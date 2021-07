"Pandemia a accelerat deschiderea multor companii de software către pieţe noi"

• (Interviu cu Mihai Gruieţi, CEO-ul şi confondator DigitalGate)

• "Cred că pandemia a reprezentat un punct cheie al digitalizării şi al industriei IT" • "Inovaţia este cel mai important criteriu ce separă companiile de software" • "2021 este cel mai bun an din istoria DigitalGate; deşi am trăit un an atipic şi dificil, ne-am extins ca număr de specialişti şi am crescut din punctul de vedere al cifrei de afaceri şi al reputaţiei"

Reporter: Aţi studiat Inginerie Electrică la Universitatea Politehnică din Timişoara, iar din 2017 sunteţi co-fondator DigitalGate. Care a fost traseul profesional al dumneavoastră de la încheierea studiilor până la înfiinţarea firmei pe care astăzi o conduceţi?

Mihai Gruieţi: Am venit în contact cu acest domeniu încă din timpul studiilor prin intermediul programei studiate la Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii. Încă din facultate am început sa îmi desfăşor activitatea în domeniu, dezvoltând firmware şi algoritmi pentru platforma Myriad 2 la Movidius. După terminarea studiilor am continuat să lucrez cu Autoliv Romania, unde am acumulat o experienţă vastă în domeniul dezvoltării de algoritmi pentru sisteme de conducere autonomă, dar în acelaşi timp am continuat să lucrez şi în domeniul dezvoltării de firmware pentru sisteme încorporate, dezvoltând drivere, BSP-uri, şi integrând diferite aplicaţii pe platforme hardware folosite în domeniul automotive, de exemplu camera, radar etc.

Reporter: Ce v-a făcut să renunţaţi la poziţia de atunci şi să fondaţi DigitalGate?

Mihai Gruieţi: Dorinţa de a contribui la domeniul în care lucrez şi la piaţa locală într-un mod cât mai direct, oferind un pachet de servicii complet pentru proiectarea sistemelor încorporate.

Un alt motiv major pentru care am decis să pornesc pe acest drum este oportunitatea de a putea dezvolta un produs propriu. Împreună cu colegii de la DigitalGate, îmi doresc să dezvolt un produs nou, ce ar urma sa fie dezvoltat de noi încă din faza incipientă de arhitectură. Din păcate, este foarte dificil ca simplu angajat să ai posibilitatea de a lucra la un proiect întreg, având în vedere că la o firmă mare majoritatea angajaţilor fac diferite parţi micuţe ale unui proiect. Eu mi-am dorit foarte mult să îmi deschid "orizonturile" şi să pot să am libertatea să lucrez în cadrul unor proiecte mari în care să am responsabilitate.

De asemenea, DigitalGate mi-a oferit şansa de a putea să îmi aleg industria în care să activez. De când am fondat compania, mi-am dorit foarte mult să încep să lucrez şi să dezvolt sisteme încorporate pentru industria medicală. Industria medicală a fost un ţel pe care mi l-am stabilit încă de la începutul facultăţii şi pe care am ajuns să îl realizez într-unul dintre primele proiecte pe care le-am onorat de când am deschis firma.

Reporter: Cum diferă activitatea dumneavoastră de acum faţă de cea de dinaintea perioadei DigitalGate?

Mihai Gruieţi: Pe partea tehnică, activitatea mea este similară cu cea dinaintea perioadei DigitalGate, singura diferenţă fiind dinamica proiectelor la care lucrez şi spectrul mult mai larg de industrii în care activez. Înainte să fondez DigitalGate am lucrat în cea mai mare parte în industria automotive, ceea ce este foarte motivant pentru mine deoarece dintotdeauna mi-am dorit să acopăr un sector cât mai larg din domeniul sistemelor încorporate. Un domeniu nou, pe care nu l-am mai întâlnit în experienţa mea anterioară la alte firme este antreprenoriatul şi administrarea firmei. Aici intră multe activităţi, de la câştigarea de clienţi noi sau analiza de piaţa, până la administrarea financiară a firmei. Toate acestea au fost pentru mine lucruri noi, despre care în momenul înfiinţării DigitalGate avem doar cunoştinţe teoretice.

Reporter: DigitalGate este o firmă specializată în Dezvoltare de Software şi Sisteme Încorporate (engl. Embedded Systems) ce oferă soluţii personalizate pentru alte companii. Concret, care sunt produsele şi serviciile pe care DigitalGate le oferă şi cum răspund acestea nevoilor clienţilor?

