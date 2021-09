Schneider Electric este clasat pe locul 1 in sectorul sau, pentru nivelul de sustenabilitate, de catre agentia de rating ESG Vigeo Eiris

Schneider Electric, lider in transformarea digitala a managementului si automatizarii energiei, este inclus in clasamentul de top pentru performanta in sectorul sau de catre Vigeo Eiris (V.E), principala agentie europeana de rating pentru mediu, social si guvernare (ESG) si parte a Moody's Grup. Schneider a fost, de asemenea, inclus printre cei mai sustenabili lideri mondiali in review-urile de la jumatatea anului, pentru indicii FTSE4Good si Euronext Vigeo Eiris, conform unui comunicat remis redacţiei.

In prima parte a anului, Schneider Electric a fost recunoscuta ca fiind cea mai sustenabila companie din lume in 2021, titlu acordat de Corporate Knights Global 100 Index.

Clasamentul recent realizat de V.E si ​​includerea in indexul FTSE4Good sunt o dovada a eforturilor continue ale grupului in materie de sustenabilitate, care pot fi observate din raportul recent realizat de companie despre progresul semestrial. Schneider Electric actioneaza pentru fundamentarea si implementarea obiectivelor Schneider Sustainability Impact (SSI) 2021-2025, lansate in luna ianuarie a acestui an. Raportul a evidentiat cateva realizari cheie pentru grup, cum ar fi procentul de 91% dintre cei mai importanti 1000 de furnizori ai sai care s-au alaturat proiectului lansat recent "Zero Carbon Project", care isi propune sa reduca amprenta de CO2 a operatiunilor companiei pana in 2025. Pana in acest an, Schneider si-a ajutat si clientii sa economiseasca si sa evite generarea a 302 milioane de tone de emisii de CO2, incepand din 2018, si continua sa-i sustina pe acestia in atingerea propriilor obiective de sustenabilitate.

Clasamentul V.E pozitioneaza Schneider Electric pe primul loc, in sectorul componentelor electronice si al echipamentelor, intre cele mai bune companii din Europa, cu un scor de 71/100 (fata de o medie sectoriala de 39/100) si o crestere de cinci puncte fata de anul precedent. V.E. isi efectueaza evaluarile la fiecare doi ani, pe baza informatiilor care acopera 23 de domenii de interes, de la schimbarile climatice, sanatatea, siguranta si problemele de mediu pana la drepturile omului si ale muncii. Datorita acestui rating, Schneider Electrica a confirmat, de asemenea, includerea sa in indicii Euronext V.E: World 120, Europe 120, Eurozone120 si France 20, care reunesc companiile cotate cu cele mai mari ranguri in ceea ce priveste performanta lor legata de responsabilitatea corporativa.

In plus, seria FTSE4Good, care realizeaza clasamente ale companiilor de top, de doua ori pe an, in ceea ce priveste practicile ESG si transparenta, a inclus Schneider in clasament pentru al saselea an dupa primul review semestrial al FTSE4Good in 2021. Grupul a obtinut 4,5/5, comparativ cu media sectorului de 2,1 si isi mentine scorul de anul precedent.