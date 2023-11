Poluare - restricţionarea utilizării autovehiculelor

English Version

Poluarea a ajuns la cote alarmante în anumite oraşe. Situaţiile excepţionale impun folosirea unor măsuri excepţionale. Oraşul New Delhi va restricţiona utilizarea vehiculelor săptămâna viitoare pentru a limita creşterea poluării în capitală după ce calitatea aerului a rămas periculos de nesigură pentru a treia zi consecutiv în ciuda eforturilor autorităţilor din India, informează Reuters.

New Delhi devine unul dintre cele mai poluate oraşe din lume în fiecare an înainte de venirea iernii, când vânturile slabe şi temperaturile scăzute captează substanţe poluante din surse care includ vehicule, industrie, praf din construcţii şi resturi vegetale care ard pe câmpurile din vecinătate. Un strat dens de ceaţă învăluia luni secretariatul federal şi palatul prezidenţial, situate în inima oraşului, provocând căderea vizibilităţii în alte zone ale oraşului pe fundalul indignării publice referitoare la calitatea periculoasă a aerului şi la închiderea extinsă a şcolilor primare până pe 10 noiembrie. Autorităţile locale au spus că vor impune circulaţia alternativă a vehiculelor cu numere ""pare-impare'' din 13 până în 20 noiembrie pentru a stopa nivelurile de poluare care vor creşte după festivalul hindus Diwali, ce are loc pe 12 noiembrie, când sunt folosite artificii în ciuda interdicţiei.

Experţi în domeniul mediului au spus cu un prilej anterior că regula, care a fost impusă de mai multe ori cu diferite variaţii începând cu 2016, a fost mai eficientă în decongestionarea drumurilor şi mai puţin efectivă în diminuarea poluării. ""Ca urmare a creşterii poluării, circulaţia numerelor pare-impare va fi impusă în New Delhi'', le-a declarat reporterilor Gopal Rai, ministrul local al Mediului. Calitatea aerului a fost etichetată luni drept ""severă'' pentru cea de-a treia zi consecutiv, metropola indiană ocupând locul al doilea în lista celor mai poluate oraşe din lume, după Lahore din Pakistan, potrivit unei monitorizări în timp real realizate de compania elveţiană IQAir. Cu toate acestea, un meci de crichet din Cupa Mondială între echipele din Sri Lanka şi Bangladesh s-a desfăşurat luni, iar organizatorii au instalat purificatoare de aer în cabinele jucătorilor şi au folosit pulverizatoare de apă pentru a reduce nivelul de poluare din aer. Restricţiile privind vehiculele se adaugă unei interdicţii privind lucrările de construcţie ale proiectelor publice în regiunea capitalei, precum şi restricţiilor privind intrarea camioanelor şi a vehiculelor grele în New Delhi, impuse duminică de o agenţie federală pentru controlul poluării. Potrivit analizei a 25 de cercetări realizate de revista Down To Earth, calitatea scăzută a aerului este asociată cu o greutate mai mică la naştere a bebeluşilor, naşteri premature, întârzieri în procesul de dezvoltare, dezvoltare limitată la copii sau chiar deces.