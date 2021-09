POVESTEA MEA CU SIFONARII ŞI CU "MARELE ELVEŢIAN"Elon Musk are şanse mari să ajungă pe Marte înainte să pot convinge statul român că drepturile investitorilor trebuie să fie respectate

Vă spun sincer că nu m-aş fi băgat în toată această încrengătură putredă dacă aş fi ştiut nivelul extrem de scăzut al management-ului SIF Muntenia (SIF4). Acum îi numesc "sifonari", deoarece principala lor preocupare este sifonarea unui patrimoniu, care aparţine altora, şi nu urmărirea intereselor acţionarilor adevăraţi. Dar aveam să realizez acest lucru abia în luna martie a acestui an, când deja acumulasem aproape 4% din SIF4. În momentul în care am investit am avut o intenţie firească şi banală pentru orice investitor: doream să acumulez câteva procente din SIF4, după care să cer management-ului societăţii câteva schimbări corecte şi legitime în favoarea tuturor acţionarilor. Aşa se procedează într-o piaţă de capital normală. Nu m-am aşteptat nicio clipă la primirea pe care mi-au făcut-o. O voi descrie în continuare: este experienţa mea cu mocirla SIF-urilor, cea care m-a determinat să întreprind tot ce s-a văzut în spaţiul public în ultimele luni.

În martie l-am contactat pe Nicu Buică, directorul SAI Muntenia (adminis- tratorul SIF4), ale cărui contacte le aveam datorită unei cunoştinţe comune, Mihai Chişu. L-am rugat pentru o întâlnire cu el şi cu şeful dumnealui, Bogdan Drăgoi. Răspunsul primit a doua zi a fost un refuz. Presupun că a durat ceva să se consulte cu domnul Drăgoi.

Totuşi, ştiind că deţin aproape 4% din capitalul SIF4, nu i-a interesat deloc să-mi asculte doleanţele. Aveau să respingă orice fel de întrevedere cu mine şi nu am înţeles niciodată raţiunea.

Am încercat apoi să-mi exprim nemulţumirea faţă de conducerea SIF4 într-un grup de Facebook unde Mihai Chişu (angajat drept "reprezentant" al acţionarilor la SIF4) era administrator. Însă dumnealui m-a înlăturat din grup şi în lipsa mea a lansat acuzaţii calomnioase, cum că aş fi urmărit să şantajez (nu a specificat pe cine şi cum) şi să manipulez cotaţia SIF4 cu scopul de a-mi vinde acţiunile cu un preţ cât mai mare unor investitori pe care aş fi urmărit să-i păcălesc.

Aceste acuzaţii false lansate de Mihai Chişu erau bazate pe nişte informaţii primite de la Bogdan Juravle, al cărui client eram la Swiss Capital. Îi spun, de un timp, "marele elveţian" domnului Juravle, deoarece este director şi acţionar la o firmă care se numeşte Swiss Capital, dar fără să aibă vreo legătură cu Elveţia. Informaţiile false despre mine, răspândite de domnul Chişu de aici proveneau. Îl întrebasem în scris pe Bogdan Juravle dacă are cumpărător pentru câteva procente din SIF4. Nu aveam deloc intenţia să-mi vând acţiunile la preţurile de atunci, ci întrebasem mai degrabă să văd dacă există şi alţi cumpărători mari în afară de mine. Însă marele elveţian a transmis această informaţie confidenţială, de la un client al Swiss Capital, către Mihai Chişu. Apoi domnul Chişu (angajat la SIF4) a folosit această informaţie ştiută doar de marele elveţian să calomnieze un acţionar SIF4, pe care teoretic trebuia să îl reprezinte şi să îl apere.

A fost ca o revelaţie! Am înţeles atunci că am de-a face atât cu sifonarii de la SIF4, cât şi cu cei atraşi drept colaboratori în sifonare. Am trăit, pe moment, o senzaţie puternică de dezgust şi de regret că m-am încurcat cu ei. Dar într-un timp destul de scurt această senzaţie s-a transformat în voinţă. Sunt convins că sifonarii şi colaboratorul lor, marele elveţian Bogdan Juravle, se aşteptau să fiu intimidat şi să mă retrag. Nu am făcut asta!

