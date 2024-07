One United Properties: Operatorul Tomcat Hospitality închiriază un spaţiu retail de 3.600 mp la One Gallery

One United Properties, investitor şi dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidenţiale, de birouri şi mixte de ultimă generaţie din România, anunţă închirierea unui spaţiu de retail cu o suprafaţă închiriabilă brută de 3.600 mp, la parterul imobilului One Gallery, plus terase şi spaţii de depozitare. Contractul de închiriere este semnat cu compania Tomcat Hospitality pentru a opera în cadrul One Gallery un concept modern de food market, care va adăposti peste 40 de operatori diferiţi, cu produse premium, în diverse formate integrate sub acelaşi acoperiş. Durata contractului de închiriere este de 17 ani, iar valoarea acestuia se ridică la 40,14 milioane de euro fără TVA, conform unui comunicat de presă remis Redacţiei.

One United Properties desfăşoară în prezent lucrări de restaurare la One Gallery, fosta fabrică Ford, pe care a aschiziţionat-o în 2022 cu scopul de a o restaura şi a o readuce în circuitul public, transformând-o într-o destinaţie înfloritoare, plină de viaţă şi un reper de neratat pe agenda oricărui vizitator al Bucureştiului. Odată finalizate lucrările de restaurare, One Gallery se va deschide ca un spaţiu retail şi office, parte integrantă a dezvoltării multifuncţionale One Floreasca City, completând oferta de servicii comerciale atât pentru rezidenţi, cât şi pentru întreaga comunitate locală. One Gallery va beneficia de 14.333 mp de spaţii comerciale, iar data estimată de livrare a imobilului restaurat este trimestrul al treilea din 2025.

Tomcat Hospitality, grup cu circa 40 de restaurante şi afaceri de 15 milioane de euro anul trecut, este operator al cunoscutelor branduri de restaurante Treevi Pizza al Taglio, Élephante, Sagakura, printre altele. Cu facilităţile pe care le va deschide în cadrul One Gallery, Tomcat Hospitality îşi propune să ofere nu doar experienţe locale, ci să aducă un suflu nou pe scena gastronomică din România, poziţionând Bucureştiul alături de alte oraşe europene de prestigiu prin premiera unui food hall inovator şi premium. Food hall-ul va deveni un hub culinar vibrant, atrăgând comunitatea locală şi turiştii, promovând businessuri mici locale şi oferind experienţe culinare îmbogăţite de spectacole, evenimente culturale şi activităţi interactive.

"Restaurarea One Gallery şi parteneriatul cu Tomcat Hospitality reprezintă un pas important în revitalizarea acestui spaţiu istoric şi transformarea sa într-o scenă socială vibrantă. Parteneriatul nostru se bazează pe valorile comune de excelenţă şi inovaţie şi suntem convinşi că acest proiect va contribui semnificativ la îmbogăţirea ofertei gastronomice locale. Obiectivul nostru este să găsim partenerii potriviţi alături de care să modelăm One Gallery într-un loc de întâlnire şi explorare pentru comunitate", a declarat Mihai Păduroiu, CEO Office Division One United Properties.

"Suntem extrem de entuziasmaţi să începem acest nou capitol alături de One United Properties, într-un proiect ce reuneşte istoria şi modernitatea într-un mod unic. One Gallery este nu doar un imobil restaurat cu mare atenţie la detalii, ci şi un spaţiu care ne oferă cadrul perfect pentru viziunea noastră de a aduce experienţe gastronomice de înaltă calitate în inima oraşului. Prin acest parteneriat, ne propunem să oferim o paletă variată de opţiuni culinare care să răspundă nevoilor şi preferinţelor diverse ale bucurestenilor, dar şi străinilor. Scopul nostru este să creăm istorie în lumea culinară, atât la nivel naţional, cât şi internaţional, prin experienţe gourmet inovatoare", a adăugat Cătălin Gheorghe, co-fondator si CEO Tomcat Hospitality.

One Gallery va completa oferta de servicii din cadrul dezvoltării multifuncţionale One Floreasca City, iar toţi rezidenţii şi chiriaşii, dar şi locuitorii din cartier se vor putea bucura de o paletă extinsă de facilităţi comerciale. Valoarea brută de dezvoltare pentru One Gallery este estimată în prezent la 100 de milioane de euro, cea mai mare investiţie privată din România în restaurarea unui imobil istoric.