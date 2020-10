Şerban Nicolae va candida pentru un nou mandat de senator pe listele Partidului Ecologist Român

Şerban Nicolae, care a demisionat din PSD a anunţat pe Facebook că va candida pentru un nou mandat de senator pe listele Partidului Ecologist Român (PER).

Acesta a declarat: "Astăzi am fost pus în faţa celui mai greu moment din cariera mea politică. Acela de a-mi da demisia din partidul pe care, împreună cu alţi colegi, l-am înfiinţat in 1992. Am pierdut multe competiţii politice, cu precădere în interiorul propriului partid. Am pierdut şi o competiţie electorală pentru Parlament, iar pe alte trei le-am câştigat Niciodată nu mi-am pus problema să plec din partid în funcţie de rezultatul competiţiilor politice la care particip. De peste 23 de ani sunt avocat. Spre deosebire de alţii, eu am o meserie. O profesie liberă, bazată pe concurenţă şi valoare individuală. Nu am avut contracte cu autorităţi publice sau companii de stat. Niciodată nu am candidat la o funcţie publică pentru a avea un loc de muncă.

Activitatea mea publică a fost transparentă şi asumată. Cu bune şi cu rele. Am cerut încredere şi m-am lăsat judecat de cei cărora m-am adresat. Am iniţiat şi susţinut legile care impuneau ca rezerva de aur a României să fie ţinută în ţară, ca participaţiile statului în economie, mult diminuate în comparaţie cu celelate state ale Uniunii Europene, să nu fie înstrăinate, ca scoterea lemnului brut din ţară să fie interzisă şi sancţionată ca infracţiune. Am susţinut proiectele care vizau creşterea veniturilor, stimularea iniţiativei private, stoparea exodului de forţă de muncă şi exploatrea resurselor naturale în interesul prioritar al României. Am propus şi susţinut măsuri prin care să fie împiedicate ingerinţele nelegitime în actul de justiţie, intimidarea magistraţilor şi abuzurile judiciare. Am militat pentru legalitate şi transparenţă. Zeci de legi şi mii de texte normative au la bază ideile şi munca mea.

Însă, maxima acurateţe în judecarea activităţii mele politice o dă reacţia adversarilor politici, a celor care îşi doresc distrugerea PSD. Încrâncenarea, agresivitatea, minciunile (încă mai sunt cetăţeni convinşi că am fost cândva şofer!) şi disperarea cu care am fost atacat şi cu care s-a cerut conducerii partidului îndepărtarea mea din funcţii şi chiar din PSD arată clar de cine s-au temut aceştia cu adevărat. Cine le demască impostura, hoţiile şi abuzurile. Fără îndoială, nu sunt singurul. Niciodată nu au reuşit să mă înfrângă pe plan profesional, în confruntările de idei şi în argumentaţie. Colegii mei m-au desemnat printr-un vot consistent, după două tururi de scrutin şi alegând între patru candidaţi, drept candidatul PSD la funcţia de preşedinte al Senatului, încă din februarie. Las campionilor în intrigi interne bucuria de a justifica de ce au blocat procedura şi au preferat impostura.

Am decis să candidez pentru un nou mandat de senator. Îi mulţumesc lui Dănuţ Pop şi colegilor săi din Partidul Ecologist Român pentru că mi-au oferit această posibilitate şi au asigurat formalităţile necesare. Pe unii îi cunosc de mai mult timp şi împreună am conceput proiectul prin care scoaterea din ţară a lemnului brut să fie interzisă pentru zece ani şi sancţionată ca infracţiune. Nu sunt o vedetă politică şi nici soluţia-miracol. Sunt un om de echipă. De aceea, alături de colegii de la P.E.R. şi în echipă cu Liviu Pleşoianu, cu transparenţă şi onestitate ca întotdeauna vreau să ofer electoratului din Bucureşti o alternativă politică de patriotism, legalitate, dreptate socială şi viaţă sănătoasă. O alternativă la listele cu candidaţi "de import", la cele cu "implant de celebrităţi" şi la cele care se bazează pe atacul la sacii cu voturi.

Vreau ca România să fie un stat respectat, modern, european şi dat ca bun exemplu, iar poporul român o naţiune solidară, cu identitate, demnitate şi viitor. Niciodată nu am gândit şi nu am acţionat altfel. Eu ţin cu România!".