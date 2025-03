Pluxee şi Women in Tech îşi unesc forţele pentru a sprijini femeile din România în roluri digitale

Pluxee pune accent, în strategia sa de creştere, pe extinderea potenţialului şi ofertei sale digitale, domeniile IT şi digital jucând roluri esenţiale pentru cultura şi obiectivele companiei. Astfel, pentru a promova echilibrul de gen în tehnologie, Pluxee a stabilit un parteneriat cu Women in Tech, o organizaţie non-profit fondată în 2018, cu o prezenţă globală în 54 de ţări, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.

În luna martie, Pluxee România şi Women in Tech România vor organiza două evenimente pentru talentele feminine din domeniile IT şi digital.

Pluxee România îşi propune, prin colaborarea cu Women in Tech România, să creeze noi oportunităţi pentru femeile care doresc să crească profesional în roluri digitale şi să le deschidă noi orizonturi către companiile care urmează practici echitabile de recrutare şi au o cultură organizaţională incluzivă.

În acest sens, în luna martie vor avea loc două iniţiative axate pe leadership şi product management, dedicate femeilor din ţara noastră:

-Workshop-ul "Emotional Intelligence and How it Applies to Leadership", în care acestea vor învăţa cum să-şi gestioneze emoţiile când coordonează echipe, să descopere cum tiparele de gândire le influenţează propriul stil de leadership şi să exploreze felul în care inteligenţa emoţională îmbunătăţeşte componentele cheie ale profesiei, precum managementul timpului, delegarea, managementul performanţei, empatia, mentoratul şi coaching-ul.

-Programul "Product Manager Academy 2025, Seria 2", iniţiat de Women in Tech® România şi Google România şi susţinut de Pluxee România, este un curs de management de produs care oferă abilităţi fundamentale pentru a coordona lansări de produse de succes, începând din stadiul de concept şi până când produsul ajunge la client.

"Mă bucur că avem ocazia să colaborăm cu Women in Tech Global şi să susţinem femeile să performeze în IT şi în domeniul digital, unde poate că nu au întotdeauna aceleaşi şanse ca bărbaţii. La Pluxee România, ne concentrăm pe crearea unor contexte astfel încât femeile să exceleze în roluri digitale prin sprijinirea creşterii lor profesionale, implementarea de practici de recrutare echitabile şi promovarea unei culturi incluzive. Încurajând femeile în roluri din domeniul tehnologiei, consolidăm atât propria organizaţie, cât şi industria în general", a declarat Gabor Olajos, Country Managing Director, Pluxee România & Bulgaria.

Prin iniţiativele sale globale şi locale, Pluxee Group se angajează să îmbunătăţească reprezentarea femeilor la toate nivelurile de management. Pluxee îşi propune ca, până în 2027, în cadrul grupului, cel puţin 40% din rolurile digitale şi cel puţin 40% din poziţiile de management să fie ocupate de femei. La Pluxee România, femeile deţin peste 43% din poziţiile digitale, se precizează în comunicat.

Women in Tech România, lansat oficial în ianuarie 2023, a devenit rapid un jucător cheie în promovarea diversităţii şi incluziunii în industria tehnologiei din ţară. De la începuturile sale, filiala din România s-a ocupat de crearea de evenimente dinamice şi experienţe relevante pentru comunitatea sa în continuă creştere. Echipa de voluntariat Women in Tech România are în vedere:

• Creşterea numărului de femei în tehnologie prin promovarea educaţiei în domeniile STEM, a carierelor în IT, a schimbărilor de carieră şi a oportunităţilor de reconversie profesională.

• Sprijinirea profesionistelor în tehnologie prin programe educaţionale, workshopuri, întâlniri şi evenimente de networking.