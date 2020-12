Autorităţile ne cer, în mod obsesiv, să avem încredere în ştiinţă pentru a trece cât mai repede peste pandemie, iar valul de acuzaţii la adresa "necredincioşilor" nu cunoaşte limite.

O astfel de atitudine ar trebui să fie suficientă pentru a pune sub multe semne de întrebare adevăratele intenţii din spatele "promovării" pandemiei, ajunsă acum la al doilea val.

Creşterea exponenţială a numărului persoanelor infectate are loc pe fondul creşterii masive a numărului persoanelor testate, iar testul de referinţă pentru diagnosticarea Covid-19 este RT-PCR (Real Time Polymerase Chain Reaction).

Aceste test detectează prezenţa virusului prin tehnici de amplificare a materialului genetic viral, însă prezintă o problemă majoră: testul nu ar trebui utilizat niciodată pentru diagnosticarea unei boli.

Afirmaţia îi aparţine biochimistului american Kary Banks Mullis şi a fost făcută în urmă cu mai mulţi ani. Cine este Mullis? Nimeni altul decât inventatorul testului PCR în 1983. Invenţia sa a fost recompensată cu Premiul Nobel pentru chimie în 1993.

Într-o intervenţie televizată mai veche, disponibilă pe Youtube (https:// www.youtube.com/watch?v=X0aMow7FrZo), Mullis declara că "Doctorul Fauci nu ştie nimic, nu înţelege medicina, nu înţelege microscopia electronică, este doar unul dintre acei oameni care urmăresc o agendă".

Da, este vorba despre acel doctor Anthony Stephen Fauci care a devenit "celebru" şi la noi.

De ce este utilizat, atunci, testul RT-PCR? Deoarece a fost recomandat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, în urma unui studiu publicat în revista Eurosurveillance, care se prezintă drept "revista de specialitate a Europei pentru supravegherea, epidemiologia, prevenirea şi controlul bolilor infecţioase".

Ce spune Kary Banks Mullis, inventatorul testului PCR, despre această "orgie a groazei" promovată de autorităţi prin utilizarea abuzivă şi neştiinţifică a testului său? Din păcate, nimic. Mullis ne-a părăsit în august 2019 din cauza unei pneumonii.

În numărul 25(3) din 23 ianuarie 2020 al revistei Eurosurveillance a fost publicat studiul "Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR" semnat de mai mulţi cercetători, printre care s-au aflat Victor Corman şi Christian Drosten, de la Charite - Universitätsmedizin Berlin Institute of Virology din Berlin.

Studiul este disponibil la adresa www.eurosurveillance.org/content/eurosurveillance/25/3, iar în prima parte a articolului se arată că a fost trimis spre publicare în 21 ianuarie 2020, a fost acceptat după o zi şi a fost publicat în 23 ianuarie 2020.

În aceste condiţii apare o întrebare legitimă: cum a fost posibilă derularea unui proces de evaluare externă de către specialişti de competenţe similare într-un interval aşa de scurt?

Lucrarea prezintă o "metodologie robustă pentru diagnosticare în cadrul laboratoarelor publice fără a avea la dispoziţie materialul viral", după cum se arată în introducere. Metodologia este prezentată sub forma unui flux de diagnosticare elaborat pe baza numeroaselor asemănări genetice dintre SARS-CoV-2 şi coronavirusul SARS, iar autorii precizează că "fluxul de diagnosticare detectează 2019-nCoV (n.a. aşa era numit atunci noul coronavirus) şi discriminează între 2019-nCoV şi SARS-CoV".

Concluzia este că "studiul demonstrează capacitatea enormă de răspuns obţinută prin coordonarea laboratoarelor din mediul academic şi a celor publice din reţele de cercetare naţionale şi europene".

Dar dacă aceste concluzii sunt marcate de erori grave, pe fondul unor conflicte de interese majore, şi nu au nicio relevanţă ştiinţifică?

Aceste acuzaţii au fost lansate şi demonstrate recent de un colectiv de cercetători coordonat de profesorul Pieter Borger, specialist în genetică moleculară, de la organizaţia germană non-profit W & W Research.

În scrisoarea adresată conducerii editoriale a revistei Eurosurveillance, prin care se cere retragerea studiului Corman-Drosten, colectivul coordonat de Borger subliniază că "acesta este profund eronat din punct de vedere al construcţiei sale biomoleculare şi metodologice" şi nu a fost evaluat de experţi externi independenţi. Conducerea editorială a revistei Eurosurveillance nu a răspuns cererii pentru punerea la dispoziţie a raportului de evaluare externă.

Studiul coordonat de profesorul Borger, cu titlul "External peer review of the RTPCR test to detect SARS-CoV-2 reveals 10 major scientific flaws at the molecular and methodological level: consequences for false positive results", este disponibil la adresa cormandrostenreview.com/report şi va fi numit în continuare "studiul Borger".

Echipa coordonată de profesorul Borger este formată din 22 de cercetători cu specializări în genetică moleculară, biochimişti, imunologi şi microbiologi din Europa, Statele Unite şi Japonia.

Printre co-autori se află şi specialistul în genetică Kevin McKernan, director ştiinţific la Medicinal Genomics, cu o activitate îndelungată în cadrul Human Genome Project, care a subliniat, pe contul său de Twitter, că "în mod sigur studiul Corman-Drosten nu a fost evaluat de experţi independenţi, deoarece o astfel de evaluare durează, în medie, 179 de zile".

