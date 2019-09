Smart Transformation Forum pune pe agenda de discutii dezvoltarea oraselor inteligente

The Diplomat - Bucharest a organizat cea de-a patra editie a forumului national Smart Transformation Forum 2019, la Hotel InterContinental in Bucuresti, in data de 26 Septembrie 2019.

Reprezentanti ai Guvernului, administratiei publice locale si ai autoritatiilor de reglementare, alaturi de companii, consultanti si institutii financiare, alaturi de furnizori si dezvoltatori de solutii inteligente de energie si echipamente, managementul deseurilor, transport, solutii de tehnologie avansata cu aplicabilitate in infrastructura urbana, au participat la un schimb dinamic de idei si noutati despre provocarile si oportunitatile pe care le ofera conceptele de orase inteligente - Smart Cities.

Subiectele propuse in cadrul evenimentului s-au referit la sprijinirea conceptului de orase inteligente la nivel european, guvernamental si local, comunitatile IT&C ca poli de dezvoltare urbana, aspecte legislative, IoT, energia distribuita si mentenanta predictiva, electromobilitatea si infrastructura urbana, transformarea digitala si customer experience.

Panelul editiei din acest an a fost sustinut sustinut de leaderi din domeniu precum:

• Ionut-Valeriu Andrei, State secretary, MCIT

• Mihaela Toader, State Secretary, Ministry of European Funds

• Emil Boc, Mayor of Cluj-Napoca

• Zoltan Nagy-Bege, Vicepresedinte ANRE

• Constantin Mitache, General Manager AMR

• Iosif Popa, Director of Strategy and Statistics, ANCOM

• Carmen Adamescu Partner EY, Leading IT Advisory Practice & IT Risk Assurance (Moderator)

• Doina Vornicu, COO & Board Member, CEZ Romania

• Adrian Modran, Executive IT, Director, Electrica

• Camelia Ene, Country Chairman & CEO Mol Romania

• Razvan Copoiu, Vice President, Industry BU South & East Europe, Schneider Electric

• Christian von Albrichfeld, Head of Country Continental

• Alexandru Nen, IoT Solutions Architect, Smart City, Telekom

• Athanasios Vamvakas, Smart Grids Director, Intracom Telecom

• Alexandru Valeriu Binig Director, Regulatory and Antitrust, Enel (Moderator)

• Radu Puchiu, Open Government Partnership

• George Didoiu, Director Tenant Services, Colliers International

• Dan Zaharia, Senior Consultant, Extind Management

• Yannis Jacob-Draghici, Solutions Engineering Director, Oracle

• Alexandru Tulai, VicePresident, Cluj IT (Moderator)

Citate din panel:

Mihaela Toader, Secretar de stat, Ministerul Fondurilor Europene: "Avem 2 exercitii financiare si pregatim proiecte chiar daca nu avem certitudinea ca proiectele pregatite vor intra toate la finantare. Este un risc asumat. Zona urbana este o preocupare constanta a politicii de coeziune. Pana in 2050, aproximativ 66% din populatia lumii va trai in orase. Este foarte clar ca avem poli de crestere in toate orasele, indiferent de dimensiuni. Fondurile europene sunt o sursa extraordinara de finantare si sustinere pentru dezvoltarea comunitatilor urbane. Sustinem o mai mare flexibilitate a proiectelor la nivel regional si local. Ne dorim mai multa adaptabilitate pentru dezvoltarea oraselor. Una din marile provocari pentru viitor va fi furnizarea de energie pentru populatie si in orase."

Emil Boc, Primar Cluj-Napoca: "Cluj-Napoca este deschis solutiilor de smart-city. Este un living lab. Ne propunem sa testam si sa implementam solutii de smart city. Orasul vrea sa isi consolideze statutul de hub al inovarii in folosul cetatenilor. Avem nevoie de smart city pentru procesul rapid de urbanizare. Urbanizarea este accelerata in jurul marilor metropole urbane. Urbanizarea nu poate fi evitata, se intampla. Pana in 2030, cei mai multi oameni vor locui in metropole de 1-3 milioane de locuitori. Sunt un sustinator fara echivoc al tehnologiei 5G. Ne va permite conectarea dispozitivelor inteligente fara dificultatile cu care ne confruntam in prezent. Calitatea vietii devine un factor puternic in lumea de astazi. Profilul universitar al orasului ne asigura competitivitatea."

