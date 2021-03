OMNIASIG a înregistrat în 2020 o creştere de peste 5% a primelor brute subscrise

OMNIASIG Vienna Insurance Group a continuat în 2020 implementarea strategiei sale de dezvoltare echilibrată şi sustenabilă, într-un an marcat puternic de provocările cauzate de pandemie, şi a înregistrat o creştere de peste 5% a primelor brute subscrise, comparativ cu anul anterior, conform unui comunicat remis redacţiei.

Rezultatul anului trecut se datorează adaptării constante la contextul impus de pandemia Covid-19 şi a investiţiilor susţinute, realizate de companie în digitalizare, tehnologie şi inovaţie, pentru îmbunătăţirea produselor şi serviciilor oferite clienţilor şi partenerilor.

Valoarea totală a primelor brute subscrise de companie în anul 2020 a fost de aprox. 1,5 miliarde lei. Conform standardelor de raportare IFRS în scop de consolidare, profitul brut înregistrat de companie a fost de peste 70 milioane lei. De asemenea, volumul total al despăgubirilor plătite s-a ridicat la peste 850 milioane lei, fluxul de gestionare a daunelor funcţionând neîntrerupt pe tot parcursul anului trecut.

"Rezultatele anului trecut sunt îmbucurătoare şi ne arată că strategia noastră de armonizare a portofoliului în concordanţă cu transformarea nevoilor de asigurare din piaţă, în paralel cu investiţiile în digitalizare, au avut impactul scontat. Sunt rezultatele unei echipe dinamice de adevăraţi profesionişti, sunt indicatori sustenabili pe care îi urmărim permanent, creşteri care ne consolidează poziţia pe piaţa locală. Ne aşteptăm, desigur, ca efectele pandemiei să continue şi pe parcursul anului 2021. În acest sens, şi procesul de adaptare şi digitalizare a companiei va continua, este necesar să fim prudenţi şi să inovăm, pentru a putea furniza servicii de calitate şi a creşte gradul de asigurare al clienţilor noştri. În linie cu strategia noastră de sustenabilitate, vom continua şi în acest an să dovedim responsabilitate faţă de societate şi vom veni în sprijinul celor mai puţin norocoşi, aşa cum am făcut atât în 2020, cât şi în anii anteriori, prin continuarea acţiunilor de CSR ce se pot desfăşura în contextul actual."

2020 a fost un an de creştere a conştientizării riscurilor la nivel individual, iar aspectul sanitar şi medical al pandemiei a stimulat clienţii să se îndrepte spre produse şi servicii de asigurare specifice. Astfel, pe măsură ce conştientizarea nevoii de produse şi de servicii medicale a crescut, linia Asigurărilor de Sănătate a consemnat în continuare o creştere puternică, ajungând la o valoare a primelor brute subscrise de peste 30 milioane lei. Totodată, OMNIASIG a digitalizat din ce în ce mai mult accesul la serviciile medicale acoperite de poliţa OMNI+, asigurarea de sănătate dedicată companiilor pentru angajaţii lor.

Tendinţa de creştere se remarcă şi în cazul segmentului Property (asigurările de incendiu şi calamităţi naturale), unde subscrierile anului trecut au crescut cu aproape 10%. Pe această linie, cea mai mare despăgubire plătită a fost în valoare de aproape 35 milioane lei, fiind provocată de o explozie la o fabrică.

O altă linie de asigurări non-auto cu o creştere susţinută în cursul anului trecut este cea a asigurărilor de Răspundere Civilă Generală, care a înregistrat o creştere a primelor brute subscrise de peste 20%.

În 2020, asigurările auto, Casco şi RCA, au înregistrat un nivel al volumului de prime brute subscrise uşor mai mare decât în anul anterior, cu un total de peste 900 milioane lei, cumulat pe ambele linii. Necesitatea creşterii nevoii de protecţie se observă şi în cazul liniei asigurărilor auto facultative, având în vedere că subscrierile pe linia Casco au înregistrat o creştere importantă, comparativ cu anul precedent. Totalul despăgubirilor plătite pe cele două linii cumulat a crescut cu peste 5%, în comparaţie cu anul 2019.

Accesul şi utilizarea soluţiilor digitale este în continuă creştere în rândul clienţilor companiei, pe parcursul anului trecut fiind lansată o serie întreagă de instrumente online. Printre opţiunile digitale pe care le pot accesa clienţii OMNIASIG se numără posibilitatea de a încheia sau reînnoi poliţele chiar de acasă, ţinând legătura cu reprezentanţii companiei; inspecţia de risc aferentă încheierii unei poliţe Casco şi constatarea unei daune pot fi realizate printr-o modalitate video, fără a fi necesară deplasarea, iar daunele pot fi notificate online, direct pe website-ul nostru, www.omniasig.ro, sau la call center, 021.9669.

În 2020, OMNIASIG şi-a menţinut focusul şi pe implicarea în societate, în concordanţă cu una dintre principalele valori ale companiei, şi anume responsabilitatea faţă de comunitate. A acţionat responsabil şi solidar în gestionarea crizei generată de noul coronavirus la nivel naţional şi a susţinut sistemul medical cu o donaţie pentru dotarea spitalelor de stat cu echipament medical. De asemenea, a contribuit la a asigura educaţia generaţiilor viitoare, donând tablete elevilor din satul Malu Roşu, judeţul Ialomiţa şi oferindu-le acestora oportunitatea de a învăţa de la distanţă.

Unul dintre obiectivele strategice principale ale OMNIASIG este digitalizarea cât mai multor arii din activitatea companiei. Situaţia generată de pandemia COVID-19 a condus la accelerarea acestui proces, iar compania s-a preocupat constant de introducerea unor noi tehnologii şi soluţii digitale, astfel încât experienţa clientului să fie una cât mai placută.

Numărul de reclamaţii înregistrate unic per petent şi per caz de către OMNIASIG în 2020 a fost în cuantum de 592, în timp ce numărul reclamaţiilor soluţionate favorabil a fost de 54, restul fiind neîntemeiate. Raportat la numărul poliţelor de asigurare emise de companie în anul 2020, şi care nu au fost anulate, numărul de petiţii înregistrate unic per petent şi per caz reprezintă doar 0,044% dintre acestea. Totodată, raportat la numărul de dosare de daună avizate în această perioadă, numărul de reclamaţii înregistrate unic per petent şi per caz reprezintă 0,37% dintre acestea. În comparaţie cu anul 2019, în 2020 compania a primit cu peste 18% mai puţine reclamaţii înregistrate unic per petent şi per caz.

OMNIASIG evaluează, începând cu anul 2015, nivelul calităţii serviciilor oferite clienţilor prin sistemul de măsurare Net Promoter Score (NPS) validat la nivel internaţional. Astfel, clienţii care au avut un dosar de daună la OMNIASIG sunt rugaţi să evalueze experienţa avută şi modalitatea de instrumentare a daunei, satisfacţia asiguratului şi calitatea serviciilor oferite fiind măsurate într-un sistem eficient, pe o scală de la 1 la 10. Rezultatul NPS cumulat în 2020 a fost de 88,89%.