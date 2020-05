Piaţa de capital mondială dă semne de revenire

• Listările şi preluările se reiau, încet

• Bursa din Hong Kong nu mai este lider mondial la IPO-uri, coborând pe locul al cincilea, după pieţele din China continentală şi New York

Anunţurile recente privind unele vânzări de acţiuni - de mai multe miliarde de dolari - şi unele preluări de companii au surprins piaţa şi au generat speranţe privind revenirea segmentului tranzacţiilor, care a scăzut puternic în contextul blocajului economic impus de pandemia de coronavirus.

Spre exemplu, JDE Peet's, cea mai mare companie de pe piaţa mondială a cafelei - care a luat naştere în 2019 prin fuziunea dintre Jacobs Douwe Egberts şi Peet's Coffee (ambele deţinute de JAB Holding Co.) -, a anunţat săptămâ­na aceasta că vrea să se listeze la Bursa din Amsterdam (Euronext). Oferta publică iniţială ar putea atrage până la două miliarde de euro (2,2 miliarde de dolari). Compania, care a livrat circa 130 de miliarde de ceşti de cafea şi ceai în 2019, vrea să utilizeze banii atraşi prin IPO pentru reducerea datoriilor. Conform aşteptărilor, IPO-ul JDE Peet's pare că va fi cel mai mare din Europa, din ultimul an.

Tot recent, presa internaţională a relatat că societatea americană Uber Technologies Inc. şi furnizorul rival de servicii de livrare a mâncării Grubhub Inc. negociază o afacere în acţiuni. Potrivit Wall Street Journal, Grubhub vrea să obţină 2,15 titluri Uber pentru o acţiune proprie, nu 1,9 - cât este oferta Uber. Propunerea Uber se ridică la peste 60 de dolari pentru un titlu Grubhub, preţ mai mare faţă de cotaţia de 47 de dolari pe care o avea o acţiune Grubhub înaintea apariţiei informaţiei legate de eventuala afacere dintre cele două companii.

Grubhub a respins propunerea de 1,9 acţiuni Uber pentru un titlu propriu, dar cele două companii negociază în continuare.

Săptămâna trecută, fondul american de investiţii KKR & Co. a decis să investească în producătorul de cosmetice Coty Inc.

Potrivit acordului dintre părţi, KKR cumpără o participaţie majoritară la divizia de produse profesionale de înfrumuseţare din portofoliul Coty, pentru 4,3 miliarde de dolari. Afacerea include brandurile Wella Professionals, Clairol, OPI şi ghd.

Tot pe piaţa tranzacţiilor, conform unor surse citate de presa internaţională, operatorul japonez de telefonie mobilă SoftBank Group Corp. are în plan să anunţe o afacere săptămâna aceasta, respectiv vânzarea unei deţineri de circa 20 de miliarde de dolari din T-Mobile US Inc. către acţionarul majoritar al companiei americane, Deutsche Telekom AG. SoftBank ia în considerare această tranzacţie la numai câteva săptămâni după ce grupul american T-Mobile US a finalizat fuziunea cu Sprint Corp., entitate deţinută de operatorul nipon de telefonie.

Luna aceasta, PNC Financial Services Group Inc. a decis să înstrăineze o participaţie de 14 miliarde de dolari din BlackRock Inc.

În Marea Britanie, săptămâna aceasta, frunizorul de servicii de catering Compass Group Plc - cel mai mare din lume - a obţinut două miliarde de lire sterline (2,5 miliarde de dolari) în cadrul celui mai mare plasament de acţiuni din Europa, din 2020. Banii obţinuţi de la investitori sunt necesari în condiţiile în care clienţii companiei - şcoli, birouri, săli de sport - şi-au închis porţile din cauza carantinei impuse de pandemia de Covid-19. Plasamentul a fost deschis atât investitorilor instituţionali, cât şi celor retail, prin site-ul şi aplicaţia mobilă PrimaryBid.

Tot pe segmentul tranzacţiilor, la începutul lunii curente, Telefonica SA din Spania şi Liberty Global Plc din Marea Britanie au decis să-şi combine diviziile britanice, dând naştere celui mai mare operator de telefonie şi internet din Regatul Unit, evaluat la circa 31,4 miliarde de lire sterline (peste 38 de miliarde de dolari). Aceasta este cea mai mare tranzacţie anunţată de când a început criza coronavirus.

• Date Bloomberg: Volumul fuziunilor şi achiziţiilor globale a scăzut, în aprilie, până la cel mai redus nivel din 2004

Conform datelor Bloomberg, volumul fuziunilor şi achiziţiilor globale a scăzut, în aprilie, până la cel mai redus nivel lunar din 2004, din cauza impactului pandemiei de Covid-19. De la începutul anului, aceste tranzacţii s-au diminuat cu 41%, conform sursei.

Pe pieţele de capital, listările recente au consolidat bilanţurile contabile ale emitenţilor, însă datele citate arată că sumele obţinute din IPO-uri au scăzut cu aproape 8% anul acesta, faţă de perioada similară din 2019.

În rândul bancherilor există un optimism referitor la viitoarele tranzacţii, iar specialiştii Goldman Sachs Group Inc. prevăd că aceste afaceri vor creşte în a doua jumătate a anului 2020. Totodată, Citigroup Inc. şi UBS Group AG anticipează că actuala criză Covid-19 va face loc unui val de majorări de capitaluri şi consolidare în principalele industrii din Europa.

Bancherii speră că tranzacţiile transformaţionale sunt la orizont.

