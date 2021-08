Prima linie de produse 5 to go destinate retailului este disponibilă în magazine

Începând cu luna august, 5 to go îşi extinde operaţiunile în retail prin lansarea primei linii de produse dezvoltate special pentru acest segment. Gama de produse ready to drink pe bază de cafea conţine trei sortimente: ESPRESSO Macchiato, CAPPUCINO Macchiato şi LATTE Macchiato, ambalate în sticle de 230 ml. Acestea sunt disponibile în reţeaua Mega Image, într-o selecţie de 150 de magazine, conform unui comunicat remis redacţiei.

Produsele ready to drink pe bază de cafea au câştigat popularitate în rândul consumatorilor în ultimii ani, fiind alegerea potrivită pentru persoanele cu un stil de viaţă activ, în continuă mişcare. 5 to go a început să lucreze la acest proiect în 2020, atunci când contextul pandemic a făcut dificil accesul celor din comunitatea 5 to go la produsele din cafenele. Astfel, o linie dedicată retailului a venit ca un răspuns natural la această provocare şi ca o dezvoltare firească a brandului.

"Extinderea diviziei de retail 5 to go este o iniţiativă strategică de dezvoltare a companiei. Evoluţia accelerată din ultimii ani a dus la o creştere semnificativă a notorietăţii, comunitatea celor care ne apreciază produsele devenind din ce în ce mai mare. Astfel, a apărut o nevoie organică de creştere a disponibilităţii produselor marca 5 to go, prin adresarea către noi segmente. Sunt mândru de acest proiect, pe care am reuşit să îl implementăm în timp record, de la idee, planificare, găsirea partenerilor potriviţi pentru dezvoltarea produsului şi a ambalajului, până la îmbuteliere şi parteneriate pentru distribuirea lui. Le mulţumesc celor de la Mega Image, care au crezut în noi şi potenţialul de creştere a gamei 5 to go. Retailul va rămâne o prioritate pentru noi, prin creşterea accesibilităţii şi dezvoltarea de noi game inovatoare", a declarat Radu Savopol, cofondator 5 to go.

Produsele ready to drink pe bază de cafea 5 to go se găsesc pe raft alături de mărci consacrate, la un preţ competitiv, stabilit în funcţie de politica de preţ a fiecărei reţele în care vor fi disponibile. Produsele sunt dezvoltate în Polonia, cu un partener local. Pentru 2021, planul este de a câştiga cotă de piaţă pe segmentul de produse RTD din cafea, pentru ca în 2022 să poată consolida poziţia la raft şi să avanseze în preferinţele consumatorilor.

Inovaţia este o preocupare continuă pentru 5 to go, astfel că noi produse sunt în pregătire pentru a fi lansate în retail până la finalul acestui an. În acest moment, planurile sunt avansate pentru o gamă vegană de cookies 5 to go, fără zahăr adăugat, fără gluten, cu conţinut ridicat de fibre, care vor fi disponibile în patru arome.

5 to go însumează în acest moment peste 250 de unităţi deschise la nivel naţional, iar obiectivele grupului sunt de a depăşi 300 până la finalul anului 2021, cu accent pe dezvoltare masivă la nivel regional şi consolidare în capitală.