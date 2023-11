SMYK All for Kids deschide primul magazin din Arad şi ajunge la 31 de unităţi în România

Compania poloneză SMYK All for Kids, unul dintre retailerii din segmentul de jucării, îmbrăcăminte, încălţăminte şi accesorii pentru copii, îşi dezvoltă reţeaua de magazine din România cu o nouă unitate, la Arad, se arată într-un comunicat al companiei, remis redacţiei. Retailerul ajunge astfel la 31 de magazine la nivel naţional, pe fondul cererii ridicate pentru produse pentru copii, transmite sursa.

Magazinul din Arad este prima unitate SMYK din judeţ şi a patra din vestul ţării, după Timişoara, Alba Iulia şi Oradea, conform sursei citate. Noul magazin se deschide pe 2 noiembrie, în AFI Arad (Calea Aurel Vlaicu, nr 14), având o suprafaţă de peste 400 mp şi 7 angajaţi pregătiţi să le să ofere părinţilor consultanţă şi sugestii în ceea ce priveşte achiziţiile pentru copii, arată datele comunicatului.

Potrivit sursei menţionate, "Ne bucurăm să anunţăm o nouă deschidere, de această dată la Arad, unul dintre cele mai dinamice oraşe ale României. Zona de vest a ţării are un potenţial ridicat pe piaţa de articole şi accesorii pentru copii, astfel că a fost un pas firesc pentru noi să extindem reţeaua de magazine în regiune. Conceptul SMYK All for Kids a fost creat pentru a oferi o varietate bogată de produse şi servicii destinate familiilor, de la îmbrăcăminte şi jucării până la accesorii, cărţi şi multe altele. Ne-am angajat să îndeplinim o misiune importantă: să creăm un mediu prietenos şi plin de inspiraţie pentru familiile care ne trec pragul. Aici, părinţii pot găsi tot ceea ce au nevoie pentru creşterea şi îngrijirea copiilor lor, în timp ce cei mici pot explora o lume plină de aventuri şi distracţie", declară Sorin Stancu, director general SMYK All for Kids România.

Aşa cum SMYK All for Kids şi-a obişnuit publicul, cu ocazia deschiderii, între 2 şi 5 noiembrie în noul magazin va fi desfăşurată o campanie cu reduceri de -20% la toate articolele cu preţ întreg: îmbrăcăminte, încălţăminte, accesorii şi jucării, în limita stocului disponibil, informează sursa precizată. De asemenea, în aceeaşi perioadă, primii 150 de clienţi primesc unul dintre cadourile disponibile: un urs Smiki, un Roller Pilot Frixion Ball retractabil cu 4 culori sau un încărcător de baterii Varta, transmite sursa citată. În plus, vor fi premii surpriză pentru clienţii care se înscriu în programul de fidelitate în perioada 2-5 noiembrie, arată datele comunicatului. Totodată, deschiderea magazinului în Arad va fi marcată cu activităţi pentru copii: face painting şi modelaj baloane în perioada 2-5 noiembrie, între orele 12:00 şi 18:00, menţionează sursa.

Oferta noului magazin SMYK din AFI Arad include o gamă variată de produse, de la articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte, accesorii pentru copii realizate sub brandul propriu, Cool Club, informează sursa menţionată.

De asemenea, un segment important al ofertei SMYK îl reprezintă jucăriile interactive şi educaţionale pentru toate vârstele, atât cele produse sub brand propriu, SMIKI, cât şi cele aparţinând unor mărci globale cunoscute, precum LEGO, Mattel, Hasbro etc, potrivit sursei precizate.

Oferta este completată de articole de puericultură: cărucioare, scaune de maşină, scaune de masă, produse cosmetice, articole esenţiale în creşterea şi îngrijirea celor mici în primii ani, arată datele comunicatului.

Programul de funcţionare al noului magazin SMYK All for Kids din incinta AFI Arad este între orele 10:00 şi 22:00, de luni până duminică, se mai arată în comunicat.