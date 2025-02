O.B.A Different by Luxury, vânzări şi precontracte pentru circa 190 de unităţi locative în 2024

Dezvoltatorul imobiliar O.B.A Different by Luxury a încheiat anul 2024 cu rezultate solide în materie de vânzări, având circa 190 de unităţi locative vândute sau precontractate, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Cele mai multe dintre acestea sunt contracte de vânzare finalizate, în timp ce puţin peste o treime reprezintă promisiuni de cumpărare în proiecte nefinalizate.

"În anul 2024, am predat şi încheiat actele finale pentru peste 120 de unităţi locative. De asemenea, am înregistrat peste 70 de promisiuni de vânzare pentru apartamente situate atât în proiecte aflate în stadiu de construcţie, cât şi recent lansate. Aceste rezultate demonstrează nu doar atractivitatea proiectelor noastre, ci şi nivelul ridicat de încredere pe care clienţii îl acordă brandului O.B.A Different by Luxury. Suntem recunoscători tuturor beneficiarilor noştri, inclusiv celor care au ales să reinvestească în noile noastre proiecte, confirmând astfel valoarea şi potenţialul proprietăţilor din portofoliul nostru", a declarat Bogdan Alexandru Onea, CEO O.B.A Different by Luxury.

Cele mai multe apartamente (pre)contractate anul trecut sunt amplasate în proiectele de pe litoral dezvoltate de O.B.A Different by Luxury, ceea ce se aliniază cu viziunea strategică a companiei pentru această zonă. Cele mai căutate au fost apartamentele cu două camere, iar cele mai solicitate proiecte au fost O.B.A Lake şi O.B.A Tower.

"Cifrele de vânzări pe anul trecut demonstrează că proprietăţile imobiliare de calitate superioară, construite cu seriozitate şi profesionalism, reprezintă în continuare o foarte atractivă soluţie de investiţie pentru românii dornici să-şi protejeze, dar şi să-şi sporească capitalul acumulat. Experienţa noastră ca dezvoltatori, alături de portofoliul extins de proprietăţi, în special cele finalizate, reprezintă cea mai bună carte de vizită în discuţiile cu clienţii noştri, iar respectarea termenelor de livrare şi a angajamentelor asumate inspiră încredere", a declarat Bogdan Alexandru Onea, CEO O.B.A Different by Luxury, se transmite în comunicat.

În 2024, O.B.A Different by Luxury a finalizat trei ansambluri rezidenţiale, totalizând 200 de unităţi locative, şi a demarat construcţia altor două proiecte, ce vor însuma 192 de unităţi locative. Două dintre proiectele finalizate, precum şi cele nou lansate, sunt situate pe litoral, în Mamaia şi Constanţa.

Pentru 2025, compania îşi va continua în mod susţinut activitatea la proiectele în derulare, concentrându-se pe respectarea standardelor de calitate şi integrarea celor mai performante tehnologii şi soluţii de eficienţă energetică.