Doina Vornicu, COO & Board Member al CEZ Romania: "Viitorul omenirii apartine automatizarii. Schimbarile vor veni fie ca ne place, fie ca nu. Putem sa fim pasivi, sau putem sa fim proactivi. Putem sa ne pregatim deja pentru viitor. Am citit de curand despre cateva meserii care vor disparea in curand. Call-centers au 98% posibilitate de automatizare. In urmatorii 10 ani nu vom mai avea operatori. Soferii de taxi, in proportie de 93% au o probabilitate sa dispara in urmatorii 10 ani, in perspectiva masinilor inteligente. Exista insa meserii care nu pot fi inlocuite de roboti, meserii care presupun creativitate, inovare si proactivitate. Trebuie sa gasim aceste calitati in interiorul companiilor si la generatiile viitoare. Trebuie sa facem un salt urias, sa ne pregatim impreuna cu societatea, sa avem o abordare holistica. Un Smart city trebuie sa tina cont de nevoile viitorului, iar acel viitor trebuie creionat cu precizie. Promovam inovarea in randul echipelor noastre de la CEZ. Am parcurs etapele clasice de transformare ale companiei intr-o companie smart. Exista 44 milioane de euro accesati prin fonduri europene ca sa digitalizam principalele procese, iar clientii nostri sa beneficieze de servicii la nivel european. Avem nevoie de talente tinere si proaspete."

Constantin Mitache, Director General, AMR: "Tendintele de dezvoltare urbana ne obliga sa evaluam situatia finantarii a autoritatilor municipale. Nu a existat niciodata un program national de dezvoltare urbana. Asteptarea municipalitatilor este ca, pentru prima data, sa existe un program national operational de dezvoltarea urbana. Inca nu avem o strategie smart city care sa fie promulgata si adoptata. Nu putem sa generam politici de dezvoltare daca ne lipseste inter-operabilitatea."

Zoltan Nagy-Bege, Vice-presedinte ANRE: "Smart transformation este despre decarbonizare, descentralizare si digitalizare. Ne-am propus ca, pana in 2050, sa decarbonizam productia de energie in proportie de 100%. Acest obiectiv al Uniunii Europene se reflecta deja in multiple directive. Viitorul fara energie regenerabila nu este posibil. Pe termen mediu, acest lucru se reflecta in tintele asumate pe noua directiva. Fara digitalizarea sistemelor de distributie si transport a energiei nu putem vorbi de smart city sau de smart mobility. Sistemele de masurare inteligenta fac deja parte din vietile noastre. La un moment dat, vom avea o decarbonizare completa in productia de energie, iar energia din surse regenerabile va avea o importanta majora."

Adrian Modran, Director IT, Electrica: "Legat de securitatea cibernetica, din pacate nu exista o cutie magica pe care sa o folosesti si apoi sa fii linistit ca nu se vor intampla evenimente neplacute pentru companie. Securitatea cibernetica atat pe partea tehnologica, cat si din perspectiva IT-ului clasic, este executata print-o selectie masuri care sa ridice securitate operationala la un nivel cat mai inalt. Trebuie aplicata o combinatie intre masurile preventive si masurile de securitate pasiv-activa. La Electrica, se pune accentul pe partea de digitalizare, asa cum fac si competitorii nostri. Credem in aceste initiative, dar trebuie sa existe si o responzabilizare a companiilor. Suntem constienti de riscurile ce vin odata cu digitalizarea. Vom investi in toate tehnologiile de varf care vor fi lansate, cat timp acestea isi dovedesc utilitatea pentru clientul nostru final. Electrica este un pol de Securitate care poate sa ajute si alte entitati pe aceasta linie.

Razvan Copoiu, Vice-presedinte, Industry BU South & East Europe, Schneider Electric: "Am inceput sa intram pe partea de digitalizare. In acest context insa, componenta umana ramane foarte importanta. Schneider a inceput in ultimii ani sa se afirme si pe zona de IT. Am inceput sa achizitionam companii IT, care ne-au ajutat sa devenim unul dintre liderii pietei. Orasele cresc exponential. Estimarile arata ca 2.5 miliarde de oameni se vor muta la oras pana in 2030. Asta presupune o dezvoltare a infrastructurii. Orasul smart trebuie sa aiba conectivitate, eficienta energetica, integrarea componentei umane ca parte a sistemului"

Alexandru Tulai, VicePresident Cluj IT: Transformarea smart este de fapt una culturala, greu de asumat, pentru ca experienta, metodologiile si interesul nu sunt la un eveniment foarte inalt. Comunitatile sunt clientul nostru direct, sub orice forma le gasim. Vor fi castigatori cei care vor adopta noile tehnologii in cel mai scurt timp"

Radu Puchiu, Open Government Partnership: "Un oras smart trebuie sa isi rezolve problemele cu resursele existente. Intai trebuie sa vedem ce vrem sa facem cu un oras si apoi sa vedem daca tehnologia ne poate ajuta sa obtinem ceea ce ne dorim. Nu trebuie sa uitam de oameni. Trebuie sa gasim solutii cu ajutorul oamenilor."

Regasiti pe site-ul oficial al evenimentului Smart Transformation Forum 2019 detaliile complete referitoare la Agenda, panel si formalitatile de inregistrare.