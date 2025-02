Rusia a creat un nou departament pentru sabotaj şi asasinate

Rusia a creat o nouă unitate secretă pentru a desfăşura acte de sabotaj şi atacuri în Europa şi dincolo de graniţele acesteia. Aceasta este cunoscută sub numele de Departamentul pentru Sarcini Speciale (SSD). Reprezentanţi ai agenţiilor de informaţii occidentale au dezvăluit informaţii despre o nouă unitate secretă a serviciilor speciale ruse, creată pentru a desfăşura atacuri sub acoperire în întreaga Europă şi dincolo de aceasta, relatează The Wall Street Journal.

Potrivit oficialilor serviciilor de informaţii occidentale, SSD a fost implicată într-o serie de atacuri, inclusiv tentative de asasinat, acte de sabotaj şi încercări de plasare a unor dispozitive incendiare la bordul avioanelor. SSD operează din sediul agenţiei de informaţii militare a Rusiei, aflat într-un complex fortificat din Moscova, cunoscut sub numele de "Acvariul".

Înfiinţată în 2023, această unitate a fost o reacţie la sprijinul tot mai mare al Occidentului pentru Kiev în războiul Rusia-Ucraina. SSD a recrutat veterani din unele dintre cele mai notabile operaţiuni sub acoperire ale Rusiei din ultimii ani.

Potrivit raportului Wall Street Journal, printre operaţiunile cunoscute, SSD este suspectată că a orchestrat tentativa de asasinare a directorului executiv al producătorului german de armament Rheinmetall, Armin Papperger, precum şi un plan de detonare a unor dispozitive incendiare la bordul avioanelor cargo DHL - toate acestea făcând parte dintr-o campanie mai amplă a Moscovei împotriva Occidentului.

SSD consolidează diverse elemente ale serviciilor de informaţii ruse, absorbind anumite structuri din cadrul Serviciului Federal de Securitate (FSB) şi preluând Unitatea 29155, despre care se crede că a fost responsabilă pentru otrăvirea fostului spion rus Serghei Skripal în Marea Britanie, în 2018.

Potrivit The Wall Street Journal, oficialii serviciilor de informaţii occidentale consideră că SSD este responsabil pentru asasinate, acte de sabotaj şi operaţiuni de spionaj care vizează industriile occidentale, instituţiile academice şi instalaţiile militare strategice.

Unitatea este condusă de general-colonel Andrey Vladimirovich Averyanov şi adjunctul său, general-locotenent Ivan Sergeevich Kasianenko, potrivit Wall Street Journal.

Averyanov, un veteran al războaielor Rusiei din Cecenia, este căutat în Republica Cehă pentru presupusa sa implicare în explozia unui depozit de muniţii ceh, în 2014.

Kasianenko, pe de altă parte, este considerat principalul coordonator al otrăvirii lui Skripal şi a fost asociat cu operaţiuni sub acoperire în Africa, unde SSD a preluat controlul asupra activităţilor paramilitare ale Wagner după moartea lui Evgheni Prigojin, în 2023.

Evaluările serviciilor de informaţii indică faptul că operaţiunile SSD au vizat în mod special Germania, pe care Rusia o percepe ca fiind o verigă slabă în cadrul Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), din cauza dependenţei sale de energia rusă şi a diviziunilor politice interne.

The Wall Street Journal a raportat că agenţi ai SSD au incendiat o fabrică din Berlin aparţinând companiei Diehl, care furnizează arme Ucrainei. Aproximativ în aceeaşi perioadă, Statele Unite au transmis Germaniei informaţii despre un plan rusesc de asasinare a unor directori din industria europeană de armament.

Alte incidente atribuite SSD includ o tentativă de incendiere a unui centru comercial din Polonia, o explozie cu bombă într-un hotel din Franţa şi un complot eşuat al Rusiei de a incendia supermarketuri şi cafenele în Ucraina.

În iulie, dispozitive incendiare au fost plasate în transporturi DHL, detonând în hub-urile de tranzit din Leipzig, Germania, şi Birmingham, Marea Britanie.

Oficialii serviciilor de informaţii suspectează că aceste atacuri au fost teste pentru viitoare tentative de a viza avioane cu destinaţia America de Nord.

Deşi operează sub directive generale emise de preşedintele rus Vladimir Putin, comandanţii SSD nu necesită întotdeauna aprobarea pentru misiuni individuale, potrivit rapoartelor.

Operaţiunile acestui departament se încadrează în strategia mai amplă a Moscovei de a slăbi NATO şi de a destabiliza Occidentul.

Uniunea Europeană şi Statele Unite au luat măsuri împotriva agenţilor SSD, impunând sancţiuni şi lansând acuzaţii penale împotriva unor persoane legate de acest departament, potrivit Wall Street Journal.