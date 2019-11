Vorba lui Tănase! O făcurăm şi pe-asta, adică exerciţiul aproape democratic al alegerii cetăţeanului care va exercita funcţia de Preşedinte al României. Şi, cu ce ne-am ales? Nu ştiu dumneavoastră, aşa că am să vă povestec cu ce m-am pricopsit eu. Am mai învăţat cîte ceva! Dar, înainte să deapăn povestea învăţăturilor cu care m-am învrednicit, să-l lăsăm pe Tănase să ne spună, azi, povestea lui şi a României de prin anii 40 ai secolului trecut. Orice asemănare cu prezentul şi personajele sale nu este, nu are cum să fie, cîtuşi de puţin, întîmplătoare: "Ne-am trezit din hibernare Şi-am strigat cît am putut: Sus Cutare! Jos Cutare!? Şi cu asta ce-am făcut? Am dorit, cu mic, cu mare, Şi-am luptat cum am ştiut, S-avem nouă guvernare? Şi cu asta ce-am făcut? Ca mai bine să ne fie, Ne-a crescut salariul brut, Dar trăim în sărăcie? Şi cu asta ce-am făcut? Ia corupţia amploare, cum nicicînd nu s-a văzut, Scoatem totul la vînzare? Şi cu asta ce-am făcut? Pentru-a cîştiga o pîine, Mulţi o iau de la-nceput, Rătăcesc prin ţări străine? Şi cu asta ce-am făcut? Traversăm ani grei de crize, Leul iar a decăzut, Cresc întruna taxe-accize? Şi cu asta ce-am făcut? Totul este ca-nainte, De belele n-am trecut, Se trag sforile, se minte, Şi cu asta ce-am făcut? Se urzesc pe-ascuns vendete, Cum nicicînd nu s-a văzut, ţara-i plină de vedete, Şi cu asta ce-am făcut? Pleacă-ai noştri, vin ai noştri! E sloganul cunoscut; Iarăşi am votat ca proştii, Şi cu asta ce-am făcut?"

Ca să nu fiu fluierat din tribuna oficială de "Gardienii corectitudinii politice" mă grăbesc să spun, răspicat: "mă delimitez" tranşant de afirmaţia lui Tănase! Nu am votat ca proştii... nici vorbă, am votat toţi, mă rog, cei care au votat, ca deştepţii!!! Problema este Şi... cu asta ce-am făcut? Cel mai important lucru care merită semnalat este acela că utilizarea soluţiilor pseudo democratice, sau, dacă preferaţi, a democraţiei cu reguli binişor torsionate este cu uşurinţă acceptată în România zilelor noastre. Nu doar de către actorii politici, cei ocupaţi cu sucirea la spate a mîinilor democraţiei, ci şi de către cetăţenii alegători care nu par să bage de seamă şi nici să fie deranjaţi, din cale-afară, de schelălăielile bietei schingiuite. Două aspecte, doar. Primul, participarea la competiţia electorală a unora dintre candidaţi din jilţurile înalt cocoţate pe "elefanţii" frumos împodobiţi ai funcţiilor oficiale deţinute în stat; Preşedinte al României, unul, Prim ministru, celălalt! Egalitatea şanselor? O fi, noi vrem egalitate... dar nu pentru căţei! Este adevărat, nici Constituţia şi nici alte legi nu interzic această discriminare masivă, dar nici un văd vreun motiv serios să ne împăcăm cu lipsurile grave ale legilor care definesc spaţiul democraţiei noastre, ca şi cînd altfel nu s-ar putea. Al doilea aspect profund şi grav anti-democratic este deturnarea funcţiei informative a campaniei electorale şi înlocuirea ei cu un spaţiu minat de minciuni, "ştiri false", operaţiuni grosolane sau mai subtile de manipulare a opiniei publice şi altele... eiusdem farinae. Cei care exercită la noi funcţii politice, în cazul de faţă candidaţi la demnitatea publică de Preşedinte al României, precum şi partidele care i-au susţinut, par cu toţii de acord că această substituţie este legitimă, necesară şi benefică... pentru ei, desigur! Cum rămîne însă cu noi, alegătorii, şi cu democraţia? Rămîne, vezi vorba ardeleanului, "cum ne-o fost vorba-n trin"!!! Dacă, ferit-a sfîntul! aş fi fost, cumva, membru al Curţii Constituţionale, aş fi argumentat, propus şi chiar votat pentru invalidarea acestor alegeri, pe motivul cît se poate de temeinic, în ordinea oricărei democraţii funcţionale, acela că alegătorii au fost sistematic împiedicaţi să se informeze, să afle datele principale, relevante despre candidaţi: calităţi şi defecte, realizări şi eşecuri politice, programe şi obiectivele pe care şi le propun în mandatul pe care îl solicită. Păi, dacă nimic din toate acestea nu aveau cum să fie clare în mintea alegătorului, atunci ce a votat el???? Nume? Feţe? Culori politice? Speranţe, promisiuni şi minciuni? Fantasme şi fantasmagorii? Aşa se pare iar aiasta n-ar trebui să se poată... nu-i aşa majestate? Dimpotrivă, ar trebui să fie motiv serios pentru a invalida alegerile. Nu va fi cazul..."nu spera şi nu ai teamă"! Un alt lucru semnificativ pe care l-am aflat de pe urma recentei experienţe cu democraţia şchioapă din România alegerilor prezidenţiale este acela că politicienii noştri sunt dominaţi de o stare de spirit războinică. Iohannis ne-a spus-o răspicat ori de cîte ori a avut ocazia, el nu se află în competiţie cu PSD-ul, ci în război cu PSD-ul, ceea ce ar fi trebuit să livreze mesajul esenţial pentru alegătorii săi din nucleul dur, cel al intransigenţei! O fi, dar această poziţionare se află cumva alături binişor cu democraţia. Unul dintre rosturile sociale fundamentale ale democraţiei şi ale soluţiilor sale este tocmai acela de a preveni confruntarea, războiul, între cei cu opinii politice diferite, opuse iremediabil, chiar. Nici doamna Dăncilă nu a ales altă cale. Şi dumneaei a dorit să proiecteze imaginea luptei şi desigur, a unei luptătoare... pentru toţi românii. Cu cine şi de ce se lupta, propaganda echipei sale de campanie nu a mai apucat să ne spună, dar esenţa era vizibilă: lupta, nu competiţia este ceea ce a dominat mesajul de campanie al candidatului PSD. O veste deloc prea bine prevestitoare pentru viitorul democraţiei din România, locul unde pseudo-democraţia este preferată de toţi actorii de pe scena politicii şi este tolerată cu largheţe, ca şi cînd altfel nu s-ar putea, de alegători, cei pe spinarea cărora se joacă politicienii noştri de-a democraţia mai rău vopsită decît cioara!

În sfîrşit, ceea ce m-a surprins cu adevărat, dar m-a umplut de "respect" pentru abilitatea politică a unora dintre actorii piesei este faptul că cine a vrut şi chiar cine nu a vrut a ştiut rezultatul final al votului, cu vreo patru, cinci zile înainte de deschiderea urnelor? De unde? Din declaraţiile publice! Pentru cine a avut urechi de auzit, domnul Orban a prevestit deloc în cheie pitică, zîmbind larg camerelor de luat vederi, că Preşedintele Iohannis va cîştiga cu 65% din voturile exprimate. Şi chiar aşa a fost!

Şi, cu asta ce-am făcut?