SUPLIMENT FONDURI EUROPENE"Frigotehnica, investiţia ROCA Investments, va deveni un centru de excelenţă în frig în Europa Centrală şi de Est"

Reporter: De curând aţi finalizat primul exit al unei companii din portofoliul dumneavoastră. Este vorba despre Frigotehnica. Ce înseamnă pentru ROCA Investments acest prim exit şi câte etape aţi parcurs de-a lungul acestuia?

Ionuţ Bindea: Această primă tranzacţie de exit reprezintă o validare concretă din partea pieţei pentru ROCA, dar şi o confirmare a îndeplinirii misiunii noastre de a duce companiile în care investim la următorul nivel. Dincolo de aspectele operaţionale şi financiare, momentul de faţă este şi un punct de inflexiune şi începutul unei etape de maturizare pentru ROCA. Frigotehnica este una dintre primele noastre investiţii din 2018. Din momentul în care compania s-a alăturat portofoliului nostru am început un amplu proces de restructurare pe mai multe paliere, proces din care am învăţat multe lecţii pe care, aşa cum facem de câte ori găsim o idee bună şi aplicabilă, le ducem mai departe în portofoliul nostru şi pe care vrem să le folosim şi de aici încolo în tot ce facem. Performanţa Frigotehnica este ca un "certificat" a filozofiei noastre de investiţii, care presupune skin&soul in the game, iar misiunea noastră de a duce business-ul la următorul nivel continuă să fie transpusă şi după finalizarea acestui exit.

Miruna Popa: Procesul a fost unul de sell-side clasic, în care am colaborat cu un consultant specializat care, pe lângă consultanţa financiară, ne-a ajutat să contactăm investitorii potriviţi. Ţin minte primul call pe care l-am avut cu ei, cel de kick-off, în octombrie anul trecut; de atunci am început să pregătim materialele de marketing, să conturăm un business plan pentru companie şi să luăm legătura cu potenţialii buyeri. A fost o perioadă plină, în care îndeplineam milestone cu milestone, dar nu la fel de intensă ca şi ultima etapă, cea de negocieri. Acum că am trecut de semnare şi ritmul de lucru s-a mai încetinit ne dăm seama cu câte experienţe şi lecţii vom rămâne în urma ei. Fiind un proces competitiv, pentru faza finală se calificau mai mulţi potenţiali cumpărători; ca să îl selectăm pe cel potrivit am revenit la valorile noastre şi l-am ales pe cel care se alinia cel mai bine misiunii Frigotehnica. La final, faptul că la capătul celălalt s-a aflat un jucător global de nivelul şi anvergura lui Vinci a impus un standard foarte înalt de transparenţă, compliance şi rigurozitate pe durata întregului proces şi a negocierilor.

Reporter: Este pregătită din toate punctele de vedere Frigotehnica pentru a face faţă cerinţelor grupului Vinci Energies?

Miruna Popa: Mai mult decât să fie pregătită, Frigotehnica va începe un capitol nou de dezvoltare ca are ca scop devenirea unui centru de excelenţă în frig în Europa Centrală şi de Est. Deşi modelul nostru de business nu se bazează pe exituri - nu suntem un fond cu o viaţă determinată şi nu avem obligaţia de a ieşi din companii - ştim să recunoaştem momentul când nivelul nostru maxim de input ca investitori financiari a fost atins într-o companie. Un jucător strategic, bine ancorat la nivel internaţional are toate resursele necesare pentru a susţine creşterea spectaculoasă a Frigotehnica şi transformarea sa într-un lider regional şi european; Vinci Energies, fiind parte din cel mai mare grup de construcţii şi energie din lume, este cel mai bun partener pentru această nouă etapă din viaţa companiei.

