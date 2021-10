Raiffeisen Bank a lansat noi pachete de cont curent pentru clienţii IMM

Principalele caracteristici ale noilor pachete de cont curent pentru IMM-uri sunt flexibilitatea si modularitatea, care le fac adaptabile oricarui profil de client, indiferent de stadiul de dezvoltare sau industria din care face parte, conform unui comunicat remis de Raiffeisen Bank

In plus, aceste pachete pun in valoare servicii ca RaiConnect, aplicatia prin care clientii pot beneficia de un consilier bancar dedicat la distanta sau noile aplicatii de internet banking, Raiffeisen Online IMM si de mobile banking, Raiffeisen Smart Business, care imbunatatesc experienta de utilizare a serviciilor bancare.

Pachetele pot fi accesate direct din site-ul bancii https://www.raiffeisen.ro/imm/, in agentii sau prin intermediul consilierului bancar dedicat.

"Banca noastra continua sa-si adapteze modelul de afaceri la nevoile specifice si dinamice ale segmentului IMM. Am creat aceste pachete operationale respectand cerintele specifice diverselor categorii de antreprenori pentru ca vrem sa-i sustinem in dezvoltarea lor. Ne dorim sa avem in portofoliul nostru de clienti IMM afaceri profitabile, responsabile fata de mediu, dar si fata de societate, prin crearea de locuri de munca." a spus Vladimir Kalinov, Vicepresedinte Retail la Raiffeisen Bank.

Raiffeisen Bank este una dintre bancile universale aflate in top 5 in Romania si deserveste 2,2 milioane de clienti, persoane fizice si juridice. Banca are peste 4.600 de angajati, 300 de agentii in toata tara, 700 de ATM-uri, 400 de masini multifunctionale (MFM-uri) si o retea de peste 24.400 de POS-uri.