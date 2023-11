Parteneriat paneuropean de 5,5 milioane euro între Fundaţia UniCredit şi Teach For All

Fundaţia corporativă a UniCredit Group - UniCredit Foundation - şi Teach For All (TFA) au lansat, în cadrul unei conferinţe de presă, un program pe trei ani, bazat pe un parteneriat în valoare de 5,5 milioane de euro, pentru promovarea egalităţii în educaţia tinerilor din şase ţări europene în care îşi desfăşoară activitatea banca: Italia, Germania, Austria, Bulgaria, România şi Slovacia.

Astfel, în perioada vizată, Fundaţia UniCredit va sprijini Teach For All în misiunea sa de a cultiva şi forma profesori excepţionali, care vor activa în şcoli defavorizate din ţările respective, după cium au anunţat reprezentanţii grupului bancar. Conform acestora, prin abordarea decalajelor educaţionale, experimentate de copii din întreaga Europă, acest parteneriat se angajează să prevină abandonul şcolar timpuriu în rândul tinerilor.

Sursele citate arată: "O publicaţie online Eurostat din 2023 care furnizează statistici privind educaţia şi formarea în Uniunea Europeană (UE) arată că aproximativ 9,6% dintre tinerii cu vârsta între 18 şi 24 de ani din UE au absolvit cel mult o formă de învăţământ secundar inferior şi nu mai urmează nicio formă de educaţie continuă. 11,1% dintre bărbaţii tineri şi 8% dintre femeile tinere din UE au părăsit timpuriu educaţia şi formarea. Implicaţiile abandonului şcolar timpuriu sunt semnificative, reflectându-se în oportunităţi de învăţare şi angajare imediate ratate şi în consecinţe potenţiale pe termen lung, cum ar fi venituri reduse la vârsta adultă, sănătate mentală compromisă şi excluziune socială".

Parteneriatul dintre cele două entităţi ridică investiţia totală din acest an a Fundaţiei UniCredit în programe educaţionale la 18,1 milioane de euro, adică la 91% din cele 20 de milioane de euro alocate de grupul UniCredit Fundaţiei. Grupul bancar a alocat un total de aproximativ 8 miliarde euro pentru finanţari sociale, prin microcreditare şi împrumuturi dedicate zonelor defavorizate. Toate acestea fac parte dintr-o sumă totală dedicată sferei ESG pentru anul fiscal 2022 şi primele nouă luni din 2023 de aproximativ 80 de miliarde de euro, anunţă sursele citate. În plus, UniCredit Group a investit 36,5 milioane de euro în 2022 în iniţiative sociale şi filantropice, dintre care 8 milioane au fost alocate educaţiei şi tinerilor.

De când şi-au lansat colaborarea, cu o investiţie de aproximativ 2 milioane de euro în 2022, UniCredit Group şi Teach For All au avut deja un impact profund asupra educaţiei tinerilor din Europa. Împreună, au pregătit şi sprijinit cu succes 592 de profesori din cadrul reţelei Teach For All din Europa, îmbunătăţind experienţele educaţionale a peste 40.600 de elevi de pe întregul continent, doar într-un singur an.

Prin noul parteneriat, UniCredit Foundation şi partenerii din reţeaua locală Teach For All vor forma şi dezvolta peste 1.400 de profesori, cu impact pentru peste 83.000 de elevi şi studenţi până în 2026. În plus, partenerii din reţea vor colabora în cei trei ani cu peste 3.600 de absolvenţi şi peste 10.870 de profesori la nivelul întregului sistem de învăţământ.

Andrea Orcel, Preşedintele Fundaţiei UniCredit, a declarat: "Europa are potenţialul de a fi un bloc economic important preocupat pentru progresul economic şi social global, încurajând un viitor prosper pentru toţi. Acesta este motivul pentru care grupul nostru şi Fundaţia şi-au stabilit misiunea comună de a debloca întregul potenţial al generaţiilor viitoare. Fundaţia UniCredit se concentrează să pună la îndemâna studenţilor instrumentele esenţiale pentru a construi un viitor mai bun pentru ei înşişi, comunităţile lor şi continentul nostru. Împreună cu Teach For All, vom promova educaţia echitabilă în şase regiuni UniCredit, promovând leadershipul colectiv în rândul tinerilor şi, pe termen lung, impulsionând transformarea societăţii".

