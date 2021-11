MIHAI PONEA, ANSVSA:''Sunt 20.000 de samsari care vând ilegal sute de porci şi împrăştie pesta porcină pe teritoriul României''

Vicepreşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), Mihai Ponea, susţine că peste 20.000 de samsari vând ilegal în toată ţara sute de porci şi răspândesc astfel pesta porcină africană pe teritoriul României, transmite Agerpres.

"Din estimările noastre sunt peste 20.000 de samsari care vând porci vii şi carne de porc fără documente şi aşa s-a răspândit pesta porcină africană pe teritoriul României. Scopul nostru este să-i extragem pe aceşti samsari care stau sub umbrela micului fermier, dar care fac trafic ilegal. Dacă nu vom face acest lucru, fermierii noştri şi consumatorii vor avea foarte mult de pierdut", a declarat, pentru Agerpres, Mihai Ponea.

Acesta a precizat că în următoarea perioadă ANSVSA va declanşa un control de genul "clientul misterios", pentru a-i sancţiona şi descuraja pe cei care fac acest tip de comerţ, fiind însă şi o metodă de atenţionare a consumatorului.

"Vom declanşa un control - 'clientul misterios' - pentru care am făcut deja o procedură, în care noi vom merge în Bucureşti şi în judeţele limitrofe şi vom face pe cumpărătorii. Sunăm la cei care au postat pe reţelele de socializare, pe site-uri şi spunem că vrem să cumpărăm carne şi pe urmă ne întâlnim. Este o metodă de a-i sancţiona şi descuraja pe cei care fac acest tip de comerţ, dar şi una de atenţionare a consumatorului", a explicat el.

Potrivit sursei citate, autorităţile lucrează în prezent la elaborarea unei Legi a porcului, pentru a putea elimina comerţul ilicit şi mişcarea ilegală a porcilor. Ponea a recunoscut că nu este o măsură uşoară pentru că afectează milioane de români, dar a dat asigurări că nu va interzisă sacrificarea porcului în gospodăriile populaţiei.

"Zilele trecute am fost la Parlament şi am lucrat cu colegii senatori pe Legea porcului. Încercăm să îngrădim şi să stârpim acest comerţ, trafic şi mişcare ilegală a porcilor. Se vorbeşte de ceva timp de o astfel de Lege a porcului, dar nu este o măsură uşoară pentru că afectează milioane de români, în condiţiile în care consumul cărnii de porc este o tradiţie în România. Şi eu îmi doresc ca de Crăciun să-mi sacrific porcul în curte, la bunicii mei, dar să-l consum eu cu ei acolo. Vrem să eliminăm de sub această umbrelă pe acei 20.000 de escroci care pozează în mici fermieri, care de fapt au sute de porci şi îi vând ilegal în toată ţara, fără control sanitar-veterinar, fără examene ante şi post mortem la carne cât şi la animal şi difuzează pesta porcină africană pe teritoriul României. Aceştia provoacă mari daune materiale şi sociale. Noi avem o cultură în creşterea şi consumul cărnii de porc în gospodărie şi nu vrem să interzicem acest lucru. Dacă sacrifică porcul şi îl mănâncă cu familia lui nu este niciun risc, dar unii vând ilegal porci în toată ţara. Dacă acum suni în Vrancea, de exemplu, îţi aduce în Bucureşti un porc tăiat şi tranşat, iar acesta este un lucru extrem de grav. Aşa a pătruns pesta porcină africană: a venit unul din Ucraina cu o sacoşă cu carne, a dat resturile la porci şi a început episodul extrem de nefast pentru România", a explicat Mihai Ponea.

Întrebat când estimează că va fi finalizată această Lege a porcului, vicepreşedintele ANSVSA a răspuns: "Noi sperăm cât mai repede să se întâmple acest lucru, pentru că este în beneficiul tuturor".

"Documentul a fost trimis către Camera Deputaţilor, care este for decizional. Este foarte important să ştie românul că nimănui nu-i va fi interzis să-şi crească porcul şi să-l mănânce acasă cu familia lui, să-l taie tradiţional de Crăciun, aşa cum a făcut-o până acum. Vrem doar să-i eliminăm pe acei 20.000 de samsari care împrăştie boala pe teritoriul României. Acesta este scopul nostru. Doar că noi avem specialişti care merg în gospodăria omului, recoltează probe, recoltează analize, le explicăm oamenilor, mergem în ferme, facem controale, însă pe străzile României pe unde circulă aceşti porci nu este de competenţa ANSVSA. De aceea cerem sprijinul Ministerului de Interne, care are poliţia rutieră, jandarmeria, poliţia de frontieră. Spre deosebire de ANSVSA, care are 5.000 de oameni şi extraordinar de multe lucruri de supravegheat, ei au 100.000 de oameni - într-adevăr şi ei au foarte multe de făcut, dar totuşi este o diferenţă. Noi ne ocupăm de curte şi fermă, nu stăm noaptea pe străzi să păzim", a subliniat vicepreşedintele ANSVSA, Mihai Ponea.

România înregistra la data de 18 noiembrie 516 de focare active de pestă porcină africană, din care 17 erau în exploataţii comerciale şi două în exploataţii comerciale de tip A. Un număr total de 310.415 de porcine erau afectate în focarele active.

Potrivit datelor ANSVSA, din 2019 şi până în prezent, au fost stinse 3.819 de focare de pestă porcină africană, dintr-un total de 4.335 confirmate în perioada menţionată la nivel naţional.

De la prima semnalare a prezenţei virusului PPA în România, pe data de 31 iulie 2017 şi până în prezent, au fost diagnosticate 5.945 de cazuri la mistreţi în 41 de judeţe.