Nicuşor Dan: "Situaţia financiară a României este similară cu cea pe care am găsit-o în 2020 la Primărie"

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, candidat independent la alegerile prezidenţiale, declară că situaţia financiară actuală a României este similară cu cea pe care am găsit-o în 2020 la Primărie, el precizând că în doar doi ani, a reuşit să le reducă la zero şi să deblocheze investiţiile, potrivit news.ro.

"Situaţia financiară actuală a României este similară cu cea pe care am găsit-o în 2020 la Primărie. La acel moment, am preluat instituţia cu conturi blocate şi datorii colosale", scrie Nicuşor Dan pe Facebook.

"În doar doi ani, am reuşit să le reducem la zero şi să deblocăm investiţiile", subliniază Nicuşor Dan.

El promite că "acelaşi angajament şi acelaşi pragmatism le va aplica şi la nivel naţional".

"Două întrebări. Câţi bani avem în cont? 3 milioane de lei. Ce datorii curente avem? Şi ei au răspuns: 3 miliarde de lei. Se vorbeşte mult zilele astea de uriaşul deficit pe care România îl are şi este exact ce am găsit la Primăria Capitalei, când am venit în 2020 primar. Noi eram în situaţia în care conturile erau blocate, adică Primăria nu mai putea să plătească nicio investiţie, autobuze erau sechestrate de ANAF, sistemul de termoficare era la limite, adică ne întrebam dacă o să mai putem să trecem o iarnă cu el. Prima zi când am venit în primărie am chemat directorii de la financiar şi noi aveam datorii curente de o mie de ori mai mari decât banii pe care îi aveam în cont", spune Nicuşor Dan într-un mesaj video.

El dă şi câteva exemple de datorii: "Primăria cumpărase autobuzele Otokar. 165 de milioane de lei. Nu le-a plătit. Mai aveam la familia Constanda vreo 350 de milioane de lei. Mai aveam Podul de la doamna Ghica. 3 miliarde de lei".

"Am negociat cu fiecare dintre eşalonări, unele pe 2 ani, unele pe 3 ani, cea mai lungă pe aproape 5 ani, astfel încât la finalului 2022, în sfârşit am putut să spunem că Primăria Capitalei are datorii curente zero. România cheltuie în fiecare an 7-8% mai mult decât PIB-ul ei. Asta înseamnă 25-30% cheltuieli mai mari decât veniturile", menţionează candidatul independent la prezidenţiale.