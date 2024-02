Studiu: 85% dintre familiile de vârstă medie vor să cumpere o locuinţă eco friendly

85% dintre familiile de vârstă medie vor să cumpere o locuinţă eco friendly, dar doar 29% dintre cei 300 chestionaţi ar fi dispuşi sa plătească mai mult pentru a-şi recupera investiţia prin costuri mici la întreţinere. Deşi situaţia este nouă si neaşteptată pentru piaţa din România, s-a dovedit că, în final, că adevăratele criterii de achiziţie rămân preţul locuinţei şi zona în care este construită, conform unui studiu recent, comandat de Be Igloo PR.

Potrivit sursei citate, criza energetică din iarna lui 2022 a reorientat atenţia publicului către protecţia mediului înconjurător şi a condus la o cerere mai mare pentru locuinţele care au o izolare termică eficientă.

"Oamenii vor ca locuinţele să fie proiectate astfel încât să influenţeze cât mai puţin mediului înconjurător, sa fie independente energetic şi să aibă costuri mici la întreţinere, aşadar caută locuinţe eficiente energetic şi care dispun de o ventilare cu recuperare şi au consum redus", a afirmat Veaceslav Vlas, CEO Ecovillas Company.

Bucureştiul stă pe o comoară. Cum pot rezolva pompele geotermale problemele cu termoficarea?

Nordul Bucureştiul şi judeţul Ilfov limitrof stau pe o comoară geotermală. Apele termale din nordul Capitalei sunt cunoscute încă din anii '80, când au avut loc primele forări, dar prea puţini investitori şi-au arătat interesul pentru comoara din adâncuri. Resursa ar putea constitui soluţia la problemele Bucureştiului cu termoficarea.

Locuinţele eco-friendly, trendul anului 2024

Creşterea urbanizării şi a densităţii populaţiei a transformat în mod iremediabil tendinţele imobiliare globale. Urbanizarea continuă a dus la o cerere tot mai mare de locuinţe în marile oraşe, iar România s-a aliat perfect acestei tendinţe. În paralel cu explozia urbanistică şi rezidenţială a crescut şi interesul pentru mediul înconjurător. Experţii imobiliari au constatat o schimbare în preferinţele clienţilor şi anume un interes crescut pentru natura înconjurătoare şi pentru eficienţa energetică, provenită din grija pentru mediul înconjurător şi din dorinţa de a economisi bani. Astfel, interesul pentru locuinţe ecologice şi sustenabile este o tendinţă valabilă şi chiar în creşte în 2024. Oamenii conştientizează că o locuinţă eficientă energetică e mai scumpă, dar ştiu şi că plătind acum mai mult vor fi scutiţi de eforturi financiare în viitor.

"O casă eco-friendly nu poluează, foloseşte tehnologii verzi, este eficientă energetic. Şi aici vorbim despre cel mai important aspect, credem că acest lucru îi face pe români să cumpere o casă eco-friendly: au parte un consum redus, ceea ce se traduce prin costuri mai mici pentru asigurarea încălzirii, apei calde şi răcirii în locuinţă. Noi construim din 2014 case cu tehnologii verzi în România, case cu pompe de căldură geotermală, şi în toţi aceşti ani, am observat un interes de la an la an mai mare pentru casele noastre. Genul acesta de locuinţe reprezintă viitorul. Oamenii vor căuta să economisească consumul şi să se bucure de confort" (Veaceslav Vlas - CEO Ecovillas Company).

Casele eficiente energetic, o investiţie în viitor

Cine sunt clienţii români care sunt în căutarea unor locuinţe eficiente energetic şi prietenoase cu mediul?

"În primul rând, clientul care cumpără genul acesta de locuinţe, este un client foarte educat, cu studii superioare, care are vârsta între 30 şi 50 de ani. Vorbim, în general de familii tinere, care au copii şi privesc achiziţia unei case ca o investiţie de viitor axată pe eficienţă şi sustenabilitate", declară Veaceslav Vlas - CEO Ecovillas Company.

"Observăm clienţi mult mai informaţi ca în anii trecuţi, foarte atenţi la felul în care se construieşte, caută calitatea, dar se uită şi la facilităţile oferite de un proiect rezidenţial. De asemenea, observăm că sunt mai îndreptaţi spre a negocia preţul proprietăţii şi îşi personalizează mai mult termenii din contract pentru a diminua eventuale riscuri", adaugă CEO-ul Ecovillas Company.