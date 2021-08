One United Properties va beneficia de serviciile de Market Maker al emitentului oferite de BRK Financial Group

Compania One United Properties unul dintre principalii dezvoltatori imobiliari de proiecte rezidenţiale, de birouri şi mixte de ultimă generaţie din Bucureşti, va beneficia începând cu data de 11 august 2021 de serviciile de Market Making ale emitentului oferite de BRK Financial Group, unul dintre cei mai activi brokeri pe segmentul de produse structurate tranzacţionate la Bursa de Valori Bucureşti, conform unui comunicat remis redacţiei.

One United Properties s-a listat pe Piaţa Principală a BVB pe 12 iulie anul acesta, după ce a încheiat cu succes prima ofertă publică iniţială primară de acţiuni din şapte ani, prin care compania a atras 260 de milioane de lei de la investitorii activi în piaţa de capital, devenind a treia cea mai mare companie antreprenorială românească listată la Bursa de Valori Bucureşti.

"One United Properties este astăzi cea mai mare companie imobiliară listată la Bursa de Valori Bucureşti. Ne aflăm la un nou început de drum şi suntem încrezători în perspectivele de creştere, având în vedere cererea neadresată pentru produse sustenabile şi de calitate, momentul foarte bun al sectorului imobiliar, dar şi climatul macroeconomic favorabil. Am debutat la Bursa de Valori Bucureşti în prima lună de tranzacţionare cu a doua cea mai bună lichiditate dintre toate companiile listate şi ne dorim în continuare să prioritizăm lichiditatea acţiunilor companiei, motiv pentru care am decis să implementăm alături de BRK programul de Market Making, care credem că ne va ajuta să ne consolidăm şi mai mult poziţia pe piaţa de capital", declară Victor Căpitanu, cofondator One United Properties.

"Felicităm One United Properties pentru deschiderea faţă de piaţa de capital şi faţă de investitori pe care o manifestă şi le mulţumim că ne-au ales ca parteneri în cadrul programului Market Makerul Emitentului. Prin includerea One United Properties în portofoliul de clienţi pentru care prestăm serviciul Market Makingul Emitentului marcăm două borne importante: pe de-o parte depăşim 10 miliarde de lei capitalizarea cumulată a clienţilor pentru care asigurăm susţinerea lichidităţii, iar pe de altă parte One United Properties devine clientul cu cea mai mare capitalizare pentru care prestăm acest serviciu. Am calibrat un pachet de cotare foarte competitiv (echivalentul a minimum 60.000 euro în BID şi 60.000 în ASK) la un spread de aproximativ 1,5% şi astfel sperăm să contribuim la o lichiditate susţinută a acţiunilor ONE. După cum bine ştim, lichiditatea este criteriul principal pentru includerea şi alocarea ponderilor, atât în cadrul indicilor locali, cât şi în cadrul indicilor internaţionali, cum ar fi indicii Pieţelor Emergente, potrivit clasificării furnizorului global de indici FTSE Russell si sperăm să vedem acţiunile ONE cât mai curând atât în indicii publicaţi de BVB, cât şi în indicii FTSE Russell", a declarat Monica Ivan, Director General, BRK Financial Group.

Market Makerul Emitentului (MME) este participantul la sistemul de tranzacţionare al BVB care şi-a asumat rolul de a susţine lichiditatea unui instrument financiar, în baza unui contract încheiat cu emitentul instrumentelor financiare respective, precum şi cu BVB.