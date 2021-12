Ministerul Apărării are nevoie de 1059 transportoare blindate uşoare

Ministerul Apărării Na­ţionale doreşte să achi­ziţioneze, în următorii cinci ani, 1059 de autovehicule tactice blindate de tip uşor, care vor fi destinate tuturor categoriile de arme din cadrul Armatei Române, conform unui proiect de hotărâre de guvern care se află în transparenţă pe site-ul Secretariatului General al Guvernului. Autovehiculele respective trebuie să fie interoperabile cu cele de luptă ale forţelor NATO, din punct de vedere al comunicaţiilor, calibrului armamentului, tipului de muniţie pentru armamentul propriu, precum şi al sprijinului logistic integrat.

Pentru achiziţia celor 1059 blindate de tip uşor, MApN va aloca, 3,7 miliarde de lei din bugetul propriu, primele blindate urmând a fi comandate anul viitor de la un producător dintr-o ţară membră a NATO. În anul 2023 vor fi livrate primele 278 de blindate, conform iniţiativei de act normativ.

În Nota de fundamentare a proiectului de HG se arată că pentru acest program a fost obţinută aprobarea prealabilă a Parlamentului pentru iniţierea procedurii de atribuire încă din 23 februarie 2021, iar memorandumul privind această achiziţie a fost aprobat de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării în şedinţa din 28 mai 2021.

Achiziţia respectivă include şi componenta offset, conform căreia o parte din contract va fi realizat de operatorii din industria naţională de apărare. MApN susţine că acordarea acestui contract este condiţionată de transferul de tehnologie, astfel încât, de la al 27-lea vehicul încolo, producţia să se facă în România.

"Pentru realizarea capabilităţii ATBTU, constituie interes esenţial de securitate pentrru statul român constituirea/consolidarea/realizarea pe teritoriul naţional de capacităţi de fabricaţie, integrare, testare şi mentenanţă în domeniul militar pentru ATBTU, pentru asigurarea securităţii aprovizionării pe timp de pace, dar mai ales pe timp de criză şi război, în vederea fabricării echipamentelor optoelectronice, sistemului de avertizare şi reacţie împotriva dispozitivelor de vizare/dirijare asociate sistemelor de lovire ale inamicului, carcasei blindată, sistemulor de armament, sistemului de protecţie împotriva incendiilor, şasiului, scaunelor, parbrizelor şi geamurilor blindate, cablajelor electrice, sistemului de comunicaţii şi informatică şi a suitei de aplicaţii software de comandă control, a integrării finale şi testării ATBTU, precum şi a realizării mentenanţei de nivel complex pe durata ciclului de viaţă al ATBTU. (...) Pentru Armata României este fundamental ca pentru dezvoltarea capacităţii de apărare a României să se introducă în înzestrare Autovehicule tactice blindate de tip uşor, denumite în continuare ATBTU, cu performanţe ridicate, pentru care fabricaţia unor componente să se realizeze pe teritoriul României. De asemenea, fabricarea, integrare şi mentenanţa ATBTU pe durata ciclului de viaţă trebuie să se realizeze la operatori economici din industria naţională de apărare, care să fie în măsură să îndeplinească aceste activităţi şi în situaţii de criză sau război", se arată în nota de fundamentare a proiectului de HG.

881 de blindate vor fi direcţionate către Forţele Terestre, 22 către Forţele Aeriene, 16 către Forţele Navale, 49 la Comandamentul Logistic Întrunit, 40 la Statul Major al Apărării/Conducere Strategică, iar 51 la Comandamentul Forţelor pentru Operaţiuni Speciale.

Până acum, blindatele uşoare din ţara noastră au fost folosite în operaţiuni peste hotare, pe câmpurile de luptă din Irak şi Afganistan.

Surse din cadrul MApN susţin că favorite pentru atribuirea contractului de achiziţie privind transportoarele blindate uşoare sunt companiile americane Oshkosh şi General Dynamics, ultima urmând a furniza transportorul Eagles.

În privinţa companiei Oskosh arătăm că reprezentanţii acesteia au fost în cursul anului 2021 de mai multe ori în ţara noastră, la Uzina Automecanica Moreni, unde au făcut chiar şi un audit, în urma căruia ar urma să ia decizia de colaborare cu fabrica din ţara noastră.

"Lucrurile au ieşit bine. Uzina Automecanica Moreni a avut foarte mult de lucru pe mentenanţă transportoare care înseamnă reluarea de la zero până la procesul de montare-demontare a transportoarelor. Moreniul este pregatit pentru un astfel de contract precum cel dorit de MApN, şi-a luat toate măsurile de precauţie ca să nu intre în impas şi are capacitatea de a răspunde la acest program. Este o zonă cu forţă de muncă foarte bine calificată şi care poate să racoleze mult tineret pentru a îl implica în procesul de producţie pentru ca acest program dorit de ministerul de resort să fie un succes şi nu un eşec. Dacă partea de conducere din societate ne-ar fi ascultat sfaturile şi ar fi făcut în ultimii doi ani un efort mediu pentru atragerea cu salarii motivante a forţei tinere de muncă, am fi avut în momentul de faţă 100 de mecanici şi electricieni auto pregătiţi pentru a intra în producţie", ne-a declarat Constantin Bucuroiu, preşedintele Alianţei Sindicatelor din Industria de Apărare şi Aeronautică.

Din păcate, deşi am ajuns la finalul anului, cele mai multe unităţi de stat din industria naţională de apărare nu au încă bugetele aprobate pentru anul 2021.

"Deşi suntem în luna decembrie, avem 18 unităţi care nu au bugetele aprobate pentru anul 2021. Doar patru sau cinci unităţi au hotărâri de guvern în acest sens. Din păcate, după ce multă vreme bugetele unităţilor de stat din industria naţională de apărare au fost blocate la Ministerul Muncii, pe vremea Ralucăi Turcan, înainte de schimbarea guvernului, acum ele sunt blocate la Ministerul Finanţelor. Sunt funcţionari publici din eşaloanele doi şi trei care ori din teamă, ori din iresponsabilitate, ţin prin sertare proiectele de hotărâre de guvern şi am ajuns la sfârşitul anului să nu avem bugetele aprobate. Dacă până pe 15 decembrie 2021 (n.red. -mâine) bugetele societăţile cu capital de stat din industria naţională de apărare nu ajung la Monitorul Oficial, am ratat întregul an şi vom fi blocaţi pe anumite plăţi şi pe anumite programe", ne-a transmis Constantin Bucuroiu, care face un apel la Adrian Câciu, ministrul finanţelor publice să urgenteze rezolvarea acestei probleme.