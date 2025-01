Reacţia lui Călin Georgescu după decizia definitivă a ICCJ

"Am urcat încă o treaptă a conştiinţei", a transmis Călin Georgescu într-un mesaj video pe reţelele sociale, după Înalta Curte a respins definitiv cererea acestuia de a relua cel de-al doilea tur al alegerilor prezidenţiale. Georgescu a criticat guvernul şi deciziile sale, în special cele care limitează drepturile românilor din diaspora, spunând că "pe românii de peste hotare i-ar opri de tot să voteze, dacă s-ar putea". În mesajul său, a reiterat că este nevoie de o revizuire a deciziilor Curţii Constituţionale şi a cerut Parlamentului să îşi îndeplinească responsabilităţile faţă de alegători, menţionând că "nu a existat nimic, nici o probă, nici o motivare care a justificat anularea alegerilor".

Redăm în continuare mesajul lui Călin Georgescu:

"Am o mare bucurie în suflet, deşi am mai fost trădaţi încă o dată. În primul rând, felicitări tuturor pentru marea victorie de astăzi. De ce? Pentru că am urcat împreună încă o treaptă a conştiinţei, am strâns hora şi mai puternic. Sistemul a reuşit să ne unească mai mult, mai tare, mai bine. Este victoria trezirii noastre ca neam. Să fim mândri că asistăm la aceste momente. Desigur, aşteptările noastre legate de o decizie a Înaltei Curţi, evident, nu aveau cum să fie altele decât unele raportate la actuala stare dictatorială în care ne aflăm. Este normal să simţim cum ne fierbe sângele în vene pentru toate nedreptăţile la care asistăm. Firesc. Afară este frig, dar România fierbe de nevoia libertăţii.

Acum, în stradă, sunt poliţişti şi militari. Ţara, pe care au jurat să o apere pentru că s-au jerfit ei şi familiile lor, a fost condamnată la ordinele unor politicieni iresponsabili. Apărătorii ţării sunt acum în ger. Sfidaţi şi trataţi cu dispreţ în loc să fie protejaţi cu onoarea pe care o merită. Repet, România fierbe de nevoia de a se face dreptate. Vom rămâne fermi! Fermi. Rămânem în luptă şi câştigăm. Este doar o chestiune de timp. Acum ştim cum arată monştrii, ştim din ce parte vin, ştim că nu ne mai pot surprinde. Trăim într-un sistem de opresiune care a afectat profund orice palier instituţional. Aşa cum am spus şi ieri, nici o curte nu ar trebui să judece drepturile fundamentale, ci doar să le protejeze. Din momentul în care dreptul de a alege şi de a fi ales au fost supuse unei judecăţi, din acel moment am înţeles foarte clar că noi, românii, nu mai trăim în libertate. Au luat oamenii din case pentru a-i pune să facă plângeri unii împotriva altora. De neimaginat. Au indus frica. Ce mai urmează? Să ne raţionalizeze curentul, gazele, apa? Asta vor.

Acum, în loc de Ceauşescu, îl avem pe Iohannis. Deci, practic, toţi factorii care existau şi în anii '80 sunt acum mai reali ca niciodată. Ce au făcut, totuşi, bine aceşti îngraţi politici care vor să ne întoarcă înainte de '89? Ne-au unit. Ne-au unit mai mult ca niciodată. Poporul nostru arată în aceste momente că este dependent de democraţie, la fel cum este dependent de aer, de apă şi, mai presus de toate, de Dumnezeu. Democraţia este ceva fără de care nu mai putem trăi împliniţi, ceva pentru care merită să luptăm până la capăt. Politicienii vicleni au arătat că nu vor poporul liber, ci doar ne-au dat impresia că suntem liberi. Abia acum, după 35 de ani, suntem pentru prima dată liberi cu adevărat. Pentru că abia acum vedem adevărul. Acum ne redescoperim ca oameni, ca principii şi ca idealuri comune.