În acest an şcolar, prin parteneriatul cu UniCredit, Teach for Romania va ajunge la aproximativ 26.000 de copii din 137 de şcoli, care vor avea acces la un profesor lider şi la programe educaţionale ce vizează impact direct şi măsurabil la competenţele cheie de care are nevoie orice elev din România, indiferent de unde porneşte şi de şcoala la care merge - literaţie, numeraţie, abilităţi socio-emoţionale, competenţe de leadership, cetăţenie activă şi dezvoltare sustenabilă, în acord cu natura. Anul acesta, UniCredit România susţine parteneriatul dintre Teach for Romania şi Facultatea de Psihilogie şi Ştiinţele Educaţiei pentru un programul postuniversitar "Leadership educaţional pentru transformare sustenabilă", singura colaborare dintre mediul universitar şi sectorul ONG destinată profesioniştilor care activează în domeniul educaţiei publice.

În ultimii 8 ani, UniCredit România a finanţat în mod direct peste 50 de cadre didactice Teach for Romania, care au ajuns la aproximativ 5000 de elevi din şcoli vulnerabile din 20 de judeţe ale României. În 2021, cu sprijinul UniCredit, Teach for Romania s-a numărat printre liderii educaţiei publice digitale, lansând primul program de pedagogie digitală care pregătea profesorii să genereze învăţare autentică în mediul digital.

Anual, UniCredit Bank România alocă o sumă de 150.000 de euro pentru acest parteneriat. La nivel european, în acest an au fost alocate fonduri care susţin parteneriattul cu Teach For All în valoare de peste 2 milioane de euro, potrivit Mihaelei Lupu, CEO UniCredit Bank România, care a adăugat: "UniCredit Bank s-a implicat şi se implică activ în viaţa comuniţătilor, iar educaţia a fost mereu în atenţia noastră. Am început încă din 2016 parteneriatul nostru cu Teach for Romania reuşind să ajungem la zeci de profesori şi astfel, la mii de copii, dar şi să-i implicăm pe colegii noştri în acţiuni de voluntariat. Iată că acum ne bucurăm să anunţăm continuarea parteneriatul cu Teach for România cu suportul valoros şi consistent al Fundaţiei UniCredit. Colaborarea noastră pentru următorii trei ani va consolida semnificativ aceste eforturi şi rezultate, Fundaţia UniCredit oferind resurse şi sprijin în formarea cadrelor didactice implicate pentru a ajuta comunităţile locale să revitalizeze sistemele educaţionale în zone defavorizate şi ajutând la construirea unor medii şcolare mai incluzive, cu educaţie de calitate pentru toţi copiii, an de an".

Iuliana Pielmuş, Directorul Executiv al Teach for Romania, a adăugat: "În ultimii zece ani, am dezvoltat o mişcare de profesionişti şi lideri pentru educaţie: 500 de profesori susţinuţi printr-un program de doi ani Teach for Romania, peste 90.000 de copii cu care am lucrat direct din peste 400 de şcoli din mai bine de jumătate de ţară, zeci de mii de profesori şi alţi profesionişti din educaţie cărora le-am oferit formări, resurse, inspiraţie.

Sprijinul pe care îl primim din partea UniCredit Bank încă din 2016, la nivel local, şi din 2022 la nivel internaţional prin UniCredit Foundation, ne dă încrederea că putem ajunge la toţi copiii din mediile vulnerabile, plecând chiar de la miza proiectului pan-european pentru următorii trei ani: abordare comună, axată pe inovare şi incluziune pentru a obţine rezultate şi a încuraja potenţialul tuturor copiilor.

Faptul că, alături de organizaţii partenere Teach for All din Italia, Germania, Austria, Bulgaria şi Slovacia, acţionăm în spiritul leadershipului colectiv, ne permite să valorificăm punctele forte, bunele practici şi expertiza în educaţie pentru a acţiona eficient şi de impact în comunităţile vulnerabile pentru ca fiecare copil să îşi poată descoperi potenţialul pentru un viitor mai bun".