Avea să-mi mai ia ceva timp să aflu că încrengăturile dintre sifonari şi marele elveţian erau foarte serioase. La început am fost nedumerit de comportamentul marelui elveţian. Îl consideram un broker bun şi nu vedeam de ce şi-ar fi compromis reputaţia şi afacerea pentru nişte sifonari. Dar dumnealui n-a avut nicio reţinere să încalce orice urmă de profesionalism şi să folosească informaţii confidenţiale ale unui client pentru a-l ataca şi calomnia. Marele elveţian avea motive reale (măsurate în bani mulţi) să-şi batjocorească un client mai mic (pe mine) în favoarea unui client mai mare (SIF-urile controlate de domnul Drăgoi). Nici nu ştiam atunci că marele elveţian, de fapt, nu are interese doar în Swiss Capital ci şi la BRK Financial Group (BRK): Swiss Capital are o deţinere mare la BRK, iar preşedintele CA al BRK este chiar un angajat al marelui elveţian la Swiss Capital.

Am aflat în scurt timp şi despre nivelul aberant al comisioanelor încasate de Swiss Capital de la sifonari. S-a tot scris despre comisionul celebru de 12,55% platit de SIF4 la Active Dinamic (un fond care aparţine de Swiss Capital). Acum Swiss Capital şi BRK (şi câteva alte SAI-uri mai mici) continuă să încaseze comisioane de milioane de lei anual de la SIF1 şi SIF4, exclusiv pentru deţinere pasivă de acţiuni (plătite cu banii SIF1 şi SIF4) care sunt folosite la vot în favoarea sifonarilor. În acest fel, investitorii acestor SIF-uri sunt prejudiciaţi şi totodată piaţa de capital românească este afectată negativ. În Uniunea Europeană nu sunt premise astfel de practici, iar legislaţia românească, adaptată după modelul European, nu permite crearea sau menţinerea conflictelor de interese de către administratorul unui FIA (Fond de Investiţii Alternative) în defavoarea investitorilor acelui FIA. În cazul sifonarilor avem însă o prejudiciere intenţionată, la vedere, a unui număr uriaş de investitori.

Să nu vă faceţi griji că domnii Juravle sau Chişu mă vor da în judecată pentru cele pe care le scriu. Nu au cum să facă aşa ceva, deoarece tot ceea ce susţin sunt fapte reale care pot să fie probate cu dovezi scrise şi sute de martori. Aceasta este epopea mea cu sifonarii. Am intrat în această poveste fără să fi ştiut magnitudinea mizeriei. În mod normal, ar fi de datoria autorităţilor statului român să facă ceva cu această gaşcă. Dar din păcate până acum acestea i-au privit pasiv cum îşi fac de cap, în batjocură, cu un patrimoniu de 1,5 miliarde euro care nu le aparţine.

După ce am primit tratamentul descris mai sus de la nişte oameni care în mod normal ar fi trebuit să-şi respecte clienţii (în cazul Swiss Capital) sau acţionarii (în cazul SIF4), mi-am propus să fac un lucru fără precedent şi chiar fără prea mare logică investiţională. Mi-am zis că aş putea să fac puţină curăţenie pe piaţa de capital românescă, o piaţă de pe urma căreia şi eu am avut de câştigat. Iar această curăţenie am început-o, în primul rând, prin mediatizarea neregulilor, apoi prin acţiuni concrete; juridice sau financiare. Nu exclud deloc varianta că am început ceva nesăbuit. Poate să fie naivitatea mea nebunească şi realizez perfect că există riscul să am o pierdere financiară semnificativă. Dar nu mai privesc de mult timp acest demers doar din perspectiva banului!

Miliardarii americani aruncă resurse cu nemiluita, din pasiune, să-şi construiască rachete cu care să meargă în spaţiu, chiar să ajungă pe Marte. În schimb, milionarii dâmboviţeni (chiar şi unul de origine "persană") nu-şi permit mare lucru. Însă niciodată nu poţi să obţii rezultate, stând impasibil. Şi chiar dacă Elon Musk are şanse mari să ajungă pe Marte înainte să convingem noi statul român că drepturile investitorilor trebuie să fie respectate, aceste eforturi trebuie continuate pentru că numai aşa bursa se poate însănătoşi.

Un fenomen precum Elon Musk apare într-o bursă sănătoasă unde drepturile investitorilor sunt respectate. Însă vedeta bursei româneşti este Bogdan Drăgoi, cel care conduce corabia sifonarilor. Este patron auto-desemnat la SIF Banat-Crişana, o societate care se tranzacţionează la bursă cu discount de 60%. Şi astfel, căpetenia sifonarilor a ajuns să deţină un record mondial.

Cred că vom vedea, într-un viitor mai mult sau mai puţin îndepărtat, destinaţia acestei corăbii a piraţilor sifonari, plină de şobolani. Ea se va scufunda şi odată cu ea nu numai piraţii vor pieri, dar şi multitudinea de şobolani graşi care s-au tot înfruptat pe margine. Nu ştiu când va începe furtuna, dar mi se pare că a început să bată vântul.