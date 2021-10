Moţiune cu ameninţări, negocieri şi alianţe "contra naturii"

Guvernul Cîţu afla, astăzi, dacă îşi continuă activitatea sau va pica alături de primele frunze ale toamnei. Moţiunea de cenzură depusă de PSD va fi supusă astăzi la vot, iar AUR şi USR au anunţat că o vor vota. Conform unor calcule simple, dacă toate cele trei partide îşi vor aduce parlamentarii la vot, atunci Guvernul va cădea. Conducerea Partidului Naţional Liberal a decis, ieri, că toţi parlamentarii formaţiunii vor sta în bănci, la moţiunea de cenzură şi nu îşi vor exprima votul, în caz contrar urmând să fie excluşi. PNL merge în continuare cu varianta Florin Cîţu premier, însă va aştepta să vadă cu ce propuneri vor merge partidele din Opoziţie la Palatul Cotroceni. Liberalii au discutat în şedinţa Biroului Politic despre strategia din ziua moţiunii de cenzură şi au stabilit că şedinţa plenului comun va fi condusă de preşedintele Camerei Deputaţilor, Ludovic Orban, care a anunţat săptămâna trecută că şi-a depus demisia din această funcţie.

Premierul Florin Cîţu a precizat, întrebat care este planul în caz că moţiunea va trece, că toate scenariile sunt pe masă: "Am citit moţiunea de cenzură. PSD spune aşa - incompetent ministrul Sănătăţii, incompetent ministrul Investiţiilor, incompetent ministrul Economiei. Dar mâine vine USR şi spune ca PSD da, ministrul Economiei incompetent, ministrul Transporturilor incompetent. Dar Drulă va veni mâine şi va vota împotriva lui Drulă. Parlamentarii PNL vor participa la moţiune dar nu vor vota. Aceasta e decizia luată în BEx. Celelalte discuţii au fost politice referitoare la strategia noastră în perioada următoare. PNL va avea întotdeauna o propunere de premier. Va fi o decizie a Biroului Politic. Consiliul Naţional a luat decizii şi ştiţi că preşedintele partidului este propunerea de premier. (...) Avem nişte partide iresponsabile care aruncă România în haos. Eu vă spun că PNL va fi întotdeauna responsabil, toate scenariile sunt pe masă, mai puţin o colaborare a PNL cu USR. Nominalizarea e decizia domnului preşedinte Klaus Iohannis. Mă voi uita către această nouă coaliţie condusă de PSD, USR, AUR dacă au plan. Eu sper că nu vor doar să dea jos Guvernul şi să se uite cum rămâne ţara în haos. Eu cred că va fi o propunere a PSD susţinută de USR si AUR". Florin Cîţu afirmă că s-a creat în România "o coaliţie a iresponsabililor, o coaliţie bizară, în care anti-vacciniştii stau la masă cu vacciniştii, pro-europenii cu anti-europenii, doar pentru a da jos un guvern al liberalilor". Vicepreşedintele USR PLUS (care între timp a devenit doar USR) Ionuţ Moşteanu afirmă că premierul Florin Cîţu va fi demis prin moţiunea de cenzură: "În momentul acesta, când e o diferenţă aşa de mare, de peste 50 de voturi, nu se mai poate face nimic, dacă toate partidele se ţin de cuvânt. Eu estimez că mâine (n.r. azi) aflăm cu câte voturi a fost demis Florin Cîţu, pentru că în momentul ăsta sunt trei partide care au spus că votează moţiunea: USR PLUS, AUR şi PSD. În total, avem 280 de parlamentari, nu mai pun la socoteală câţiva parlamentari neafiliaţi, poate şi de la minorităţi unu-doi, poate şi de la PNL, de ce nu, unu-doi. (...) Sunt două scenarii mari şi late: PNL poate continua la guvernare ori cu voturi de la USR PLUS, ori cu voturi de la PSD, indiferent de ce scenarii se învârt şi se plimbă în spaţiul public (...). Dacă ne întoarcem la guvernare, ne vom întoarce pe nişte condiţii foarte clare, condiţii care nu s-au respectat, condiţii care vor trebui detaliate foarte, foarte mult". Noul preşedinte al USR, Dacian Cioloş a declarat că partidul său nu mai are ce negocia cu Florin Cîţu ca premier:

"Noi nu mai avem ce să negociem cu Florin Cîţu ca prim-ministru. Nu cu el premier. (..) Din punctul nostru de vedere, premierul Cîţu trebuie să plece ca să putem căuta soluţii pentru deblocarea situaţiei, dacă PNL vrea o majoritate cu USR-PLUS".

PSD anunţă că va vota la vedere moţiunea de cenzură şi face apel şi la parlamentarii celorlalte partide să voteze, la rândul lor, pentru demiterea Guvernului Cîţu. PSD şi-a respectat angajamentul că va depune propria moţiune de cenzură, dacă cea a USR şi AUR va avea probleme de procedură, a spus Sorin Grindeanu, după şedinţa conducerii Partidului Social Democrat: "Singurul element de incertitudine pentru ziua de mâine este USR-PLUS care a refuzat să asiste la citirea moţiunii şi este dispus să ajungă la guvernare dacă se renunţă la premierul Cîţu. Nu vor să dea jos guvernul Cîţu pentru că a guvernat prost, ci pentru că s-au certat cu Cîţu, pe scurt, pentru orgoliile lor. Românii au nevoie de soluţii pentru ieşirea din criză". Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirmă că toţi deputaţii şi senatorii partidului, dar şi trei parlamentari neafiliaţi vor fi prezenţi la moţiunea de cenzură, el adăugând că a primit asigurări şi din partea liderului AUR că parlamentarii formaţiuni vor vota moţiunea: "Dacă USR-ul se ţine de cuvânt şi vor veni la vot, Guvernul Cîţu este căzut". Ciolacu i-a criticat pe cei de la USR PLUS: "Ei aveau de gând să folosească PSD-ul drept măciucă. Nu am văzut până acum atât de puţin bun simţ politic, să crezi că vei folosi opoziţia ca tu să-ţi rezolvi şantajele şi răfuielile din interiorul unui guvern. L-am auzit şi pe Cioloş: «acest guvern de coaliţie». Dom-le, acesta este guvernul României". Ciolacu consideră că "nu este niciun capăt de ţară dacă se fac alegeri anticipate". Dacă va fi chemat la consultări la Cotroceni, în condiţiile în care Guvernul ar fi demis prin moţiune de cezură, liderul PSD a arătat că partidul nu va face propunere privind primul ministru, ci susţine ideea alegerilor anticipate. Pe de altă parte, Sorin Grindeanu a declarat că el, personal, nu a fost de acord ca PSD să meargă la consultări: "Am spus că nu trebuie să ne prezentăm la Cotroceni, pentru că cel care a girat toate aceste lucruri este Klaus Iohannis, însă părerile au fost împărţite, colegi care au spus că ar fi bine să mergem, cu un mandat foarte clar, şi anume alegeri anticipate, şi alţii, printre care mă număr şi eu, care am spus că e bine să nu mergem. Pentru că de fiecare dată când am fost, domnul Iohannis nu prea ne-a ascultat, de exemplu în decembrie anul trecut, când am fost cei care au câştigat alegerile şi nu l-a interesat opţiunea noastră, a spus că românii au votat dreapta". Legat de votul propriu-zis din Parlament, social-democraţii au un caz de parlamentar infectat cu COVID-19 şi vor cere preşedinţilor celor două Camere să găsească soluţii pentru ca toţi aleşii să îşi poată exprima votul.