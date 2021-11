Pandemia a mutat adunarea studenţilor europeni în online

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) organizează în această săptămână ediţia a 81-a a Adunării generale a Organizaţiei Europene a Studenţilor - European Students' Union - ESU Board Meeting. Acesta este unul dintre cele mai importante evenimente ale ESU, reunind aproximativ 100 de lideri ai studenţilor, reprezentanţi a 45 de federaţii naţionale ale studenţilor din 40 de ţări membre ale Spaţiului European al Învăţământului Superior (SEIS). Adunările, congresele, competiţiile au avut de "suferit" din cauza pandemiei. Din nefericire, în contextul evoluţiei situaţiei pandemice, evenimentul programat să se desfăşoare în Timişoara va fi organizat în format online. Evenimentul este format din multiple întâlniri şi dezbateri ale reprezentanţilor studenţilor pe tema învăţământului superior la nivel european, ce vor contura strategia organizaţiei pentru următorii ani şi vor modela priorităţile reprezentanţilor studenţilor. ANOSR organizează alături de ESU o consultare de amploare a studenţilor de la nivel european, sub egida Conferinţei privind viitorul Europei cu titlul "The future of the EU and the future of Education - what's in for students?". Aceasta are rolul de a contura o serie de propuneri din partea liderilor studenţilor, pornind de la nevoile identificate la nivel local şi naţional, pe diferite teme prioritare pentru viitorul Uniunii Europene, precum drepturile studenţilor, dimensiunea socială a învăţământului superior, libertatea academică, digitalizarea sau rolul UE în investiţiile în educaţie. În cadrul dezbaterii vor fi transmise mesaje din partea reprezentanţilor Comisiei Europene, a Asociaţiei Europene a Universităţilor şi a Guvernului Sloveniei, următoarea ţară care va deţine preşedinţia Consiliului UE.

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) este prima federaţie naţională studenţească, non-guvernamentală şi non-partizană care, de peste 22 de ani, are ca scop principal reprezentarea intereselor comune ale studenţilor din România, apărarea şi promovarea drepturilor şi obligaţiilor acestora, cât şi stimularea participării lor la actul educaţional şi la viaţa socială, economică şi culturală. ANOSR reuneşte studenţi din 19 centre universitare din întreaga ţară, din 30 de universităţi, atingând un număr de 112 organizaţii membre.