Am văzut că ieri a apărut o ordonanţă la fel de ilegală ca şi guvernul care a emis-o. Sigur, dincolo de textele ridicole redactate în acea nouă declaraţie de război la adresa poporului român şi a democraţiei, am observat atacul foarte periculos la adresa votului românilor de peste hotare. Şi pentru ei, votarea se limitează. Total. Partidele clasice sunt nimicite de libertatea şi de voinţa românilor de pretutindeni de a reveni acasă prin vot şi asta îi sperie. Teribil îi sperie. Adică nu vor românii acasă? Dovada este că guvernul ilegal tocmai a dat o hotărâre de a primi pe teritoriul României o sută de mii de muncitori străini, în timp ce pe românii de peste hotare i-ar opri de tot să voteze, dacă s-ar putea. S-a văzut acest lucru, practic, cu subiect şi predicat. Ce speraţi? Că le veţi închide românilor din nou uşile în faţă la ora 21, ora României, deşi, evident, în alte ţări ceasul va arăta altă oră? Haideţi să vă dau o veste proastă. Ordonanţa voastră nu doar că este ilegală, dar este inutilă.

Poporul român de pretutindeni nu va accepta nimic, nimic altceva în afară de reluarea turului 2. S-a dovedit în două instanţe că nu a existat nimic, nici o probă, nici o motivare care a justificat anularea alegerilor. Atât Curtea de Apel, cât şi Înalta Curte, pur şi simplu nu au dorit să-şi asume repararea unei greşeli a Curţii Constituţionale. Asta este vorba. Pentru că, evident, nu este treaba lor să facă asta. Dar Curtea de Apel şi Înalta Curte ne-au ajutat pe noi, poporul, să vedem cu toţii adevărul. Nu a existat o ingerinţă şi a existat, realmente, doar o lovitură de stat. Cine a avut de câştigat prin această lovitură de stat? Corupţia şi corupţii, desigur. Doar ei. Nu-i voi mai nominaliza pentru că îi cunoaştem deja cu toţii. Ceea ce Iohannis însă şi haita lui cred că au câştigat prin decizia de azi în alte curţi, evident că este greşit.

De fapt, astăzi aţi pierdut tot. Pentru că aţi pierdut poporul român. Şi cine pierde poporul român, atenţie, pierde totul. Totul. Curtea Constituţională, practic, acum, are obligaţia şi motivaţia de a repara democraţia. De a revizui decizia greşită. S-au depus cererile de revizuire, s-au depus zeci de mii de notificări. Cu siguranţă că nu vom lăsa Curtea Constituţională să scape ocazia de a se îndrepta în faţa noastră şi, evident, în faţa lui Dumnezeu. Curtea Constituţională să-şi revizuiască decizia de îndată şi să admită reluarea turului 2. Nu au existat ingerinţe, asta au constatat instanţele. A existat doar o eroare a lor şi numai a lor. Putem accepta o greşeală dacă ea este recunoscută şi îndreptată. Turul 2 se poate relua şi putem restabili echilibrul social şi economic de care avem nevoie.

Iar la final, un ultim mesaj către Parlamentul României: De ce simulaţi democraţia? Aţi uitat de ce v-au trimis oamenii acolo? Respectaţi-vă cuvântul dat în faţa alegătorilor voştri. Demaraţi orice acţiune necesară în restabilirea statutului vostru demn, a statului de drept, pentru a le arăta oamenilor că vă meritaţi votul. Faceţi cinste poporului român. Faceţi cinste lui. Este de ajuns când ne-a umilit Klaus Iohannis.

Ştiţi ce este acum mai frumos ca oricând? Faptul că simţim. Simţim furie, dar mai tare simţim iubire. Simţim frustrare, dar mai tare simţim curaj. Simţim că trăim, că ţara ne este în piept şi cel mai important, ne simţim unii pe alţii. Suntem conectaţi unii cu alţii şi noi toţi cu Dumnezeu. Iubiţi-vă ţara care v-a hrănit când vă era foame, iubiţi-vă ţara care v-a dat apa ce v-a stins setea, iubiţi-vă ţara care ne dă energia de a merge cu demnitate mai departe! Dumnezeu ne-a făcut onoarea de a ne naşte români! Să-i dovedim că suntem recunoscători! Steagurile sus, frunţile sus, inimile sus. Noi suntem poporul, noi suntem România!"