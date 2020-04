(P) Este tutunul de rulat Mac Baren cel mai bun de pe piata?

Tutunul de rulat devine din ce in ce mai popular, iar acest fenomen este perfect de inteles avand in vedere ca atat calitatea tutunului este mai crescuta decat cea din tigarile obisnuite, cat si pretul acestuia este mult mai convenabil. Dar cu atat de multe variante pe piata, care este oare cel mai bun tutun de rulat? Iti vom face noi o propunere: tutun de rulat Mac Baren.

De ce este tutunul de rulat Mac Baren cel mai bun?

Mac Baren este un brand originar din Danemarca, care se ocupa de productia de tutun de rulat, tutun pentru pipa si alte tipuri de tutun. Compania are o istorie de peste 130 de ani, cunoscuta la nivel international si care, in Romania, a devenit numarul 1 in mai putin de 3 ani.

RYO ("roll your own") reprezinta un mod mai sanatos simai ieftin de a fuma. Spre deosebire de tigarile normale, in care nu putem fi siguri de continutul exact, la RYO fumezi doar tutunul pe care il vezi - tutun atent selectat din intreaga lume (USA, Africa, Malawi, Kenia, Macedonia etc.).

Daca tigarile normale au in continutul lor pana la 30% resturi si bucati de tulpina, tutunul Mac Baren nu are niciunfel de resturi.

Tutunul de rulat Mac Baren - tipurile de tutun ne prelucrat

Oriental este un tip de tutun slab ca tarie, putina nicotina, dar bogat in arome. Mac Baren foloseste tutun Oriental din Grecia si Turcia si il foloseste in blenduri pentru condimentare.

Burley iti ofera tarie, fiind bogat in nicotina, cu o concentratie mica de zahar. Se numeste si Kentucky tobacco, dupa numele statului American in care se cultiva. Mac Barenil achizitioneaza din SUA, Mexico si Malawi.

Virginia este un tutun bogat in nicotina, dar si in zahar, motiv pentru care este cel mai utilizat tip . Se cultiva mai ales in tari cu umiditate crescuta si temperature ridicate, precum Brazilia, SUA (Virginia, Carolina de Nord, Georgia) sau Zimbabwe.

GAMA MACBAREN

American blend

Este ocombinatie de tutun Oriental, Virginia si Burley cu otaietura perfect fina pentru o rulare usoara si rapida. Intensitatea este usoara catre medie, apropiindu-se cel mai mult de tigarete.

Halfzware

Este un amestec de Virginia si Burley, resimtindu-se un gusta fumat. Aceeasi taietura fina, cu o tarie medie spre ridicat.

GAMANO NAME

NO NAME ofera produse din tutun de rulat foarte diferite. Simplu, onest, fara nume, fara pretentii si limitari de super brand - doar calitate si placerea de a fuma.

For People GREEN

Iti ofera un tip de tutun de rulat Mac Baren american blend, intensitate usoara catre mediu, un ambalaj unic, fiind singurul tutun ce permite consumatorului sa vada exact ceea ce fumeaza.

For people WHITE

O categorie de tutun Virginia blend, cu un gust usor dulceag. Aceeaşi intensitate usoara catre medie, fara resturi si un ambalaj unic.

GAMA DJANGO

Tutun Django Original

Acest tip de tutun de rulat Mac Baren este unul dintre cele mai bine vandute, fiind creat dintr-un mix atent selectionat de tutun Virginia, Burley din America de Sud si Oriental din Orientul Inderpatat.

Django 100%

Contine tutun Virginia din statele americane Virginia si Carolina de Nord si o urma de tutun din Brazilia. O experienta a fumatului perfecta.