Programul "Made in Romania" al BVB şi-a desemnat companiile finaliste ale ediţiei a V-a, în cadrul Galei de premiere

Made in Romania, programul Bursei de Valori Bucureşti şi-a anunţat şi premiat ieri ompaniile finaliste ale ediţiei din acest an, viitoarele motoare de creştere ale economiei româneşti, arată un comunicat de presă transmis redacţiei.

Potrivit sursei citate, dintre cele 15 companii finaliste, 6 provin din sectorul IT&C, 2 din sectorul Comerţului, 2 din Industria Prelucrătoarea şi câte o companie aparţine zonelor Tehnologie în agricultură, Industria farmaceutică, Industria alimentară, FMCG şi Educaţie.

Cele 15 companii finaliste, enumerate în ordine alfabetică sunt:

1. 5 to go- vot publicBrand 100% românesc, care activează sub sloganul Smile, there's coffee!

2. Agricloud - Compania monitorizează culturile agricole, podgoriile, livezile şi fermele de animale, folosind tehnologia IoT.

3. Agroland Business System - vot public - Grup antreprenorial românesc, care operează una dintre cele mai extinse reţele de magazine agricole din România.

4. Antibiotice Iaşi - Unul dintre cei mai importanţi producători români de medicamente generice.

5. Code of Talent - Platformă românească de microlearning pentru corporaţii şi instituţii de învăţământ.

6. Curtea Veche Publishing - Companie cu capital privat, în întregime românesc şi una dintre cele mai mari edituri din România.

7. Cyscale Systems - Cyscale Systems oferă suport companiilor prin protejarea aplicaţiilor şi a datelor în cloud.

8. Deltamed - Unul dintre producătorii principali de vehicule pentru intervenţii speciale din Europa de Est, cu peste 20 de ani experienţă.

9. Digisign - Printre furnizorii principali care oferă servicii de infrastructură a cheii publice (PKI) şi de securitate a tehnologiei informaţilor.

10. dotLumen- vot public dotLumen reprezintă o soluţie scalabilă pentru mobilitatea persoanelor nevăzătoare.

11. FintechOS - Start-up care dezvoltă soluţii digitale pentru industria financiară, care răspund nevoilor în schimbare ale consumatorilor.

12. IRUM - Fondată în 1953, IRUM este specializată în construirea de maşini şi utilaje şi devotată fabricării produselor româneşti

13. Merlin's Beverages - Compania este cunoscută prin brandurile: Vitamin Aqua (lider de piaţă în categorie), LEMONADE, Pop Cola şi VITANIMIX.

14. Transavia - Afacere de familie şi singurul producător românesc care produce, creşte, procesează şi distribuie toţi puii.

15. Zebrapay - Compania este specializată în furnizarea de soluţii de plată prin cea mai mare reţea de terminale de tip self-service din România.

"Suntem la a cincea ediţie a programului Made in Romania şi vedem, încă o dată, companii din industrii care se dezvoltă puternic în ţara noastră şi care se armonizează cu structura economiei noastre. Astfel, ponderea cea mai mare o au companiile din sectorul IT&C, performanţă pe care am văzut-o şi în ediţia precedentă, urmate de cele din zona de bunuri de larg consum şi de cele din industria prelucrătoare. Toate aceste companii ne inspiră prin determinarea lor şi prin capacitatea de a răspunde provocărilor cu optimism şi de a le transforma în oportunităţi de dezvoltare. Vedem companii cu o istorie care se întinde chiar şi pe mai bine de 30 de ani, fiind un model de rezilienţă şi continuă adaptare la nevoile consumatorilor, dar şi companii care se află pe piaţă de doar câţiva ani şi care deja se remarcă în domeniul lor de activitate. Cu fiecare nouă ediţie în care cunoaştem semifinaliştii şi apoi finaliştii proiectului Made in Romania descoperim poveşti antreprenoriale româneşti de succes cu care ne mândrim. Ne bucurăm că putem oferi această platformă prin care se pot promova şi pot accesa strategii care să le ajute în dezvoltarea lor", a declarat Radu Hanga, Preşedintele Bursei de Valori Bucureşti.

"Am ajuns la această etapă importantă a proiectului Made in Romania, care consolidează comunitatea de antreprenori formată în jurul programului atât din companii lider, cu tradiţie pe piaţa de capital, cât şi companii aflate la început de drum, cu potenţial de a deveni reper în economia românească. Această ediţie a adus în prim-plan cele 15 poveşti Made in Romania care s-au remarcat prin inovaţia pe care o aduc în domeniul lor de activitate, prin dinamica afacerii şi prin eforturile constante pe care le fac pentru a deveni motorul economiei româneşti. În lista companiilor finaliste vedem diversitate şi planuri de expansiune ambiţioase, care reflectă spiritul antreprenorial românesc. Fiecare companie este unică şi ne bucurăm că le putem oferi această platformă prin care să îşi spună povestea. Le spunem felicitări şi le urăm mult succes în continuare", a declarat Adrian Tănase, CEO Bursa de Valori Bucureşti

Rezultatele au fost obţinute în urma celor două etape de selecţie a companiilor finaliste, care au avut loc pe 31 iulie - dată la care s-a încheiat perioada de vot al publicului, fiind alese primele 3 finaliste şi pe 2 august - dată la care a avut loc întâlnirea juriului, în cadrul căreia s-au desemnat 12 dintre cele 15 poveşti antreprenoriale de succes. În etapa de vot al publicului s-au strâns 10.132 de voturi valide, prin care votanţii şi-au arătat suportul pentru compania favorită. Dintre acestea, dotLumen a primit 1.251 de voturi din partea publicului, fiind urmată de Agroland Business System, cu 1.049 de voturi valide şi 5 to go, cu 951 de voturi.

Proiectul Made in Romania a fost lansat de Bursa de Valori Bucureşti în 2017, pentru a identifica şi promova companiile de top din România. Dezvoltarea platformei https://investingromania.com poziţionează Bursa de Valori Bucureşti ca fiind principalul canal de finanţare pentru antreprenorii români. Totodată, platforma este dedicată investitorilor, consultanţilor şi, în special, companiilor cu perspective de creştere, care doresc să atragă finanţare de la investitori sau care se află în procesul de pregătire a unui plasament privat pe Piaţa AeRO sau pe Piaţa Principală.

În cursul anului 2022, derularea proiectului este sprijinită de Microsoft "powered by Microsoft", alături de partenerii: BRK Financial Group, SeedBlink, European Bank for Reconstruction and Development, UiPath, BRD Asset Management, TradeVille, Impetum Group, Banca Transilvania, BT Capital Partners, Dendrio, Mazars, Bondoc şi Asociatii, Termene.ro, IFB Finwest, împreună cu susţinătorii ANIS, DoingBusiness, Asociaţia pentru Relaţii cu Investitorii la Bursă din România (ARIR), Romanian Business Leaders şi partenerul media Digi24. La Gala Made in Romania s-au alăturat Purcari Wineries, în calitate de Networking Cocktail Partner, NOAH Watches şi Merlins Beverages, în calitate de parteneri ai evenimentului.