Sectorul de e-commerce va creşte în 2021 cu cel putin 30% 

Accelerat de pandemie, sectorul de e-commerce din România a fost estimat la 5,6 miliarde de euro în 2020, conform cifrelor oficiale GpeC şi ARMO (Asociaţia Română a Magazinelor Online), cu 30% mai mult decât în 2019. Potrivit Ralucăi Radu, Country manager Answear.ro, sectorul de e-commerce va creşte şi în acest an cu cel puţin 30%, potrivit unui comunicat remis redacţiei.

Cum se văd schimbările din e-commerce, retail şi logistică produse anul trecut din perspectiva jucătorilor care activează în aceste sectoare? Cum ar trebui optimizate procesele logistice şi zona de experienţă oferită clientului, pentru ca interacţiunea dintre aceşti actori să se desfăşoare cât mai armonios?

Noriel: creşterea pe zona online a fost de peste 100% în 2020

Anul 2020 a provocat compania Noriel să iasă oarecum din tipare. Cu afaceri preponderent offline - 83 de magazine în ţară - cea mai mare provocare a fost să mute business-ul din offline în online. Dacă piaţa online a crescut anul trecut cu 30%, creşterea pe zona online a fost de peste 100% pentru Noriel.

"2020 a fost un an de management de criză. Pandemia ne-a prins pregătiţi, pentru că aveam o infrastructură scalabilă, aveam stocuri suficiente şi procese logistice scalabile şi parteneriate cu firme de curierat care s-au descurcat extrem de bine să realizeze livrările. Ne doream o experienţă de omnichannel foarte bine pusă la punct. Clienţii au rămas alături de brand şi au început să cumpere din online. Jucăriile şi jocurile au fost modalităţi esenţiale de a petrece timp de calitate cu familia", a declarat Cristina Popa, Board Member & E-commerce Director Noriel, în cadrul unui webinar e-commerce organizat de Postis, primul start-up LogTech din România.

Pandemia a accelerat planurile de business ale Noriel şi, în general, proiectele majore au fost puse în practică, unul dintre acestea fiind implementarea platformei Postis, pentru optimizarea proceselor de livrare. Deschiderile de magazine au fost, însă, amânate.

Tot anul trecut, Noriel a lansat un supermarket online, a dezvoltat categoria de cărţi şi a introdus una cu tematică sportivă, dar şi o componentă de travel, cu produse conexe universului copiilor.

Conform Cristinei Popa, anul 2021 a început relativ bine pentru companie, pe online creşterile se păstrează destul de mari, însă offline-ul încă suferă.

"În prezent, se observă o îmbinare frumoasă între offline şi online. Începe să crească partea de click & collect - clienţii îşi aleg produsele online şi le ridică din magazine. Dacă înainte de pandemie ponderea online era destul de mică, acum am ajuns la două cifre. Traficul pe mobil a fost peste 80% anul trecut şi s-a menţinut la cote ridicate. În ceea ce priveşte categoriile de produse, în 2020 am observat o creştere a vânzărilor de jocuri şi a consumabilelor pentru bebeluşi (pamperşi, biberoane, lapte praf etc.). Anul acesta, ne-am întors la aceleaşi tendinţe din 2019 şi nu mai vedem aceleaşi accelerări ale acestor categorii", mai spune Cristina Popa.

Investitiţiile Noriel în perioada următoare sunt direcţionate către implementarea unei soluţii CRM şi către diversificarea metodelor de livrare care să-i asigure companiei o scădere a ratei de retur.

Online-ul reprezintă 60% din vânzările Nemira

Pentru editura Nemira, luna martie a anului trecut a adus o scădere a vânzărilor de 70-80%, odată cu închiderea librăriilor. Dacă înainte de pandemie, 50% din cifra de afaceri venea din vânzările online, în prezent ponderea este de 60% din vânzări. Cu toate acestea, oricât de mult a crescut zona de online, aceasta nu a putut compensa vânzările din librării.

"Am avut foarte multe scenarii pe care le-am activat. Am păstrat o legătură foarte strânsă cu comunitatea de cititori şi acest lucru ne-a ajutat foarte mult, pentru că am reuşit să recrutăm cititori noi în online. Am accesat toate proiectele care erau pe lista de nice to have şi am investit timp şi resurse în aceste idei, exploatând la maximum tot ce s-a putut, luând decizii foarte rapid", precizează Cătălina Nicolau, Project Manager Nemira Publishing House, în cadrul unui webinar e-commerce organizat de Postis, primul start-up LogTech din România.

Târgurile de carte - un moment prielnic de întâlnire cu cititorii faţă în faţă - au fost amânate şi mutate în online. Deşi s-a pierdut din interacţiune, au putut astfel participa cititori atât din ţară, cât şi din străinătate.

"Am amânat multe titluri noi, însă din toamnă am reluat toată producţia. Am crescut focusul pe online, am extins capacitatea de fulfillment şi am diversificat soluţiile de livrare prin intermediul platformei Postis. În online, avem mereu câte 3-4 proiecte în paralel şi le vom continua", a adăugat Cătălina Nicolau.

Cătălina Nicolau crede că românii au început să aibă mai multă încredere în cumpărăturile online. Pe perioada lockdown-ului, plăţile online cu cardul au crescut. În acest an, spre deosebire de anul trecut, primele luni din an au înregistrat creşteri ale vânzărilor.

Editura Nemira se va concentra în perioada următoare pe îmbunătăţirea proceselor logistice şi pe experienţa oferită clienţilor.

Postis: diversificarea metodelor de livrare, una dintre tendinţele din e-commerce şi retail în 2021

Pandemia a ajutat start-up-ul LogTech Postis să accelereze proiectele pe care le avea în plan. În 2020 şi 2021, Postis a încheiat mai multe parteneriate cu platforme de e-commerce, portofoliul extinzându-se, pe lângă companii mari, şi cu clienţi mai mici, antreprenoriali, care au fost ajutaţi să-şi înceapă activitatea de vânzare în online.

"Nevoia de trecere rapidă în online şi de diferenţiere a deschis apetitul pentru digitalizare şi optimizare. Au venit către noi companii care doreau să-şi creeze o amprentă în e-commerce - cum ar fi zona pharma, brico, fresh food sau zona de coşuri cadou - dar şi antreprenori care aveau nevoie de know-how pentru a se conecta şi a-şi lansa business-ul. Au conştientizat necesitatea digitalizării, şi-au dat seama că trebuie să se diferenţieze în piaţă şi au găsit acest lucru la Postis", a spus Valerica Motoc, Business & Sales Development Postis.

Anul trecut, compania a dezvoltat un Widget, un instrument online pe care îl pune la dispoziţia magazinelor online cu care lucrează, prin care acestea îşi pot diversifica metodele de livrare pe care le oferă clienţilor.

"Am observat la începutul acestui an o nevoie a clienţilor de a diversifica metodele de livrare, atât în ceea ce priveşte partenerii de livrare (curieri, transportatori etc.), cât şi ca metode de livrare alternative - pick-up point, livrări express sau programate, lockere. Peste 80% dintre companiile cu care lucrăm iau în calcul extinderea metodelor de livrare pentru clienţii lor. Cea mai mare pondere pentru astfel de soluţii de livrare apare în randul segmentelor fresh food, coşuri cadou, cărţi, bijuterii cosmetice", adaugă Valerica Motoc.

Planurile Postis pentru acest an includ extinderea în afara ţării şi dezvoltarea continuă a platformei pentru a deveni un one-stop-shop din perspectiva livrărilor pentru retaileri.