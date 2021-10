Raiffeisen Asset Management administreaza active de 6 miliarde lei

Activele Raiffeisen Asset Management (RAM) au depasit 6 miliarde de lei la finalul lunii august 2021. RAM devine astfel cel mai mare administrator de fonduri deschise de investitii din Romania. Compania de administrare a investitiilor, subsidiara a Raiffeisen Bank Romania, are in prezent o cota de peste 23% din piata locala a fondurilor deschise de investitii, conform unui comunicat remis redacţiei.

Activele administrate de Raiffeisen Asset Management au crescut cu peste 800 milioane de lei fata de finalul anului trecut. Cel mai rapid ritm de crestere a activelor a fost inregistrat de fondurile de actiuni si cele mixte (cu componenta de actiuni), care insumeaza in prezent peste 1 miliard de lei. Totodata, numarul total al clientilor care investesc in fondurile administrate de Raiffeisen Asset Management a crescut cu peste 12% de la inceputul acestui an, ajungand in prezent la aproape 42.000.

Politicile fiscale si monetare implementate la nivel local si global in cursului anului trecut cu scopul de a stopa efectele negative ale pandemiei au generat presiuni inflationiste si, in acelasi timp, au sprijinit cresterea burselor de actiuni. Acest context de piata din ultimele 12-15 luni a favorizat evolutia fondurilor de actiuni, fapt reflectat si de interesul crescut al clientilor nostri pentru acest tip de fonduri.

Fondul de actiuni locale, Raiffeisen Romania Dividend, a inregistrat de la inceputul acestui an un randament de 31.6%, in timp ce valoarea activelor sale a depasit pragul de 200 milioane de lei. In acelasi timp, fondul de actiuni internationale, Raiffeisen Global Equtiy, lansat in prima parte a anului trecut, a obtinut un randament de 12.8% de la inceputul anului, iar activele sale au depasit 30 de milioane de euro.

"Pandemia ne-a schimbat viata si a adus noi provocari legate de modul in care ne gestionam banii. Trecem printr-o perioada cu inflatie ridicata si presiuni asupra cursului de schimb, inamicii economiilor noastre. Cresterea sustinuta a investitiilor in fondurile cu componenta de actiuni, confirma ca acestea reprezinta o optiune potrivita contextului in care ne aflam. Important este ca avem solutii si ma bucur ca o mare parte din clientii nostri au apelat la ele. Ne dorim sa fim in continuare aproape de ei, cu produse de investitii potrivite si la indemana.", a spus Razvan Szilagyi, CFA, Presedinte si CEO Raiffeisen Asset Management.