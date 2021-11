One United Properties a inaugurat Centrul de vânzări One, principalul birou de vânzări pentru toate dezvoltările companiei

Compania One United Properties, unul dintre principalii dezvoltatori imobiliari de proiecte sustenabile rezidenţiale, de birouri şi mixte de ultimă generaţie din România, listată pe Piaţa Principală a Bursei de Valori Bucureşti (simbol ONE), anunţă deschiderea Centrului de vânzări One în cadrul ansamblului One Floreasca City. Din acest moment, centrul devine biroul principal de vânzări pentru toate proiectele companiei, atât cele finalizate, cât şi cele aflate în dezvoltare sau proiectare, conform unui comunicat remis redacţiei.

Situat la One Mircea Eliade, pe Calea Floreasca 159-165, T3, la parter, noul birou de vânzări al dezvoltatorului este conceput pentru a oferi o experienţă unică oricui îi calcă pragul. Spaţiul este atent amenajat de echipa de designeri de la Lemon Interior Design şi reprezintă o adevărată incursiune în întreg universul One. Centrul găzduieşte o expoziţie de modele arhitecturale la scară cu ajutorul cărora vizitatorii îşi pot crea o perspectivă realistă a viitoarei lor reşedinţe. În plus, aceste modele 3D pot fi accesate şi prin intermediul unor prezentări de tip tur virtual. Samsung wall-ul din biroul de vânzări afişează în rezoluţie 4K vederi panoramice spectaculoase, imagini sugestive, randări de înaltă fidelitate ale proiectelor, soluţii de design interior şi amenajare, un întreg "look & feel" ce prezintă stilul de viaţă sofisticat propus de One United Properties în toate dezvoltările sale.

"Centrul de vânzări One surpinde perfect conceptul de lifestyle pe care îl promovăm în dezvoltările noastre. De aici vom putea oferi potenţialilor clienţi o experienţă unică de interacţiune şi vânzări. Folosind tehnologii moderne, echipa noastră de brokeri poate veni în întâmpinarea cererii clienţilor, punându-le la dispoziţie cele mai avantajoase soluţii cu o mai bună anticipare a viitoarelor dezvoltări One United Properties", declară Beatrice Dumitraşcu, CEO Residential Division One United Properties.

Totodată, cei ce vizitează Centrul de vânzări One şi îşi dau acordul să fie adăugaţi în directorul de clienţi al companiei pot beneficia de consultanţă imobiliară de cea mai înaltă calitate, de soluţii optime pentru bugetul indicat şi oportunităţi unice care pot apărea pe tot parcursul colaborării. "Acesta este şi unul dintre principalele motive pentru care îi încurajăm pe toţi cei ce intră în legătură cu noi să menţină în permanenţă o comunicare deschisă pentru a se bucura din plin de vasta experienţă profesională a agenţilor noştri şi de cele mai interesante oferte imobiliare din portofoliul One", mai spune Beatrice Dumitraşcu.

Pe lângă spaţiile special concepute pentru consultanţă şi întâlniri, Centrul de vânzări One oferă şi zone de relaxare cu un bar funcţional, cafea de specialitate de cea mai bună calitate furnizată de Origo, bucătărie proprie, săli de prezentare şi o terasă extrem de generoasă.

One Floreasca City, ansamblul care găzduieşte Centrul de vânzări One, este o dezvoltare cu funcţiune mixtă ce se înscrie în linia politicii de sustenabilitate şi regenerare urbană iniţiate de One United Properties. Dezvoltat pe locul fostei platforme Automatica, One Floreasca City a fost gândit încă de la început ca o dezvoltare arhitecturală de referinţă, o expresie a viziunii contemporane, a durabilităţii şi a integrării comunităţii, redând cartierului Floreasca o zonă abandonată de peste 20 de ani. Este prima dezvoltare sustenabilă cu funcţiune mixtă din România, care îmbină într-un ansamblu arhitectural contemporan o componentă rezidenţială - One Mircea Eliade, una office - One Tower, şi una comercială. Conceptul şi dezvoltarea de la One Floreasca City au primit premiul "Cea mai bună dezvoltare sustenabilă" din lume la International Property Awards 2019-2020, acesta fiind primul proiect imobiliar românesc premiat internaţional pentru sustenabilitate.