O analiză a JPMorgan Chase & Co. aminteşte că firmele care sunt bine poziţionate la începutul unei crize au reuşit, de-a lungul istoriei, să încheie tranzacţii strategice care altfel nu ar fi fost posibile.

• Noi afaceri, în aşteptare

Cumpărătorii care au curaj să facă tranzacţii în această perioadă îşi pot asigura adesea condiţii financiare atractive la achiziţii, potrivit JPMorgan.

Printre afacerile aşteptate să se materializeze anul acesta se numără vânzarea planificată de operatorul european de infrastructură Atlantia SpA a unei deţineri la Telepass, după cum a anunţat recent Bloomberg News. Şi Telecom Italia SpA a confirmat luni că este în discuţii exclusive pentru vânzarea unei deţineri minoritare la divizia care operează turnurile wireless către un grup de firme de investiţii condus de Ardian SAS.

Însă, atât timp cât se menţine incertitudinea privind durata şi severitatea pandemiei Covid-19, există şi tranzacţii în pericol să eşueze. Spre exemplu, compania de securitate cibernetică ForeScout Technologies Inc. a informat recent că firma de investiţii Advent International Corp. nu va finaliza achiziţia acesteia, pe 1,9 miliarde de dolari, aşa cum era afacerea planificată. Forescout şi Advent au anunţat că deşi derulează discuţii cu privire la calendarul şi termenii tranzacţiei, nu există garanţia că părţile vor ajunge la un nou acord. Afacerea primise deja aprobarea autorităţilor de reglementare şi era aşteptată să se finalizeze săptămâna aceasta.

• Bursa din Shanghai - lider la IPO-uri în 2020, cu un total de 14 miliarde de dolari

Centrul financiar Hong Kong nu se mai numără printre primele trei locuri de listare la nivel mondial, pentru prima dată într-un interval de şase ani, deoarece începutul lent din 2020 a pus presiune pe lansarea ofertelor publice iniţiale (IPO), conform Bloomberg News.

Calculele acestei agenţii de ştiri arată că societăţile au strâns doar 3,2 miliarde de dolari prin intermediul IPO-urilor lansate în centrul financiar asiatic, în acest an, ceea ce situează Bursa din Hong Kong pe locul al cincilea în lume, după pieţele din China continentală şi cele din New York.

Bursa din Shanghai este lider, cu IPO-uri de circa 14 miliarde de dolari anul acesta, suma fiind alimentată de listarea Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Acest IPO a generat 4,3 miliarde de dolari în ianuarie anul curent.

În SUA, la New York Stock Exchange, IPO-urile au atras aproximativ 11,6 miliarde de dolari, iar la Nasdaq - 8,1 miliarde de dolari. Pe locul al patrulea din lume se află piaţa din Shenzhen, cu IPO-uri de 3,4 miliarde de dolari.

Anul trecut, primul loc în acest clasament a fost ocupat de Bursa din Hong Kong, cu listări de peste 40 de miliarde de dolari. Din 2015, această piaţă a fost mereu "numărul 1", exceptând anul 2017, când a ocupat locul al treilea, cu listări de 16 miliarde de dolari. Dar, cum nu a trecut nici jumătate din acest an, Hong Kong-ul mai poate recupera terenul pierdut, mai ales că sunt în aşteptare IPO-uri importante, precum cele secundare ale JD.com Inc. şi NetEase Inc.

Lansarea de IPO-uri a încetinit în condiţiile în care, la sfârşitul lunii ianuarie, asiaticii au sărbătorit Anul Nou Lunar, iar ulterior pieţele au fost zguduite de focarul de coronavirus, ceea ce a făcut ca emitenţii să rămână în aşteptare. Cea mai mare listare a anului curent a atras numai 383 de milioane de dolari, iar în 2019, până în această perioadă anului, deja fusese lansat un IPO de peste un miliard de dolari. Per ansamblu, totalul IPO-urilor de la începutul lui 2020 este cu 36% mai mic faţă de acelaşi interval din anul precedent, conform Bloomberg.

"Investitorii au, acum, o aversiune mai mare faţă de risc şi nu doresc să facă pariuri mari decât dacă înţeleg deja bine o companie", conform afirmaţiilor lui Edward Au, co-liderul grupului de oferte naţionale publice din cadrul Deloitte.

Cu toate acestea, companiile care s-au listat începând cu luna martie s-au dovedit populare în rândul investitorilor, care s-au grăbit să sprijine sectorul îngrijirii sănătăţii şi pe cel biotehnologic, pe fondul pandemiei de Covid-19.

Amintim că activitatea mondială de fuziuni şi achiziţii s-a diminuat cu 28% în primul trimestru din 2020, până la cel mai scăzut nivel de după 2016, deoarece efectele devastatoare ale pandemiei de coronavirus asupra economiei s-au produs în martie, conform datelor Refinitiv.

Tranzacţiile din Statele Unite au scăzut cu 50% în primele trei luni din 2020, faţă de acelaşi interval din 2019, ajungând la 252 de miliarde de dolari, ceea ce a făcut ca volumul global al afacerilor să coboare până la 698 de miliarde de dolari, de la 964 miliarde de dolari. Volumele din Asia au scăzut cu 17%, la 142,9 miliarde de dolari. În schimb, Europa a înregistrat un volum al tranzacţiilor de peste două ori mai mare faţă de anul precedent: 232 de miliarde de dolari, graţie unor mega-tranzacţii încheiate cu doar câteva săptămâni înainte ca virusul să înceapă să lovească economiile de pe continent, potrivit Refinitiv.