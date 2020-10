New York Stock Exchange ameninţă că îşi mută operaţiunile din New Jersey

Bursa de Valori din New York (New York Stock Exchange - NYSE) a informat parlamentarii din New Jersey că este pregătită să îşi mute operaţiunile în afara statului dacă acesta va impune o nouă taxă pe tranzacţiile electronice derulate prin serverele de date, conform Bloomberg.

"La sfârşitul lunii septembrie, cel mai mare operator bursier din lume după capitalizarea de piaţă a efectuat un test pentru un transfer al operaţiunilor din New Jersey", declară Hope Jarkowski, co-director al departamentului de afaceri guvernamentale din cadrul Intercontinental Exchange Inc., compania care deţine NYSE. Domnia sa adaugă: "În perioada 28 septembrie - 2 octombrie, ne-am mutat serverele de producţie pentru piaţa NYSE Chicago din New Jersey în centrul nostru secundar de date. Apropierea de New York nu mai este relevantă în mediul de tranzacţionare actual".

Parlamentarii din New Jersey, un stat atât de afectat financiar de pandemie încât împrumută 4,5 miliarde de dolari pentru acoperirea deficitului bugetar, iau în calcul aprobarea impunerii unei taxe temporare de o sutime de cent pe tranzacţie electronică, faţă de o propunere anterioară de percepere a unui sfert de cent/tranzacţie. Impozitarea tranzacţiilor financiare are susţinerea guvernatorului Phil Murphy, democrat aflat la primul mandate, fost executiv al Goldman Sachs Group Inc.

Taxa, programată să fie aplicată de la 1 ianuarie, pe o perioadă de doi ani, dacă va fi aprobată, va fi plătită de "procesatori în cantităţi mari de titluri financiare", adică firme care colectează şi stochează date. Astfel de operaţiuni există în Mahwah, Secaucus, Carteret şi în alte părţi din New Jersey.

Oficialii din New Jersey estimează că o astfel de taxă va aduce 500 de milioane de dolari pe an din tranzacţiile care implică acţiuni, contracte futures, options, swap-uri, instrumente derivate şi alte produse. Însă, reprezentanţii pieţei susţin că astfel de taxe adoptate în Franţa, Suedia şi Italia au generat sume cu mult sub obiectivele stabilite.

Parlamentarii din New Jersey au organizat audierea pentru acest plan de taxare, dar nu au programat deocamdată votul.