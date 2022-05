Şah, bani, faimă şi război

Bucureştiul găzduieşte în aceste zile câţiva dintre cei mai buni şahişti ai lumii. Grand Chess Tour a debutat în Capitală, atât simbolic, cât şi oficial, marele maestru şi multiplu campion mondial Garry Kasparov făcând prima mutare pe tabla magică. Pentru şahul autohton aceasta este o ocazie extraordinară de a reveni în atenţia publicului larg. Faptul că un şahist poate câştiga mulţi bani şi că se bucură şi de foarte multă atenţie, poate reprezenta un imbold atât pentru copiii dornici să facă un sport, cât şi pentru îndrumătorii lor. Garry Kasparov a declarat la evenimentul de deschidere desfăşurat la Palatul Parlamentului din Capitală că turneul Chess Classic poate contribui la renaşterea şahului, local şi global: "Sunt recunoscător că prin acest turneu putem readuce gloria jocului de şah, văzut nu de mult ca un sport sacru, jucat pe scene mari, aproape ca nişte temple. Azi ne-am întors şi suntem aici împreună, în această clădire fenomenală (n.r. - Palatul Parlamentului din Bucureşti). Îmi provoacă nostalgii să mă aflu în această clădire. Eu sunt mândru că am contribuit şi eu puţin la recuperarea imaginii jocului de şah. Mă bucur că sunt din nou la Bucureşti şi pot spune că o aventura modernă a şahului din Estul Europei a început. I-am văzut pe jucători, le urez tuturor succes şi sper ca acest turneu să promoveze şi să ducă la renaşterea şahului în România. Eu mă simt ca acasă aici, şahul merită să fie aici şi le mulţumesc tuturor celor care contribuie la organizarea acestui turneu magnific". La rândul său, preşedintele Federaţiei Române de Şah, Vlad Ardeleanu, a afirmat: "Auzind cuvintele lui Garry Kasparov despre grandoarea acestui eveniment găzduit de Bucureşti îmi dau seama că totuşi se poate. Putem să aducem acest sport la nivelul pe care îl merită. Grand Chess Tour se află la al treilea eveniment în Bucureşti şi suntem extrem de fericiţi de nivelul de performanţă pe care îl aduce în interiorul comunităţii şahului din România. Turneul este un exemplu pentru copiii care poate în aceste zile iau decizia de a-şi dedica timp din viaţa lor pentru a învăţa şah. Iar unul dintre proiectele Federaţiei Române de Şah este «Educaţie prin şah» la ciclurile primare din şcolile publice din România. Aşadar unul dintre obiectivele noastre este să introducem şahul ca materie opţională în şcoli. În următorii ani sperăm ca peste 600 de cadre didactice şi 10.000 de copii să aibă acces la ora opţională de şah". La evenimentul de deschidere de la Palatul Parlamentului au asistat printre alţii foştii sportivi Florin Răducioiu, Bogdan Stelea, Ilie Dumitrescu, Ana-Maria Popescu, Mihai Leu, Virgil Stănescu şi fostul arbitru de fotbal Ion Crăciunescu, care a participat şi la un simultan. Superbet Chess Classic Romania 2022, prima din cele cinci etape ale ediţiei din acest an a Grand Chess Tour, se va încheia pe 15 mai, cu o zi de odihnă pe 10 mai. Competiţia de la Bucureşti este de şah clasic, în care jucătorii joacă în sistem turneu, fiecare cu fiecare, iar câştigătorul va fi decis în urma punctajului acumulat. Premiile etapei de la Bucureşti se ridică la 350.000 de dolari. Cei 10 mari maeştri internaţionali (aplaudaţi ca nişte vedete la Palatul Parlamentului) care se confruntă în competiţia de la Bucureşti sunt: Alireza Firouzja (Franţa) - locul 2 în lume şi primul an când joacă în tot circuitul GCT; Levon Aronian (SUA) - locul 6 mondial, jucător aflat în lupta pentru un loc în Turneul Candidaţilor 2022; Fabiano Caruana (SUA) - locul 4 în lume, jucător aflat în lupta pentru un loc în Turneul Candidaţilor 2022; Wesley So (SUA) - câştigător al GCT 2021 şi câştigător al etapei Paris Rapid & Blitz 2021; Şahriar Mamediarov (Azerbaidjan) - locul 3 la GCT 2021 şi câştigătorul Superbet Chess Classic România 2021

Ian Nepomniaşci (FIDE) - locul 5 în lume, challenger la titlul mondial în cadrul CM 2021, jucător aflat în lupta pentru un loc în Turneul Candidaţilor 2022; Richard Rapport (Ungaria) - locul 10 mondial, jucător aflat în lupta pentru un loc în Turneul Candidaţilor 2022; Maxime Vachier-Lagrave (Franţa) - locul 2 la GCT 2021, câştigător al Cupei Sinquefield 2021 şi câştigător al GCT Croaţia 2021; Leinier Dominguez (SUA) - primul an când joacă în circuitul GCT, jucător aflat în lupta pentru un loc în Turneul Candidaţilor; Bogdan Deac (România) - cel mai bun şahist al României (locul 59 mondial), a obţinut titlul suprem, de mare maestru internaţional în şah (GM) înaintea împlinirii vârstei de 15 ani, la doar 14 ani şi 7 luni, devenind la vremea respectivă cel mai tânăr GM din lume. A debutat în echipa naţională de seniori la 14 ani. În iulie 2019 a fost cotat de către FIDE ca fiind al 8-lea junior din lume.

Deschiderea fiecărei zile competiţionale se va face printr-o primă mutare simbolică, făcută de invitaţi speciali, sportivi, oficiali şi diverse personalităţi ale vieţii publice din România.