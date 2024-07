Profitul net al OMV Petrom a crescut la 2,628 miliarde lei în primul semestru din 2024

Profitul net al OMV Petrom a crescut în primul semestru de 2,8 ori, la 2,628 miliarde lei, de la 944 milioane lei în perioada similară a anului trecut, iar veniturile din vânzări au scăzut cu 3%, la 17,248 miliarde lei, faţă de 17,864 miliarde lei în primul semestru din 2023, arată datele raportate Bursei de Valori Bucureşti, potrivit news.ro.

Numărul de angajaţi ai Grupului OMV Petrom a scăzut cu 5%, la 8.098 de salariaţi, la finalul primelor şase luni din acest an.

"Valoarea veniturilor din vânzări consolidate de 17,248 miliarde lei în ianuarie-iunie 2024 a scăzut uşor cu 3% comparativ cu ianuarie-iunie 2023, influenţată negativ de preturi şi volume mai mici aferente vânzărilor de gaze naturale ăi de preîuri mai mici la energie electrică, compensate parţial de vânzări mai mari de produse petroliere şi de volume mai mari de energie electrica vândută. Vânzările din segmentul Rafinare si Marketing au reprezentat 77% din totalul vânzărilor consolidate, vânzările din segmentul Gaze si Energie au reprezentat 22%, in timp ce vânzările din segmentul Explorare şi Producţie au reprezentat numai 0,2% (vânzările din Explorare si Productie fiind, in mare parte, vanzari in interiorul Grupului, nu către terţi)", relevă raportul companiei.

Producţia de gaze naturale a scăzut cu 2%, la 1,61 miliarde metri cubi la finalul primului semestru al acestui an.

Producţia totală de hidrocarburi a scăzut cu 3%, la 20,18 milioane barili echivalent petrol.

"Producţia de hidrocarburi a scăzut la 20,2 milioane bep sau 110.900 bep/zi (ianuarie-iunie 2023: 20,8 milioane bep sau 115.000 bep/zi), reflectând declinul natural din principalele zăcăminte, aspect parţial compensat de contribuţia reparaţiilor capitale la sonde şi a sondelor noi. Producţia totală de hidrocarburi a scăzut cu 3%, având un un declin mai mic comparativ cu scăderea de 3,6% a producţiei medii zilnice, datorită faptului că 2024 este an bisect. Producţia de ţiţei şi condensat a scăzut cu 3,8%, la 9,7 milioane bbl, iar producţia de gaze naturale a scăzut cu 2,3%, la 10,5 milioane bep", se menţionează în raport.

Volumul vânzărilor de hidrocarburi a scăzut cu 3%, în linie cu scăderea producţiei.

Producţia netă de energie electrică la centrala electrică Brazi a fost de 2,13 TWh (de la 0,97 TWh în prima parte a anului trecut).

"Centrala electrică Brazi a generat o producţie netă de electricitate excelentă de 2,1 TWh, nivel record pentru prima jumatate de an de la inceperea operarii, comparativ cu 1,0 TWh in 1-6/23, fiind în revizie planificată pe o perioada mai scurta, cu intreaga sa capacitate in aprilie si jumatate de capacitate in mai, comparativ cu revizia completa din martie pana la inceputul lunii iulie 2023. Nivelul bun de producţie a centralei a acoperit 8% din mixul de generare al României", arată raportul.

Investiţiile au însumat 2,415 miliarde lei în primele şase luni ale anului, cu 1% mai mari faţă de aceeaşi perioadă din 2023 (2,393 miliarde lei), in special directionate catre Explorare si Productie cu investitii in valoare de 1,662 miliarde lei (ianuarie-iunie 2023: 1,161 miliarde lei). Investitiile din Rafinare si Marketing au fost in sumă de 596 milioane lei (faţă de 1,146 miliarde lei între ianuarie-iunie 2023), în timp ce investiţiile din Gaze si Energie au fost de 117 milioane lei (ianuarie-iunie 2023: 59 milioane lei). Investitiile din segmentul Corporativ si Altele au fost in valoare de 40 milioane lei (semestrul I din 2023: 27 milioane lei).

Grupul OMV Petrom a raportat o pozitie neta de numerar incluzând leasing în valoare de 12,088 miliarde lei la 30 iunie 2024, mai mică comparativ cu cea inregistrată la 30 iunie 2023 in valoare de 13,231 miliarde lei si de asemenea mai mică comparativ cu 12,551 miliarde lei inregistrata la 31 decembrie 2023.

OMV Petrom are o capitalizare de 49,26 miliarde lei.