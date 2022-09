Nicolae Stanciu: Sunt pregătit mereu să-mi asum rolul de lider

Nicolae Stanciu, de la Wuhan Three Towns, a declarat, luni, într-un interviu pentru FRFTV, că este pregătit să-şi asume rolul de lider la echipa naţională. El le-a transmis jucătorilor că va da totul pentru echipa naţională, ca de fiecare dată, şi a povestit cum s-a adaptat în China.

"Sunt foarte fericit că am reuşit să revin. îmi doream foarte mult să mă aflu din nou printre tricolori. Am vorbit destul de des cu Edi Iordănescu, nu doar acum, ci şi în iunie, dar atunci nu s-a putut să fiu convocat. Nu mi-a transmis un mesaj anume şi mă bucur să fiu aici, abia aştept să lucrăm împreună. Vrem să încheiem anul cu două rezultate pozitive. În iunie au fost discuţii între echipa de club şi cei de la federaţie. Eu în 3 iunie am început campionatul acolo, nu aveam niciun meci jucat şi s-a decis, de comun acord, să fiu lăsat să joc şi să fiu convocat la următoarele acţiuni.Obiecvtiul este să ajungem la un turneu final, vom face tot ce depinde de noi. Chiar dacă suporterii nu mai au încredere în noi că putem reuşi, noi sperăm să-i aducem alături de noi, să fim mai uniţi ca ţară, ca echipă", a spus el.

Deşi regretă absenţa lui Vlad Chiricheş, din cauza unei accidentări, Stanciu este pregătit să-şi asume rolul de lider: "Sunt pregătit mereu să-mi asum rolul de lider. Am un respect enorm pentru Vlad, el este liderul, îmi poare rău că nu ajunge la această acţiune, este o pierdere imensă. Dar mereu am întrebat dacă pot ajuta jucători tineri, pot veni la mine, mereu am fost alături de ei, am încercat să-i ajut să se integreze cât mai bine".

Mijlocaşul a subliniat că se simte bine din punct de vedere fizic.