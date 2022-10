One United Properties obţine autorizaţia de construire pentru One Mamaia Nord Faza 2

One United Properties (BVB: ONE) a obţinut autorizaţia de construire pentru Faza 2 a ansamblului One Mamaia Nord, cea mai exclusivistă dezvoltare de pe litoralul românesc, potrivit unui comunicat de presă remis astăzi redacţiei.

Potrivit sursei citate, odată cu obţinerea autorizaţiei de construire, dezvoltatorul va începe lucrările pentru cea de-a doua Fază a ansamblului, cu o suprafaţă totală construită de aproximativ 17.000 mp, estimată a fi livrată în primul trimestru al anului 2025. One Mamaia Nord Faza 1 a fost finalizată în 2021. La sfârşitul anului 2020, One United Properties anunţa achiziţia a cinci loturi de teren în imediata apropiere a Fazei 1, terenuri destinate extinderii dezvoltării One Mamaia Nord.

"Înconjurată de o varietate mare de plaje şi restaurante, dezvoltarea One Mamaia Nord este situată în cea mai dorită zonă pentru vacanţe şi distracţie de pe litoralul românesc. Acest concept boutique reprezintă siguranţa calităţii în materie de locuire la malul mării, fie că vorbim de locuinţe de vacanţă, fie de unele permanente. Cererea pentru acest segment este una dinamică şi pe plan local şi ne este confirmată de popularitatea de care s-au bucurat unităţile din faza 1 a dezvoltării One Mamaia Nord, vândute deja în totalitate", spune Beatrice Dumitraşcu, CEO Residential Division One United Properties.

One Mamaia Nord Faza 2 va fi formată dintr-o clădire cu două scări însumând 10.000 mp de suprafaţă vandabilă de apartamente cu design contemporan şi peste 3.000 mp destinaţi grădinilor şi teraselor private. De asemenea, dezvoltarea va beneficia de 142 de locuri de parcare subterane dispuse pe 2 niveluri.

Asemenea Fazei 1 a dezvoltării, One Mamaia Nord Faza 2 va beneficia de apartamente cu vedere frontală sau laterală la mare, precum şi de o compartimentare inteligentă a spaţiului, finisaje de înaltă calitate şi de toate avantajele clădirilor verzi. Faţadele ventilate sunt special proiectate pentru a atenua zgomotul şi radiaţiile.

Situat în cea mai căutată zonă a staţiunii Mamaia, ansamblul rezidenţial One Mamaia Nord este înconjurat de plaje şi restaurante şi beneficiază de acces direct la plajă privată (plaja H2O). Totodată, este prima dezvoltare rezidenţială din Mamaia care dispune de parcare complet subterană, se precizează în comunicat.