McKernan a mai observat o "curiozitate": rezultatele studiului Corman-Drosten nu se puteau obţine doar într-o săptămână, ci a fost nevoie, probabil, de circa 2 luni, conform estimărilor sale. În aceste condiţii, directorul ştiinţific de la Medicinal Genomics se întreabă, probabil retoric, cine le-a oferit "pontul" pentru a începe cercetarea înainte ca răspândirea virusului să se transforme în pandemie.

"Nu am crezut vreodată că munca mea în cadrul Human Genome Project va fi transformată într-o armă utilizată la carantinarea societăţii", mai scrie Kevin McKernan pe contul său de Twitter.

"Acest articol subliniază numeroasele erori serioase ale lucrării Corman-Drosten, a cărei influenţă a condus la diagnosticarea greşită a infecţiilor atribuite virusului SARS-CoV-2 şi asociate cu boala COVID-19", se arată în introducerea studiului Borger, iar consecinţa a fost "carantinarea pe scară largă care a distrus vieţile oamenilor, limitarea accesului la educaţie şi atacul direct asupra libertăţii personale".

Despre lucrarea Corman-Drosten se afirmă apoi că este afectată de 10 probleme fatale.

Prima apare chiar în etapele iniţiale de aplicare a testului, prin utilizarea unei concentraţii extrem de ridicate de "primeri", care "face testul nepotrivit în calitate de instrument specific de diagnosticare pentru virusul SARS-CoV-2". Conform definiţiei din Wikipedia, "un primer este un acid nucleic scurt-monocatenar utilizat de toate organismele vii în iniţierea sintezei ADN-ului".

O altă problemă majoră o reprezintă "variabilitatea enormă în implementarea testului la nivelul laboratoarelor" şi "lipsa specificării unui Protocol Operaţional Standard".

În al treilea rând, "testul nu poate discrimina între fragmentele virale şi virusul întreg", adică "testul nu poate fi utilizat ca instrument de diagnosticare pentru identificarea virusului SARS-CoV-2 şi nu se pot face inferenţe referitoare la prezenţa unei infecţii", după cum se mai arată în studiul Borger.

O problemă majoră o reprezintă şi temperaturile la care este aplicat testul asupra probelor biologice prelevate, însă de o gravitate deosebită este "omisiunea de a prezenta valoarea Ct la care eşantionul analizat este considerat pozitiv sau negativ".

Valoarea Ct (Cycle threshold) reprezintă numărul de cicluri de amplificare a materialului viral necesare pentru depăşirea pragului de semnificaţie. După cum se arată în literatura de specialitate, numărul ciclurilor de amplificare este invers proporţional cu prezenţa materialului viral în eşantion, adică un număr mai mic Ct indică o prezenţă ridicată a virusului.

În studiul Borger se arată că "aplicarea unui număr de cicluri mai mare de 35 detectează doar semnale care nu sunt corelate cu infecţia virală", iar dacă testul PCR este pozitiv când se utilizează un număr Ct mai mare de 35, cum este cazul în Europa şi SUA după cum precizează autorii, atunci "probabilitatea ca persoana respectivă să fie infectată este mai mică de 3%", adică "probabilitatea unui fals pozitiv este de 97%".

Concluzia este evidentă. Creşterea puternică a numărului persoanelor testate, coroborată cu aplicarea unui prag Ct de peste 35 în cadrul testului RT-PCR va conduce la creşterea explozivă a numărului de infectări.

De fapt, este vorba despre creşterea accelerată a numărului de rezultate fals pozitive, însă autorităţile "omit" acest aspect esenţial atunci când impun carantina totală.

După cum se mai subliniază în raportul Borger, protocolul Corman-Drosten, preluat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, recomandă 45 de cicluri de amplificare în cadrul testului PCR, însă acest nivel este "lipsit de orice semnificaţie din punct de vedere ştiinţific şi al diagnosticului".

Atunci cum rămâne cu ştiinţa promovată de "autorităţi" şi de numeroşi "specialişti"? Unde sunt evaluările realizate de "somităţile" de la noi, care încă ne dau impresia că ne fac o favoare deosebită pentru că nu impun o nouă izolare totală?

De ce nu se raportează pragurile de amplificare, astfel încât să se mai reducă, cel puţin, o parte din incertitudinea rezultatelor "oficiale", care oricum nu sunt comparabile nici măcar între laboratoarele publice şi cu atât mai puţin la nivel naţional sau între ţări diferite?

Autorii studiului Borger mai arată că "produsele PCR nu au fost validate la nivel molecular", iar "testul PCR nu conţine niciun element de control pozitiv pentru evaluarea specificităţii SARS-CoV-2 şi niciun element de control negativ, astfel încât să fie exclusă prezenţa altui coronavirus".

Nu în ultimul rând, analiza critică a studiului Corman-Drosten arată că există conflicte de interese pentru cel puţin patru dintre autori, pe lângă faptul că doi dintre autori, Christian Drosten şi Chantal Reusken, fac parte din conducerea editorială a revistei Eurosurveillance.

Astfel, o actualizare a informaţiilor de pe pagina studiului Corman-Drosten, din iulie 2020, arată că unul dintre co-autori, Olfert Landt, este director executiv la TIB-Molbiol, compania care a produs primele kit-uri de testare PCR, iar Marco Kaiser este cercetător senior la GenExpress dar şi consultant ştiinţific la TIB-Molbiol. Aceste "interese" nu au fost declarate la publicarea iniţială a studiului Corman-Drosten.

Dacă aceasta este "ştiinţa" pe care trebuie să o acceptăm fără crâcnire, oare negarea vehementă şi rezistenţa necondiţionată nu sunt singurele răspunsuri care trebuie aruncate în faţa acestor sociopaţi, gata să distrugă societăţi deja slăbite din cauza altor "boli" sau chiar civilizaţii?