Mihai Gruieţi: Suntem specializaţi în dezvoltarea de software şi proiectarea de circuite imprimate pentru sisteme încorporate şi oferim clienţilor noştri suport pe toată durata ciclului de dezvoltare. Serviciile noastre se adresează în general oricărei firme care dezvoltă produse electronice, iar în ziua de astăzi orice produs electronic are un microcontroler integrat.

Clienţii noştri provin în general din Europa de Vest, Elveţia şi America de Nord, din diferite industrii, precum ar fi cea militară, automotive, medicală sau energetică. Deoarece piaţa sistemelor încorporate este imensă, iar estimările sunt de creştere considerabilă în următorii ani, în momentul actual concurenţa este foarte redusă, cererea fiind cu mult peste capacitatea noastră de livrare. Un avantaj decisiv în raport cu alte firme care activează în acelaşi domeniu este abilitatea firmei pe care o conduc de a oferi un pachet de servicii complet, care include software şi hardware.

Conform marketsandmarkets. com, piaţa sistemelor încorporate a fost estimată la 86,5 miliarde de dolari în anul 2020, iar până în anul 2025 creşterea preconizată este de 29,7 miliarde de dolari, urmând sa ajungă la 116,2 miliarde de dolari.

Sistemele încorporate sunt o componentă cheie în industria automotive, în special în tot ceea ce înseamnă sisteme ADAS, Lidar şi în tehnologia maşinilor electrice şi hibride. Încălzirea globală şi efectul de seră au făcut ca cererea de maşini care nu poluează să crească, făcând ca cererea de sisteme încorporate sa crească la rândul său. Sistemele ADAS si Lidar folosite pentru conducere autonomă sunt la mare căutare, majoritatea producătorilor mari de automobile investind o mare parte din resurse în dezvoltarea, optimizarea, implementarea şi testarea lor în diferite medii de simulare. Programarea sistemelor încorporate este esenţială în tot ceea ce înseamnă senzori, algoritmi, inteligenţă artificială şi sisteme de operare. Piaţa sistemelor ADAS este estimată să crească de la 32,3 miliarde de dolari în anul 2019 la 142 miliarde de dolari în anul 2027, urmând să aibă o rată de creştere anuală compusă de 11,6% din 2020 până în 2027, conform celor de la globenewswire.com. Pentru piaţa sistemelor Lidar se preconizează o creştere de 28,4% în perioada de prognoză 2020-2027 şi atingerea unei valori de piaţă 3,21 miliarde de dolari, până în 2027, conform aceluiaşi studiu.

Reporter: Din ce industrii şi ţări/zone provin clienţii firmei pe care o conduceţi?

Mihai Gruieţi: După cum am menţionat anterior, majoritatea clienţilor noştri este reprezentată de companii din Europa de Vest, Elveţia şi America de Nord. Până în momentul de faţă am lucrat în special pentru companii din zona DACH (Germania, Elveţia şi Austria) sau pentru companii din America de Nord care au un sediu localizat spaţiul comunitar. Ne dorim ca în viitorul apropiat să ne extindem către piaţa Scandinava si cea din America de Nord, în special Statele Unite ale Americii. Am început să lucrăm activ la promovarea serviciilor noastre către aceste pieţe, pe care le consideram cheie în evoluţia companiei noastre.

Reporter: Cum aţi caracteriza concurenţa din segmentul de piaţă în care activaţi? Cum se poziţionează DigitalGate în această piaţă?

Mihai Gruieţi: Cu toate ca încă suntem o companie destul de mică dar cu ambiţie, am ajuns sa fim destul de cunoscuţi pe sectorul de piaţă în care activăm. În momentul de faţă lucrăm activ la promovarea companiei şi la creşterea specializării, dorindu-ne să putem să facem parte din cât mai multe proiecte din diferite industrii.

De asemenea, contribuim şi ne dorim să ne implicăm şi mai activ la proiecte de open-source pentru Linux Kernel. Considerăm foarte importantă contribuţia comunităţii din cadrul Kernel-ului de Linux şi dorim să contribuim şi să fim parte activă din comunitate.

În momentul de faţă suntem una dintre puţinele companii care oferă servicii complete de dezvoltare a sistemelor încorporate, majoritatea companiilor competitoare fiind specializate pe un singur domeniu de servicii.

Reporter: Ce impact a avut pandemia Covid-19 asupra activităţii DigitalGate? Dar asupra pieţei în general?

Mihai Gruieţi: Cred că în anii următori ne vom uita înapoi la 2020 ca la momentul în care s-a schimbat totul. În nicio altă industrie nu s-a produs o creştere neprevăzută şi neaşteptată precum în sectoarele digitale şi de comerţ electronic, care au explodat pe fondul crizei COVID- 19. Pe măsură ce restricţiile au devenit noua normalitate, companiile şi consumatorii s-au orientat din ce în ce mai mult către "lumea digitală" oferind şi achiziţionând mai multe bunuri şi servicii online, crescând cota comerţului electronic din comerţul cu amănuntul global de la 14% în 2019 la aproximativ 17% în 2020, conform unui studiu realizat de cei de la UNCTAD şi eTrade.

