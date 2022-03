One United Properties a achiziţionat clădirea fostei fabrici Ford

One United Properties anunţă achiziţia unui imobil istoric situat în centrul Bucureştiului, fosta fabrică Ford, de la Auchan România. Dezvoltatorul estimează investiţii semnificative în următorii doi ani pentru restaurarea clădirii, în scopul protejării şi regenerării patrimoniului cultural al capitalei ţării, conform unui comunicat remis redacţiei.

"Suntem încântaţi de achiziţia fostei fabrici Ford pentru că este un loc unic în regiunea Europei Centrale şi de Est. Suntem hotărâţi să o refacem astfel încât să poată fi din nou o destinaţie înfloritoare, plină de viaţă şi un reper de neratat pe agenda oricărui vizitator al Bucureştiul. La One United Properties, scopul nostru a fost întotdeauna să dezvoltăm zone urbane viabile, sănătoase, care să ofere armonie, rezilienţă economică, sustenabilitate ecologică şi socială. Împreună cu angajamentul nostru de a investi în restaurarea acestui imobil istoric, achiziţia de astăzi întăreşte şi mai mult dedicarea noastră pentru regenerarea urbană şi restaurarea gloriei de odinioară a clădirilor abandonate. Rămânem angajaţi să readucem în circuitul reperelor din Bucureşti astfel de locuri, păstrând în acelaşi timp moştenirea şi frumuseţea acestora", a declarat Victor Căpitanu, co-CEO One United Properties.

Potrivit sursei citate, clădirea, situată în cadrul dezvoltării One Floreasca City a One United Properties, a fost prima fabrică Ford cu o linie de asamblare operaţională din Europa de Est. Terenul pe care a fost construită fabrica a fost cumpărat la începutul anilor 1930 chiar de către Henry Ford. Fabrica s-a deschis în 1936, având 100 de angajaţi. Aproximativ 2.500 de vehicule au fost asamblate în fabrică an de an, până în 1948, când fabrica a fost închisă după ce România a intrat sub influenţa sovietică. Principalul automobil construit în fabrica din Bucureşti a fost Ford V8 Fordor Sedan.

One United Properties intenţionează să restaureze integral fabrica şi să o transforme într-un spaţiu retail, parte integrantă a dezvoltării multifuncţionale One Floreasca City. Spaţiul va găzdui un supermarket Auchan concept store de peste 2000 m2, magazine high-end şi restaurante cu terase ample, distribuite în spaţiul de 6 metri înălţime de la parter şi primul etaj. One Floreasca City este prima dezvoltare imobiliară sustenabilă cu funcţie mixtă din România, ce include o componentă rezidenţială - One Mircea Eliade, o clădire de birouri - One Tower şi o zonă comercială comună.

Valoarea brută de dezvoltare (VB) a proiectului la finalizare este estimată la 82 de milioane de euro. Auchan România a primit deja autorizaţia de construire, prin urmare construcţia va începe imediat, cu data de livrare estimată la jumătatea anului 2024. La finalizarea construcţiei, imobilul restaurat va avea o suprafaţă brută închiriabilă de aproximativ 13.000 mp şi 400 de locuri de parcare construite pe două etaje subterane.

În septembrie 2021, One United Properties şi-a anunţat primul proiect de regenerare urbană în urma achiziţiei clădirii istorice din apropierea Ateneului Român, One Athenee. One United Properties caută în mod activ să identifice clădiri istorice pentru restaurare. Protecţia şi regenerarea reperelor istorice abandonate fac parte dintr-o strategie de sustenabilitate mai amplă pe care One United Properties a început să o implementeze în 2021, ca urmare a deciziei de a se alătura Pactului Global al ONU, cea mai mare iniţiativă de sustenabilitate din lume. În urma aderării la Pactul Global al ONU, compania s-a angajat să raporteze anual progresul în domeniul sustenabilităţii, se arată în comunicat.