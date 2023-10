Pulsul străzii

Fără să fiu medic, îmi place să iau pulsul - al omenilor, al străzii... Uneori reuşesc, alteori nu. Conform programului personal trebuia să merg la teatru.

Teatrul Naţional Bucureşti.

În cele din urmă doar merg, un actor s-a îmbolnăvit şi spectacolul a fost anulat. De la Unirii până la Universitate m-am simţit ca într-o mare capitală europeană. Locul era plin de asiatici, care livrează, vând la diverse patiserii, magazine, se plimbă, filmează, discută, pierd vremea. Sunt liniştiţi, îşi văd de treabă. Informaţiile de peste mări şi ţări mă pot panica, realitatea din teren mă poate calma. Nu mă duc în nicio extremă. Mă duc cu gândul.

Un domn, părea asiatic, nu pot preciza de pe unde se trage, mi-a cerut să facem o fotografie.

Pur şi simplu.

Am mai păţit cu ceva timp în urmă (poate am faţa europeanului tipic pentru începutul secolului al XXI-lea). Din fericire am notat întâmplarea pe o reţea de socializare, aşa că mi-o "reamintesc" exact: "Stăteam la coadă la magazin cu o cutie de suc în mână. De ce? De mere. Un vietnamez (îl ştiu din vedere, de când am făcut fotografii la nişte schele amorezate de un bloc) se tot dădea aproape de mine, cu telefonul într-o mână şi o cutie de bere în cealaltă. Mi-a explicat, e în direct cu familia din Vietnam. Râde larg, din «ma frendi» nu mă scoate, îndreapta ecranul telefonului spre mine, îi văd familia, o doamnă şi mai mulţi adolescenţi, inclusiv unul mânjit cu crema neagră pe faţă. Observ că sunt în cadru. «Ma best frendi, Rominia», le transmite astfel încât să înţeleg şi eu. Îmi face semn să ciocnim cutiile. «Party», zice vietnamezul, eu râd de comicul tragic al situaţiei, familia lui e încântată că am barbă, o arată prin semne sugestive, plătim, ieşim, înteleg ca «party» e gata, eu o iau spre casă, el urcă pe schelă discutând în continuare cu cei de acasă, de la el".

Am continuat să mă plimb liniştit şi prin centrul Capitalei şi printre amintiri.

Oameni suntem, până la proba contrarie!