Datorită digitalizării masive din perioada restricţiilor, cererea din piaţa serviciilor oferite de noi a înregistrat o creştere semnificativă. In sectorul IT, având în vedere posibilitatea angajaţilor de a lucra de acasă, majoritatea companiilor nu a fost direct afectată de apariţia pandemiei, în comparaţie cu alte domenii de activitate unde în mare parte a fost sistată activitatea economică. Chiar dacă clienţii noştri au fost direct afectaţi de apariţia pandemiei, impactul a fost pozitiv pentru compania noastră, deoarece a accelerat digitalizarea, influenţând direct creşterea cererii pentru serviciile noastre.

Reporter: Care sunt investiţiile pe care preconizaţi că le veţi face în următorii trei ani şi cum vor contribui acestea la dezvoltarea firmei?

Mihai Gruieţi: În primul rând, ne dorim să ne consolidăm poziţia pe piaţa DACH şi să ajungem printre cele mai importante companii din piaţă în această regiune. De asemenea, după cum am menţionat anterior, ne dorim sa ne extindem pe piaţa din Scandinava şi cea din America de Nord. Consider ca aceste obiective sunt fezabile în decurs de trei ani de zile. Pentru a putea să ne atingem aceste obiective am început să investim în campanii de publicitate pentru a ne face mai cunoscuţi pe pieţe noi. De asemenea, ne dorim să creştem numărul de specialişti din cadrul companiei, atât pe partea de software, cât şi pe partea de hardware.

În al doilea rând, ne dorim să începem să dezvoltăm produse proprii. Momentan, suntem o companie care oferă exclusiv servicii şi ne dorim să ne extindem portofoliul prin oferirea şi de produse gata dezvoltate. În momentul de faţă avem anumite idei pentru diferite produse care încă sunt în faza incipientă de prototip, urmând ca, în aproximativ un an sau doi, să începem să le dezvoltăm.

În al treilea rând, analizăm oportunitatea de a deschide un punct de lucru nou în zona DACH, care ne va oferi posibilitatea să fim mai aproape de clienţii noştri.

Reporter: DigitalGate este o firmă înfiinţată relativ recent şi, deocamdată, de dimensiuni reduse. Cât de importantă este şi în ce constă activitatea de cercetare, dezvoltare şi inovare pentru organizaţia dumneavoastră?

Mihai Gruieţi: Dezvoltarea soft ware-ului a crescut exponenţial în ultimele decenii. Tehnologia este acum atât de avansată încât pentru a extinde şi a dezvolta o afacere este necesară inovaţia în fiecare produs sau serviciu oferit. Astăzi inovaţia este mai mult decât un cuvânt cheie, este linia subţire care diferenţiază afacerile de succes.

Deşi suntem o firma mică, întreaga noastră activitate este bazată pe inovaţie şi dezvoltare. Software-ul inovativ permite crearea unor idei noi şi implementarea acestora în cadrul companiilor şi organizaţiilor. Acestea încurajează procesul de îmbunătăţire continuă, managementul ideilor, managementul inovaţiei şi proiectele de transformare digitală. Cu ajutorul software-urilor inovative, companiile îşi pot implementa în mod eficient strategia de inovare prin analize de tendinţe, management tehnologic şi un proces transparent de inovare.

Reporter: Care este elementul cheie ce defineşte compania dumneavoastră?

Mihai Gruieţi: Dorinţa constanta de a inova. Capabilitatea de a inova este cel mai important criteriu de separare a companiilor ce dezvoltă software. Bineînţeles, inovaţia nu este singurul criteriu, dar în general capacitatea de a inova şi de adaptare face diferenţa. Un alt mod prin care ne diferenţiem faţă de competiţie este, de exemplu, rapiditatea cu care putem să livram serviciile noastre. Nivelul nostru ridicat de competenţă şi experienţa din domeniul sistemelor încorporate ne oferă posibilitatea să livram rapid serviciile noastre şi să inovăm în mod constant.

De asemenea, după cum am menţionat anterior, gama completă de servicii este un mod prin care ne diferenţiem de competiţie. În piaţă sunt câteva companii care au capacitatea să ofere servicii de dezvoltare a sistemelor încorporate, dar ceea ce ne face speciali şi ne diferenţiază faţă de competiţie este faptul ca suntem printre puţinele companii care oferă servicii complete.

Reporter: Vă mulţumesc!