliul "paralel" folosindu-se de votul ilegal al lui Fratila Constantin. Avand in vedere starea lui de incompatibilitate , Directoratul legal in functiune, la data de 13 martie 2020 - deci in perioada de valabilitate a mandatului - a suspendat, in baza prerogativelor si obligatiilor sale legale, contractul de mandat al lui Fratila, in numele societatii,acesta fiind incompatibil cu aceasta calitate conform art.15 din Actul constitutiv, si a facut raportul curent nr.2167/13.03.2020 prin care a comunicat pietei si actionarilor aceasta decizie.

ASF, se trezeste abia in data de 28 mai 2020 si prin scrisoarea VPI 2772.1 , (deci dupa o luna si jumatate) sa ceara precizari "noii conduceri " asupra acestei situatii!

De ce a asteptat atat de mult timp ASF sa ceara lamuriri la aceasta situtie?

Raspuns foarte simplu: pentru a-i lasa posibilitatea lui Fratila Constantin sa voteze ilegal in 30 martie 2020, revocarea deciziei Consiliului de supraveghere din 15 ianuarie 2020, adica revocarea propunerii de directorat pentru un nou mandat de patru ani, propunere care avea in vedere aceiasi membri ai Directoratului al caror madat expira in 19 aprilie. Iata in ce mod respecta ASF legislatia AFIA!

Desi stie ca Fratila Constantin este incompatibil (ca urmare a unei plageri penale facuta chiar de ASF), ca urmare a unor alte dosare penale in care este urmarit penal "in personam", ASF nu se apara in instante, asteptand ca gruparea Fratila sa produca haosul pe care l-a generat in structurile de conducere din SIF " Transilvania".

Cer in mod imperios ca ASF sa raspunda cum s-au adoptat deciziile de revocare a vechiului Directorat, cum s-a adoptat decizia de numire a "noului directorat" - creatia lui Fratila Constantin cand acesta nu avea voie sa voteze in Consiliul "paralel" (neavand un contract de mandat legal ,vechiul contract fiind suspendat si suspendarea comunicata la Oficiul Registrului Comertului).

Cer ca ASF sa raspunda daca toate deciziile adoptate dupa 13 martie 2020 mai sunt legale sau nu, Fratila neavand contract de mandat legal?! (dar nu ma astept ca ASF- vicepresedintele Gradinescu si cei trei directori subordonati sa raspunda, cat timp ei au consiliat persoana in cauza sa faca tot dezastrul pe care l-a facut in structurile de conducere din SIF"Trandsilvania").

De asemeni, cer ca "noul Directorat" sa faca un Raport curent sa informeze piata, daca Fratila Constantin are un contract de mandat legal, cine a semnat acest contract si daca "noul presedinte executiv" a dispus plata indemnizatiei de membru al Consiliului de supraveghere pentru Fratila Constantin, pentru ca vechiul Directorat a refuzat sa faca aceasta plata!

Cer ca autoritatile legale ale statului sa se autosesizeze in aceasta speta, sa analizeze infractiunile si sa dispuna legal asupra si a celorlate infractiuni din dosarul penal nr.86/P/2020 deschis la Parchetul de pe langa Tribunalul Brsov inclusiv pentru alte infractiuni savarsite de gruparea Fratila, conform comunicarii Politiei Municipiului Brasov cu adresa nr.184231/15.05.2020.

Conform hotararii Tribunalului Brasov nr.322/2020, toate modificarile ilegale ale regulamentului de functionare al SIF"Transilvania"SA, toate noile comitete de specialitate ale Consiliului de supraveghere au fost suspendate de instanta, pana la anularea lor pe fond.

Dar ASF inchide ochii la noile ilegalitati, cand tot printr-o noua hotarare ilegala, gruparea Fratila sfideaza hotararile instantelor si il alege din nou pe Crinel Valer Andanut presedinte al Consuliului,chiar in ziua pronuntarii acelei hoatarari, pe Petria Nicolae ca vicepresedinte, fac noi nominalizari ilegale pentru un nou directorat ilegal, remit ilegal documentatia la avizare la ASF, iar ASF se conformeaza instantaneu.

Toate astea, desi documentatia nu a fost remisa de persoane care reprezinta in mod legal SIF "Transilvania", asa cum a motivat respingerea celei de a doua documentatii trimise de SIF "Transilvania", conform hotararii legale a Consiliului de supraveghre din 15 ianuarie 2020, hotarare adoptate cu patru voturi pentru si doua impotriva.

