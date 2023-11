SPEEDWELL lansează vânzările pentru un nou proiect rezidenţial - THE MEADOWS

SPEEDWELL, un jucător de referinţă pe piaţa de real estate din România, anunţă lansarea vânzărilor pentru prima fază THE MEADOWS, se arată într-un comunicat al SPEEDWELL, remis redacţiei. Proiectul exclusivist, amplasat într-o zonă privilegiată şi liniştită, oferă comunităţii o oază de relaxare ce îmbină perfect natura şi confortul urban, informează sursa menţionată. Lucrările de construcţie pentru prima fază a ansamblului sunt programate să înceapă la finalul acestui an, însumând o investiţie de 7 milioane de euro din valoarea totală estimată a proiectului de 80 milioane de euro, potrivit comunicatului.

Situat într-o locaţie pitorească, pe strada Fabrica de Cărămidă, Sectorul 1, chiar pe malul lacului Griviţa şi înconjurat de verdeaţă, THE MEADOWS creează un mediu relaxat şi intim, transmite compania.

Inspirat de conceptul de "frumuseţe ascunsă", ce încurajează descoperirea şi aprecierea detaliilor, THE MEADOWS îmbină perfect liniştea şi confortul unei conexiuni excelente cu punctele de interes din oraş, potrivit sursei citate. Situat la doar 10 minute de mers pe jos de staţia de metrou Laminorului, THE MEADOWS facilitează transportul viitorilor rezidenţi în orice zonă din Bucureşti, fiind, în acelaşi timp, atent conceput astfel încât să ofere siguranţă şi confort, menţionează SPEEDWELL.

Prima fază a proiectului va livra 15 townhouse-uri cu patru şi cinci camere, cu suprafeţe utile între 133 şi 157 metri pătraţi, cu terase spaţioase şi gradini generoase de până la 125 metri pătraţi,, informează compania.

Potrivit comunicatului, "Ne bucurăm să anunţăm lansarea vânzărilor pentru THE MEADOWS, proiectul rezidenţial situat pe malul lacului Griviţa ce va contribui atât la crearea unei noi comunităţi, cât şi la dezvoltarea celei existente în această zonă cu densitate scăzută. SPEEDWELL a înţeles nevoia locuitorilor de a fi aproape de oraş, precum şi dorinţa acestora de a se bucura de o locuinţă în proximitatea naturii. Având în vedere comunitatea creată aici, proiectul va fi rezidenţial, dar va beneficia şi de facilităţi sportive, locuri de joacă şi de recreere, precum şi de un magazin de proximitate care vor fi integrate în fazele ulterioare. Astfel, THE MEADOWS reflectă angajamentul nostru de a crea proiecte inovatoare şi sustenabile pregătite să răspundă nevoilor şi aşteptărilor viitorilor rezidenţi şi să le ofere o experienţă memorabilă. Suntem convinşi că THE MEADOWS va deveni o comunitate unde oamenii îşi vor dori să locuiască şi să se bucure de armonia dintre natură şi confortul urban.", punctează Jan Demeyere, Arhitect şi Cofondator SPEEDWELL.

Liniile drepte folosite în design, materialele şi lumina naturală se îmbină armonios pentru a reda un mediu confortabil şi relaxant, menţionează susa. În plus, casele de tip townhouse beneficiază de parcare supraterană privată, adaugă compania.

Potrivit sursei menţionate, "THE MEADOWS reprezintă un concept nou în dezvoltarea imobiliară. Ne-am inspirat din frumuseţea naturii şi am creat o comunitate rezidenţială unică, o arhitectură deosebită care oferă intimitate şi un stil de viaţă exclusiv. Deşi până acum nu am lansat oficial proiectul, avem o listă lungă de aşteptare de potenţiali cumpărători, fapt ce reiterează interesul clienţilor pentru acest proiect. Suntem încrezători că THE MEADOWS va deveni o comunitate închegată, unde locuitorii se vor simţi într-adevăr acasă.", declară Didier Balcaen, CEO şi Cofondator SPEEDWELL.

Proiectul utilizează tehnologii şi practici inovatoare pentru a minimiza impactul asupra mediului şi include: încălzire şi răcire prin pompe de căldură, materiale eficiente din punct de vedere energetic, precum şi spaţii verzi generoase, susţine sursa indicată. THE MEADOWS este un exemplu al angajamentului SPEEDWELL faţă de sustenabilitate şi confortul comunităţii. Construit în conformitate cu cele mai înalte standarde nZEB (near zero energy buildings), acesta se află în fruntea inovaţiilor în domeniul construcţiilor ecologice, arată datele comunicatului.

THE MEADOWS este un concept care integrează armonios confortul locuinţelor cu protejarea mediului înconjurător, potrivit sursei menţionate. Atenţia la detalii şi designul contemporan surprind preferinţele actuale ale cumpărătorilor - apropierea de oraş şi intimitatea oferită de spaţiile verzi ce înconjoară noul proiect rezidenţial din nord-vestul Bucureştiului, relatează sursa citată.