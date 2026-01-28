Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Războiul din Ucraina a făcut aproape două milioane de victime militare

T.B.
Internaţional / 28 ianuarie, 07:33

Războiul din Ucraina a făcut aproape două milioane de victime militare

Războiul din Ucraina a făcut aproape două milioane de victime militare ruse şi ucrainene - răniţi, ucişi şi dispăruţi -, potrivit unui studiu publicat marţi de un think tank american, citat de AFP.

Moscova a suferit cele mai mari pierderi, cu 325.000 de morţi dintr-un total estimat de 1,2 milioane de victime de la invazia Ucrainei în urmă cu aproape patru ani, potrivit Centrului pentru Studii Strategice şi Internaţionale (CSIS), citat de AFP.

„Nicio mare putere nu a suferit atâţia morţi şi victime în vreun război de la Al Doilea Război Mondial încoace”, afirmă CSIS, care subliniază că „forţele ruseşti avansează remarcabil de lent pe câmpul de luptă”, relatează AFP.

De asemenea, Kievul a suferit pierderi importante, conflictul provocând între 500.000 şi 600.000 de victime, inclusiv între 100.000 şi 140.000 de morţi, între februarie 2022 şi decembrie 2025, potrivit think tank-ului, conform AFP.

„Numărul total de victime ruse şi ucrainene ar fi de 1,8 milioane şi ar putea ajunge la două milioane în primăvara anului 2026”, a declarat CSIS, citat de AFP.

Civilii au plătit şi ei un preţ greu în acest război, notează AFP.

Conform unui raport al misiunii ONU de supraveghere a drepturilor omului în Ucraina, publicat la începutul lunii ianuarie, 2025 a fost cel mai „mortal” an de la primul an al invaziei ruse din 2022, cu peste 2.500 de civili ucişi, potrivit AFP.

Din 24 februarie 2022, ONU a numărat aproape 15.000 de civili ucraineni ucişi şi 40.600 de răniţi, conform datelor citate de AFP.

Numărul real al victimelor este însă „probabil considerabil mai mare”, în special din cauza dificultăţii de acces în anumite zone, mai ales în primele luni ale invaziei ruse, subliniază AFP.

În februarie 2025, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat la un post de televiziune american că ţara sa a pierdut aproape 46.000 de soldaţi din 2022, o estimare considerată subevaluată de către analişti, în timp ce alte „zeci de mii” erau dispărute sau luate prizonieri de armata rusă, potrivit AFP.

Serviciul rus al BBC şi publicaţia online Mediazona, bazându-se pe date disponibile publicului, precum anunţurile de deces, afirmă că au numărat peste 163.000 de soldaţi ruşi ucişi în patru ani de lupte, recunoscând totodată că numărul real este probabil mai mare, relatează AFP.