• Creştere estimată a profitului net al Frigotehnica de 320%, în 2021 faţă de 2017

Reporter: Care este finanţarea pe care Roca Investments a acordat-o către Frigotehnica pentru a o aduce la parametrii optimi înaintea tranzacţionării cu grupul Vinci Energies? Pe lângă sumele alocate, în ce a mai constat intervenţia companiei de private equity în desfăşurarea activităţii de la Frigotehnica?

Ionuţ Bindea: Cum am menţionat anterior, implicarea noastră într-o companie depăşeşte cu mult dimensiunea financiară. În momentul în care o companie se alătura portofoliului ROCA devine partenerul nostru, alături de care lucrăm pentru a îndeplini misiunea comună. În cazul Frigotehnica, intrarea noastră în acţionariat a însemnat începutul unei perioade de restructurare şi eficientizare pe toate palierele de business.

Pe cel financiar, probabil cea mai importantă reuşită este reducerea masivă a nivelului de îndatorare. La momentul intrării ROCA în acţionariatul său, grupul Frigotehnica moştenise o supraîndatorare cu 30% mai mare decât cifra de afaceri; în prezent, compania are o poziţie financiară stabilă şi sănătoasă, este capabilă să se autofinanţeze şi şi-a rambursat toate datoriile. La nivelul rezultatelor financiare, în timpul perioadei de hold de către ROCA cifra de afaceri a grupului FRG crescut cu peste 60%, de la 19,5 milioane euro în 2017 la 32 milioane euro estimate pentru 2021. În profitul net, creşterea se reflectă cu atât mai impresionant: +320% la 2021 estimat versus 2017.

Pe plan operaţional, turnaround-ul a însemnat o creştere a capacităţii dis­tribuită pe mai multe canale. Am reîmprospătat organigrama companiei, am regândit echipa de management şi am adus în echipă doi profesionişti pe roluri cheie, cel de CFO şi de COO. În 2019 a fost implementat un ERP, acesta fiind un pas important în digitalizarea companiei care a eficientizat semnificativ procesele şi fluxurile interne. Mai mult, Frigotehnica şi-a îmbunătăţit structura de costuri şi timpii de răspuns - deşi izolat pot părea nişte paşi mici, împreună adunaţi ei contribuie la reputaţia de excelenţă pe care compania o are astăzi.

Pe plan comercial, o realizare semnificativă este dezvoltarea diviziei de Frig Industrial. Am început procesul prin crearea unui departament special pentru această linie de business şi dedicarea unor resurse specializate, care ulterior au adus compania pe harta jucătorilor din această filieră. În perioada care a urmat, Frigotehnica a reuşit să îşi consolideze o poziţie de jucător important pe piaţa de frig industrial şi a câştigat proiecte de renume (cum ar fi cel cu CTP Invest sau cu Rewe). În ceea ce priveşte core business-ul Frigotehnica - Frigul Comercial - compania şi-a menţinut colaborările cu lanţurile de Key Accounts, la care a adăugat noi clienţi.

• Creşterea portofoliului actual, o prioritate pentru ROCA Investments

Reporter: Care este cota de piaţă a companiei Frigotehnica şi la cât estimaţi că va ajunge aceasta după tranzacţionarea recentă?

Ionuţ Bindea: Estimăm că Frigotehnica acoperă aproximativ 22% din piaţa de servicii de refrigerare din România. Având în vedere că Vinci Energies nu mai deţine alte companii din sectorul de activitate al Frigotehnicii în România, pe termen scurt cota ei de piaţă va rămâne constantă. În ceea ce priveşte termenul mediu/lung şi direcţia în care se va dezvolta Frigotehnica sau dacă aceas­ta va impacta cota de piaţă nu putem comenta - planul şi strategia de dezvoltare sunt la noul acţionar.

Reporter: Ce urmează după acest prim exit? Ce alte companii din portofoliul dumneavoastră ar mai putea îndeplini cerinţele necesare pentru a intra rapid în piaţa internaţională în cadrul unur grupuri industriale puternice din Europa sau chiar de la noi din ţară?

