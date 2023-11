Sorin Grindeanu: "Şase sau chiar şapte tronsoane din Autostrada Moldovei vor fi gata anul viitor"

Autostrada Moldovei a intrat în linie dreaptă odată cu semnarea contractului de execuţie pentru ultimul tronson, respectiv porţiunea Pietroasele - municipiul Buzău. Evenimentul a avut loc la Buzău, acolo unde în urmă cu aproximativ un an de zile, a fost semnat şi contractul pentru primul lot din Autostrada A7, tot în prezenţa premierului Marcel Ciolacu şi ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu.

"Împreună cu domnul ministru Sorin Grindeanu şi cu echipa de la CNAIR, domnul director Pistol, acum un an şi ceva am fost tot la Buzău şi am semnat primul lot din cele 13 loturi care constituie Autostrada A7, de fapt Autostrada Moldovei, mult-promisa autostradă a Moldovei de 30 şi ceva de ani. Echipa coordonată de către ministrul Sorin Grindeanu a reuşit nu numai să deblocheze absolut toate licitaţiile şi să le încheie, astăzi, în ceea ce priveşte ultimul lot, dar a reuşit ca toate să fie în derulare şi în execuţie în acest moment. Din informaţiile mele, parcă doar la lotul 2 este o anumită întârziere, unde unul dintre participanţi a şi anunţat că va încerca să recupereze decalarea. În rest, pe toate loturile, constructorii implicaţi sunt în termenele asumate şi chiar le-au depăşit", a declarat Marcel Ciolacu, după semnarea contractului de execuţie pentru lotul 3.

Lotul 3, Pietroasele - municipiul Buzău, are în total 14 kilometri ce vor fi executaţi de o asociere de firme din Turcia, pentru care vor încasa 1.093.470.823 de lei. Potrivit contractului, firma turcească va avea 20 de luni la dispoziţie pentru a îndeplini contractul ( cei 14 kilometri de autostradă, 8 poduri şi un pasaj de o complexitate tehnică ridicată, în lungime de 1260 metri), însă ministrul Transporturilor a făcut apel pentru ca ritmul de lucru să fie unul alert astfel încât să fie recuperată din întârzierea de un an de zile cauzată de cele patru rânduri de contestaţii.

"Mi-aş fi dorit ca acest Lot 3 să se întâmple mai devreme, dacă stăm să ne uităm un pic în spate, colegii de la CNAIR au dat soluţia aceasta în urmă cu an, exact această soluţie. Sigur în acest an şi nu am să mă feresc să spun, nişte domni bine intenţionaţi de la un organism numit CNSC au considerat necesar să dea diverse decizii care într-un final, după un an şi ceva au dus la acea soluţie pe care noi am dat-o în urmă cu un an. S-a pierdut un an. Eu nu mă feresc să spun, s-a pierdut un an de zile din vina unor domni care nu răspund", a spus Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor.

Odată finalizată, Autostrada Ploieşti - Buzău va asigura parcurgerea distanţei mai rapid a pasagerilor şi marfurilor, prin viteza ridicată de proiectare (140 km/h, iar pentru Nodurile rutiere de tip B de 60 km/h), reducerea costurilor operaţionale şi prin îmbunătăţirea siguranţei circulatiei.

Acesta este ultimul tronson la care se începe execuţia, în timp ce pe altele, cum ar fi Ploieşti şi Buzău, Buzău şi Focşani este turnat deja şi asfalt. De altfel, Sorin Grindeanu a spus că pe 6 sau chiar 7 tronsoane s-ar putea încheia lucrările chiar mai devreme de termenele asumate prin contractele de execuţie. Este vorba despre sectorul unde lucrează firmele UMB, Buzău-Focşani, şi care, spune ministrul Transporturilor, ar putea fi gata în 2024.

Cu alte cuvinte, oficalii impun un ritm de lucru alert constructorilor astfel că astăzi, la Buzău, au făcut promisinea că până la finalul anului se vor deschide 100 de kilometri de autostradă şi încă 150 până anul viitor.

"Anul acesta, domnul Grindeanu şi echipa sa vor mai semna încă aproape 60 de km de autostradă şi vor da în folosinţă 100 de km de autostradă şi drum expres. De foarte mult timp nu s-a mai întâmplat acest lucru în România. Mă bucur că am reuşit să deblocăm infrastructura mare. Toată Autostrada Moldovei este prinsă în PNRR, este din fonduri europene, ca să înţelegem adevărata importanţă a PNRR-ului şi, din cifrele pe care le am eu, dar sigur domnul ministru Grindeanu să detalieze, anul viitor o să finalizăm aproape 250 km de autostradă şi de drum expres. (...) Eu zic că am început să ne ridicăm la nivelul aşteptărilor românilor în ceea ce priveşte infrastructura", a declarat Marcel Ciolacu.

În prezent, în România sunt în execuţie 700 de kilometri de autostradă şi drum expres astfel, că a spus ministrul Transporturilor, următorul sector de o mie de kilometri de autostradă ar putea fi dat în folosinţă mult mai devreme decât s-a întâmplat cu prima porţiune de o mie de kilomnetri.