Voturile impotriva: Moldovan Marius si Crinel Valer Andanut!

Ce rezulta de aici|?

Toate hotararile adoptate de Consiliul "paralel" condus si convocat de ilegalul Crinel Valer Andanut sunt lovite de nulitate, Fratila neavand mandat legal de supraveghere iar numarul de voturi nu este suficient, fiind doar trei voturi din sapte, fara a mai pune la socoteala ca cei numiti in functii si autovotati trebuiau sa se abtina!

In mod cert, toate daunele suportate de cei in cauza - vechiul Directorat eliminat in mod ilegal si abuziv -, vor trebui suportate de ASF, care a cautionat acele hotarari, si asta vom cere instantelor competente, ca persoanele vinovate sa plateasca pentru deciziile lor si nu ASF ca autoritate a statului din veniturile sale.

Pentru a putea ramane in structurile de conducere ale SIF"Transilvania", sfidand celelalte reglementari legale, respectiv regulamentul ASF nr.1/2019, prevedrile art.211 din Codul civil, Fratila Constantin si familia sa cer "noului Directorat" sa convoace de urgenta o noua adunare generala extraordinara,iar "noul Directorat" pus de acelasi Fratila se conformeaza imediat, adunare prin care sa elimine din Actul constitutiv al SIF"Transilvania" toate incompatibilitatile prevazute pentru conducere , de asa maniera incat orice infractor sa aiba dreptul de a conduce SIF "Transilvania" in interes propriu,in contra intereselor miilor de actionari corecti, actionari care isi vor vedea in final, daca vor vota noile procuri, toate investitiile pierdute in favoarea familiei Fratila.

Sper ca macar investitorii institutionali, fondurile de pensii si acei actionari cu un numar mare de actiuni sa nu voteze aberatiile de act constitutiv propus de familia Fratila.

Abuzurile savarsite de gruparea Fratila, prin cereri repetate de convocari de adunari generale ale actionarilor, nu numai ca sunt abuzuri ale calitatii de actionar, dar sunt si propuneri ilegale, propuneri care aduc prejudicii interesului general al SIF"Transilvania" si actionarilor sai, propuneri care in repetate randuri au fost suspendate de instantele competente!

Oare toate aceste instante au fost platite de vechiul Directorat, (asa cum afirma in scrisoarea sa catre ASF din 28.05.2020) ilegalul presedinte de Consiliu "paralel" Crinel Valer Andanut, care se fereste sa arate.." cat de adanci au fost legaturile domnului Fercala cu mediile care sa ii promoveze imaginea sau sa ii asigure "spatele" (jurnalisti,avocati,judecatori) contra sume grase platite din banii actionarilor" si se fereste acelasi presedinte de consiliu ilegal, sa ..." devoalam acum cat de adanci sunt aceste legaturi:.."pentru ca nu cred ca ar fi in folosul societatii..."

Calomniile la adresa jurnalistilor , avocatilor dar mai ales impotriva judecatorilor se pedepsesc grav de catre lege si pentru asta probabil ca se teme presedintele ilegal al Consiliului !

Dar ce va face ASF cu un astfel de raspuns la adresa lor nr.SI-DSC 3121/27.05.2020, nu e greu de intuit: vor trece sub tacere ilegalitatile savarsite si afirmate de acest personaj, desi ar trebui sa le denunte procurorilor!

Prin raspunsurile aberante ale ilegalului presedinte de Consiliu de supraveghere "paralel", respectiv Crinel Valer Andanut, ca raspuns la cererile ASF privind modul de functionare/nefunctionare legala a Consiliului, acesta, in disperare fata de hotararile adoptate de instante, impreuna cu "noul presedinte executiv" Moldovan Marius, ameninta public judecatorii folosind o presa indoielnica, pun in spinarea fostului presedinte executiv toate aberatiile juridice posibile, acuzandu-l de mituirea jurnalistilor, a avocatilor , a judecatorilor, amenintand si recuzand pe banda judecatorii desemnati aleatoriu sa judecece dosarele in cauza, acuza presa de specialitate de partizanat cu fostul Directorat, incercand sa abata atentia publicului investitor de la infractiunile savarsite.

Pentru alte infractiuni savarsite de Consiliul "paralel" , de coniventa cu vicepresedintele ASF si directorii sai, vom reveni intr-un articol ulterior.