Ionuţ Bindea: Exiturile nu definesc modelul nostru de business. ROCA este un proiect pe termen lung care urmăreşte dezvoltarea durabilă pe termen lung a fiecărei investiţii în parte. Nu avem nicio obligaţie sau constrângere să facem exituri iar filozofia noastră de investiţii nu este construită pe acest pilon; în schimb, strategia noastră este să sus­ţinem compania pe termen lung, şi toate deciziile pe care le luăm - atât cele de a investi sau nu, cât şi cele de management al portofoliului - i se subordonează acesteia. Mai mult, trebuie să avem permanent în vedere că ROCA nu este şi nu îşi propune să fie doar un proiect de private equity. Componenta socială a proiectului şi cea educaţională o fac să fie mai mult decât atât, un ecosistem menit să con­tribuie prin ceea ce face la dezvoltarea culturii antreprenoriale, însănătoşirea mediului de business şi formarea unei noi generaţii de manageri.

ROCA este o călătorie pe termen lung pentru antreprenorii şi managerii dispuşi să-şi asume această misiune, iar drumul pe care-l avem de parcurs este la fel de important ca şi des­tinaţia.

Ce putem spune însă este că plănuim ca până la finalul anului să mai încheiem 4 sau 5 tranzacţii cu companii mai mari, în medie, decât cele care se află în portofoliul nostru actual. Mărimea ticketului va creşte pe măsură, ajungând la peste 5 sau chiar 10 milioane de Euro. Creşterea portofoliului nostru şi maturizarea noas­tră se vor reflecta şi în modul în care gestionăm pipeline-ul şi investiţiile viitoare.

• Plusvaloarea, sustenabilitatea şi posibilitatea de scalare accelerată - criteriile deciziei investiţionale pentru cei de la ROCA Investments

Reporter: În afară de cele cinci sectoare de activitate în care acţionează în acest moment Roca Investments - agrifood, logistică, servicii industriale, producţie materiale de construcţii, îngrijirea personală - în ce alte domenii estimaţi că aţi putea investi pentru accelerarea creşterii pe termen lung a valorii companiilor din ţara noastră? Se pot număra printre acestea start-up-urile inovative ce ar aduce o plusvaloare economiei naţionale?

Miruna Popa: Ne place să spunem că ROCA este agnostică din punctul de vedere al sectorului de investiţii. Cu toate astea, da, avem câteva care ne plac în mod deosebit şi în care avem experienţă deja, experienţă pe care o putem folosi şi în viitoarele tranzacţii. Câteva exemple ar fi sectoarele de Industrie, Servicii B2B şi Agrifood, domenii pe care le considerăm a fi la temelia oricărei economii solide, dar şi strategice în contextul unei dezvoltări durabile. Start-up-urile şi zona de tehnologie&IT nu se numără printre ariile noastre de expertiză; credem că toate companiile au o componentă tehnologică şi o nevoie de digitalizare, dar noi o căutăm ca element de suport, nu ca domeniu de activitate de bază.

Ionuţ Bindea: În orice caz este important de menţionat că nu ne propunem să ne limităm la vreun domeniu economic singular - criteriile pe baza cărora luăm decizia de investiţie sunt legate de crearea de valoare adăugată pe termen lung, de sustenabilitatea business-ului şi de posibilitatea de scalare accelerată. Urmărim domenii de activitate care pot reprezenta oportunităţi de dezvoltare pe termen lung în atât în contextul economiei naţionale, cât şi în regiune.

Reporter: Cum alegeţi companiile în care doriţi să investiţi şi cărora urmează să le asiguraţi o dezvoltare economică armonioasă? Care este modul în care operează ROCA într-o companie?

