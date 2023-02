Nestle Global raportează o creştere organică de 8,3% pentru 2022

Nestle anunţă rezultatele financiare pentru anul 2022, raportând o creştere organică de 8,3% şi o creştere a vânzărilor de 8,4% la 94,4 miliarde CHF, conform unui comunicat remis redacţiei.

Potrivit sursei citate, vânzările totale raportate la nivel global au înregistrat o creştere de 8,4% la 94.4 miliarde CHF, achiziţiile nete având un impact pozitiv de 1,1%, iar schimbul valutar generând o scădere de 0,9%. Creşterea organică a ajuns anul trecut la 8,3%, cu un pricing de 8,2% ce reflectă inflaţia semnificativă a costurilor, respectiv o creştere internă reală (RIG) de 0,1%. Creşterea organică s-a înregistrat pe scară largă în majoritatea zonelor geografice şi categoriilor.

Mark Schneider, CEO Nestle , a comentat: "Anul trecut a adus multe provocări şi alegeri dificile pentru familii, comunităţi şi afaceri. Inflaţia a crescut la niveluri fără precedent, generând presiuni crescute în costul vieţii, iar efectele tensiunilor geopolitice s-au resimţit în toată lumea. Întreaga echipă Nestle a demonstrat rezilienţă, pe măsură ce am navigat prin acest context dificil. Creşterea organică a fost solidă, marjele s-au menţinut, iar evoluţia rezultatului per acţiune a fost puternică. În acelaşi timp, ne-am asigurat accesul la produse nutritive şi la oferte accesibile la nivel global. De asemenea, pe parcursul anului 2022 am confirmat strategia noastră de nutriţie pe termen lung, având în centru Good for You, Good for the Planet. Am întreprins acţiuni esenţiale pentru consolidarea continuă a practicilor noastre de marketing responsabil, ca lider în industrie, şi pentru a oferi transparenţă cu privire la valoarea nutriţională a portofoliului nostru global. În acelaşi timp, am avansat şi în implementarea planului nostru de acţiune în domeniul schimbărilor climatice."

Creşterea organică a fost de 7,2%, cu un pricing de 6,4% şi RIG de 0,9%, pe fondul unei baze de comparaţie ridicate în 2021, precum şi a constrângerilor pe lanţul de aprovizionare. Cursul valutar a afectat negativ vânzările cu 7,6%, reflectând aprecierea francului elveţian faţă de euro. Vânzările raportate în Zona Europa au crescut cu 1,8%, până la 19,1 miliarde CHF.

Într-un mediu provocator, Zona Europa a demonstrat soliditate şi angajamentul de a investi pe termen lung. În Ucraina, Nestle a anunţat o investiţie de 40 milioane CHF pentru o nouă unitate de producţie în regiunea Volyn.

Zona Europa a înregistrat câştiguri de cote de piaţă pe segmentele dulciuri, hrană pentru animale de companie, şi respectiv nutriţie pentru sugari. Pe categorii de produse, motorul cheie de creştere a fost Purina PetCare, susţinut de mărcile premium Gourmet, Felix şi Purina Pro Plan. Creşterea a fost puternică pe toate canalele, în special în comerţul electronic şi magazinele specializate pentru animale de companie. Vânzările din Nestle Professional au crescut cu o rată de două cifre, ajutate de noile platforme de creştere şi de distribuţia sporită, în special pentru băuturi. Cafeaua a înregistrat o creştere medie de o singură cifră, condusă de cafeaua solubilă Nescafe, şi a continuat evoluţia puternică a vânzărilor pentru Starbucks by Nespresso. Categoria de dulciuri a înregistrat o creştere medie de o cifră, cu o cerere puternică pentru KitKat, şi în baza ofertelor sezoniere. Categoria de nutriţie pentru sugari şi copii de vârstă mică a crescut cu o rată de două cifre, pe baza unui impuls puternic pentru formulele premium pentru sugari, incluzând produsele care conţin oligozaharide identice din punct de vedere structural cu cele din laptele matern. Categoria de produse alimentare a înregistrat o scădere a vânzărilor, influenţată negativ pe categoriile pizza şi tăiţei. Produsele pe bază de plante Garden Gourmet au continuat să înregistreze o creştere de două cifre, reflectând lansările de noi produse.

Perspective pentru 2023: "Ne aşteptăm la o creştere organică a vânzărilor între 6% şi 8%, ţintele pentru 2025 fiind pe deplin confirmate, în anticiparea unei creşteri organice sustenabile", spun reprezentanţii companiei în comunicat.