74 de start-up-uri au fost înfiinţate în domeniul industriilor creative, au fost create 164 noi locuri de muncă şi s-au pus bazele unui hub al cărui principal obiectiv îl reprezintă sprijinirea persoanelor care doresc să demareze o activitate pe cont propriu, prin proiectul Creative Start derulat din fonduri europene - pe Programul Operaţional Capital Uman - de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România în parteneriat cu Blocul Naţional Sindical.

Obiectivul general al proiectului a fost încurajarea antreprenorialului şi a ocupării pe cont propriu prin susţinerea înfiinţării de întreprinderi în industriile creative în zona urbană din regiunea Nord-Vest.

Bugetul total al proiectului a fost de 18.310.308,88 lei, şi a fost implementat timp de 39 de luni.

În cursa pentru obţinerea finanţării s-au înscris peste 600 de persoane care au efectuat cursuri de formare antreprenorială, 145 dintre acestea întocmind şi depunând planurile de afaceri. În urma analizării dosarelor, 74 dintre acestea au beneficiat de acces la finanţare nerambursabilă de maximum 160.000lei.

"Mă declar fericit şi mulţumit de modul în care a evoluat business-ul meu în această perioadă şi de modul în care am reuşit să gestionez eficient finanţarea primită. Sunt convins, că de la an la an, acest business va evolua şi se va extinde constant. Sunt recunoscător pentru această oportunitate de finanţare şi recunoscător întregii echipe care s-a ocupat de gestionarea întregului proiect", a declarat Alexandru Stanciu Alexandru, unul dintre antreprenorii sprijiniţi prin acest proiect.

"În tot acest timp am învăţat mult despre ce înseamnă antreprenoriatul, care sunt provocările acestui domeniu, am simţit ce înseamnă să te bucuri de reuşită şi, în acelaşi timp, ce înseamnă nesiguranţa pentru ziua de maine, deşi startul a fost mult sprijinit prin fondurile din proiect. Am aflat cum e să munceşti, întâi de toate, ca să poţi să plăteşti oamenii care lucrează pentru afacerea ta. Am simţit că rigorile proiectului m-au protejat în multe puncte fragile în care din lipsă de informaţii legate de (resurse umane, legislaţia muncii, contabilitate, domeniu juridic) aş fi putut să intru foarte uşor în eroare. A fost şi continuă să fie o experienţă extrem de interesantă şi mulţumesc tuturor celor care au fost implicaţi în acest proces, indiferent dacă am avut contact direct cu aceştia sau nu", a precizat Teodora Cătinaş.

În urma implementării proiectului, au fost atinse următoarele rezultate:

- 677 persoane au fost instruite în cadrul cursurilor de formare profesională participând la cursuri în care au învăţat despre gestionarea activităţii antreprenoriale, cercetarea pieţei, a mediului de marketing şi elaborarea strategiei de marketing sau accesarea surselor de finanţare pentru afacere;

- 609 persoane au fost certificate în domeniul competenţelor antreprenoriale;

- au fost depuse 144 de planuri de afaceri din cadrul concursului de planuri de afaceri;

- au fost înfiinţate 74 de IMM-uri care, în prezent, sunt încă active;

- au fost create 164 de locuri de muncă;

- 70% din firme au fost înfiinţate de un antreprenor aflat în grupa de vârstă 31 - 50 ani.