Miruna Popa: Pentru o selecţie preliminară avem câteva criterii de bază, majoritatea de natură financiară, probabil cel mai relevant fiind mărimea şi maturitatea companiei - ne uităm la companii cu o performanţă demonstrată pe piaţă, care au o cifră de afaceri de peste 3 - 4 milioane euro. După ce bifăm "căsuţele obligatorii", căutăm companii a căror produs se află pe o piaţă în creştere şi cu oportunităţi de a se dezvolta atât organic, cât şi prin consolidare şi M&A. Ne adresăm businessurilor cu potenţial de creştere accelerată şi cu o nevoie de sprijin în acest sens, celor care se află într-un moment de dificultate şi care au nevoie de un partener pentru a trece peste acest impas, dar şi celor care caută să transfere managementul businessului în mâinile unor executivi performanţi. Un alt element pe care îl cautăm în companii este o nevoie de digitalizare, de eficientizare a operaţiunilor (un exemplu foarte actual fiind digitalizarea) sau de optimizare a structurii de capital. Proiectele pe care le dezvoltăm în companii au un impact pe termen lung - de exemplu implementarea de ERP sau elaborarea unei structuri de finanţare - şi sunt menite să acorde suportul necesar antreprenorilor, astfel încât ei să îşi poată concentra resursele cât mai eficient pe business. Credem că principalul avantaj al ROCA este know-how-ul şi experienţa de organizare, schimbare şi optimizare a unor structuri - când intrăm în acţionariatul unei companii o facem cu scopul de a-i augmenta potenţialul deja existent.

• Ionuţ Bindea: "Fiecare investiţie vine cu noi provocări şi lecţii pe baza cărora ne rafinăm şi reinventăm continuu modelul de business, parteneriat şi lucru"

Reporter: Ce modele de business sunt fiabile?

Ionuţ Bindea: Există două paliere prin care ROCA îşi aduce aportul: primul este cel financiar, înţeles de toată lumea, în care aportăm capital (în principiu) într-o companie şi acordăm un împrumut. Una din problemele principale ale companiilor din România este cea de capitalizare - o mare parte din ele sunt destul de slab capitalizate, iar din acest motiv nu sunt bancabile. Cu equity-ul adus creştem capitalizarea şi depăşim problema.

Dar din punctul nostru de vedere nu banii sunt problema, ci doar unul dintre rezultatele problemei. Din acest motiv contribuţia noastră esenţială este cea cu know-how şi experienţă; din cele 13 companii pe care le avem la activ în portofoliu am învăţat multe lecţii, am văzut multe probleme la care am găsit soluţii, aşa că ne-am construit un bagaj de cunoştiinţe pe care vrem să îl punem pe masă pentru a susţine compania.

În ceea ce priveşte o categorizare a modului în care acţionăm, după întâlniri cu sute de antreprenori şi 13 tranzacţii încheiate am distins 3 modele fiabile de business:

- Modelul Turnaround - aici încadrăm proiecte de tipul before and after, în care contribuţia noastră este adusă printr-o restructurare financiară şi/sau operaţională.

- Modulul de Succesiune - Există multe business-uri antreprenoriale în România în care succesiunea între generaţii nu este asigurată, iar exit-ul total nu este o soluţie viabilă. Soluţia propusă de ROCA este de a intra în prima fază acţionar minoritar şi de a seta un mecanism peste 2-3 ani pentru mărirea participaţiei. Astfel antreprenorul rămâne în companie, cu un pachet ce nu implică responsabilitatea executivă.

- Modelul de Creştere accelerată - De această categorie aparţin companiile cu o evoluţie şi un potenţial care nu pot fi susţinute doar din credite sau resursele proprii. Există o nevoie de a implementa structuri şi procese specifice nivelului la care a ajuns, pentru a putea face faţă noilor provocări cu care se confruntă, iar acesta este modul prin care ROCA îşi poate aduce aportul.

Nu vrem să ne oprim aici; fiecare investiţie vine cu noi provocări şi lecţii pe baza cărora ne rafinăm şi reinventăm continuu modelul de business, parteneriat şi lucru.

Reporter: Vă mulţumim.