One Herăstrău Towers - structură finalizată şi vânzări de 85% pentru proiectul de regenerare urbană

Proiectul cu funcţiune mixtă One Herăstrău Towers, care uneşte într-un ansamblu cosmopolit locuinţe, birouri şi spaţii comerciale va fi terminat la finele acestui an, anunţă compania printr-un comunicat remis Redacţiei noastre.

Potrivit sursei citate, construcţia proiectului dezvoltat de One United Properties, ce se ridică în cartierul Herăstrău, pe Str. Nicolae Caramfil, avansează, iar în acest moment structura este finalizată. De asemenea, proiectul a fost deja precontractat în proporţie de 85%, înainte de terminarea sa.

Beatrice Dumitraşcu, VP Residential Sales One United Properties, a declarat: "Structura este finalizată în acest moment pentru ambele corpuri de clădiri, asigurând continuarea lucrărilor pentru faţadă, instalaţiişi finisările interioare.De asemenea, lucrările de izolare termică a faţadei au atins un procent de peste 40%, iar infrastructura instalaţiilor(MEP) este realizatăîn proporţie de 80%."Lucrările avansate pentru acest proiect mixt se încadrează în termenul de finalizare al proiectului stabilit pentru sfârşitul acestui an. Finalizarea structurii permite acum avansarea lucrărilor, astfel că în următoarele 5 săptămâni vom demonta ambele macarale. 85 % din întregul proiect a fost deja precontractat, interesul clienţilor pentru unităţile rezidenţiale, zona unde este amplasat ansamblul şi conceptul de design fiind unul crescut. One Herăstrău Towers a fost gândit ca o poartă de intrare în cartier, cele două clădiri turn ale sale beneficiind de vederi panoramice către lacul Herăstrău şi către zona de nord a oraşului. Nu în ultimul rând, prin acest proiect redăm cartierului şi comunităţii un spaţiu care era abandonat, astfel încât pe locul unei clădiri neterminate şi aflate în ruină vom vedea un complex arhitectural care va anima locul, un real agregator de comunitate urbană şi stil de viaţă actual şi sănătos".

Cu o arhitectură adaptată funcţiunii mixte a proiectului, One Herăstrău Towers face parte din noua generaţie de proiecte imobiliare multifuncţionale pe care compania le dezvoltă în Capitală, fiind totodată un proiect de regenerare urbană, ce se ridică pe locul unei clădiri abandonate, demolate de către dezvoltator şi care va aduce valoare adăugată, atât viitorilor rezidenţi, cât şi întregii comunităţi a oraşului. Cele 3 zone ale proiectului arhitectural imaginat de X Architecture & Engineering sunt: baza clădirii, cu funcţiuni comerciale şi birouri de 5.055 mp (7 spaţii comerciale şi 6 spaţii de birouri), ce aşează construcţia în peisajul urban şi cele două turnuri destinate celor 139 de unităţi locative, plus două niveluri de parcare. În acest moment, vânzările pentru One Herăstrău Towers sunt realizate în proporţie de 85%.

One Herăstrău Towers se ridică într-o zonă premium a Bucureştiului, în cartierul Herăstrău, acolo unde One United Properties a mai finalizat două dezvoltări rezidenţiale în anul 2017 - One Herăstrău Park, cu 106 apartamente şi în anul 2019 - One Herăstrău Plaza, cu 156 apartamente plus spaţii comerciale cu o suprafaţă de 3.800mp. Compania urmează să mai dezvolte tot în această zonă a Capitalei şi proiectul exclusivist Neo Herăstrău Park, pe un teren achiţionatîn anul 2019 pe Str.Grigore Gafencu, proiect care va avea aproximativ 100 de apartamente plus spaţii comerciale.

Proiectul One Herăstrău Towersa obţinut din partea Romania Green Building Councilpre-certificarea Green Homes, care marchează norme de perfomanţă şi sustenabilitate superioare pentru locuinţele verzi, dezvoltatorul oferind, în linia de business asumată, construcţii la standarde extrem de ridicate, prietenoase cu mediul, eficiente energetic şi sustenabile.