SUPLIMENT IC&T "Pe ansamblu, piaţa rămâne una competitivă, însă necesită o adaptare rapidă la noile realităţi"

Reporter: Piaţa de IT&C şi-a schimbat "structura" după evenimentele din ultimii ani?

Alex Lăpuşan: Un indicator relevant al stării pieţei de IT&C din România este performanţa companiilor autohtone, în special a celor cu acţionariat majoritar românesc sau listate la bursă, care produc servicii, deoarece acestea reflectă cel mai bine dinamica şi provocările economiei locale, fiind direct influenţate de evoluţiile macroeconomice, reglementările naţionale şi capacitatea de a inova şi concura pe piaţa internă şi internaţională.

Dacă ne uităm la evoluţia din primele 6 luni a companiilor listate la bursă, deşi există exemple de creştere şi stabilitate, în special în anumite segmente de nişă sau produse, multe companii au experimentat scăderi semnificative în veniturile din servicii şi probleme legate de profitabilitate.

Principalele tendinţe observate includ scăderea cererii pentru proiecte de reselling şi integrare, întârzieri la recuperarea creanţelor, şi dificultăţi în menţinerea lichidităţilor, ceea ce a forţat unele companii să recurgă la împrumuturi sau majorări de capital pentru a se stabiliza. În paralel, companiile care au avut o gestionare bună a cash-ului şi au investit strategic în achiziţii au reuşit să menţină un nivel mai sănătos de creştere sau să atenueze impactul scăderilor din alte segmente.

Contextul general economic, influenţat de crizele globale şi modificările legislative, a avut un impact direct asupra performanţelor financiare, iar anumite segmente, cum ar fi produsele software, au fost mai rezistente la aceste schimbări. Cu toate acestea, multe companii locale trebuie să îşi adapteze strategia de dezvoltare internaţională şi să gestioneze mai eficient relaţiile financiare pentru a supravieţui pe termen mediu şi lung.

Pe ansamblu, piaţa rămâne una competitivă, însă necesită o adaptare rapidă la noile realităţi economice şi investiţii mai inteligente pentru a reveni pe un trend de creştere consistent.

Reporter: În ce procent s-a revenit la munca de la birou?

Alex Lăpuşan: În ultimii ani, sectorul IT&C din România a evoluat către un model de lucru hibrid, care pare să fi devenit standardul pentru multe companii. Unele organizaţii au ajuns la o formulă stabilă de 2-3 zile la birou, altele au revenit complet la birou, iar altele au rămas 100% remote.

La Zitec, am rămas fideli flexibilităţii, aşa cum eram şi înainte de pandemie - oamenii pot lucra de oriunde se simt cel mai bine: remote, de la birou sau într-un mix hibrid, exact cum îşi doresc. Pentru noi, modul de lucru remote era deja familiar, având în vedere colaborările noastre cu clienţi din Europa şi SUA, aşa că această tranziţie a fost una naturală.

Totuşi, suntem conştienţi că lucrul de acasă poate aduce riscuri în zona de sănătate personală, cum ar fi lipsa activităţii fizice sau izolarea socială. De aceea, la Zitec suntem foarte atenţi la starea de bine a echipelor noastre. Avem mai multe programe prin care ne asigurăm că toţi colegii noştri sunt nu doar performanţi, ci şi sănătoşi şi bine din punct de vedere fizic şi mental, fie că lucrează remote sau de la birou.

Reporter: În ce măsură v-au afectat proiectele evenimentele globale?

Alex Lăpuşan: Proiectele noas­tre, atât din România, cât şi din Europa şi SUA, au resimţit efectele evenimentelor globale în măsura în care clienţii noştri sunt mai precauţi cu investiţiile şi fiecare soluţie trebuie să fie atent legată de obiectivele de creştere şi profitabilitatea companiei. Cu toate acestea, transformarea digitală rămâne un obiectiv strategic pentru majoritatea companiilor cu care lucrăm. Chiar dacă investiţiile sunt gestionate cu mai multă precauţie, suntem bucuroşi să vedem un interes constant în digitalizare, mai ales în industrii esenţiale precum retail, fintech, logistică, sănătate şi chiar sectorul public. Observăm că, în această perioadă, companiile pun un accent mai mare pe impactul investiţiilor tehnologice în profitabilitate. Fie că vorbim despre eficienţa operaţională sau despre creşterea afacerii prin noi linii de business, extinderea către noi pieţe sau creşterea vânzărilor, definim acest impact încă de la începutul fiecărui proiect, prin procesul nostru de consultanţă tehnică şi analiză de business.

În plus, ne bucură să vedem o deschidere mai mare din partea sectorului public către tehnologii noi, inclusiv AI. De exemplu, am avut ocazia să derulăm proiecte importante de digitalizare în instituţii publice, contribuind la îmbunătăţirea serviciilor pentru cetăţeni, cum este proiectul dezvoltat împreună cu Ministerul Mediului pentru combaterea defrişărilor ilegale.

În ceea ce priveşte industriile în care suntem activi, avem un portofoliu diversificat de clienţi, precum Decathlon, BricoDepot, Flanco, eMag, KFC, Interbrands Orbico, Ivatherm şi Leroy Merlin în retail, PayU, Token Financial Technologies, Credit Europe Bank, The Fundworks, Sandton Capital Partners, ProCredit Bank sau Hey Blu în fintech, Regina Maria şi Fresenius în industria medicală sau Sameday în logistică, oferind soluţii care au ajutat aceste companii să îşi optimizeze operaţiunile şi să îşi extindă afacerile în mod sustenabil.

Reporter: Ce strategie aţi abordat în ultimul an?

Alex Lăpuşan: În ultimul an, ne-am concentrat pe câteva iniţiative de optimizare, aliniate direct cu obiectivele noastre de creştere şi o poziţionarea mai bună pe pieţele externe. Am continuat să ne bazăm pe stilul de lucru agile şi procese automatizate, care sunt deja o practică obişnuită şi ne permit să fim flexibili şi să răspundem rapid nevoilor în schimbare ale clienţilor.

În acelaşi timp, am pus un accent mai mare pe AI, o tehnologie cu care lucrăm de ceva timp, dar pe care am valorificat-o mai bine ca linie de business separată. Deşi lucrăm cu AI de ceva timp, am început să ne concentrăm şi mai mult pe integrarea acesteia în soluţiile noas­tre, pentru a optimiza atât procesele interne, cât şi rezultatele livrate clienţilor. Investim continuu în competenţe şi în cercetare şi dezvoltare (R&D) pentru a rămâne în topul inovaţiei tehnologice. Ne uităm, de asemenea, cu atenţie la zonele de reglementare şi conformitate (regulations & compliance), pentru a ne asigura că soluţiile noastre sunt nu doar inovatoare, ci şi complet aliniate la cerinţele din industrie. Pe partea de reorganizare internă, am făcut un pas important, trecând de la o structură bazată pe tehnologii la una care pune în centrul atenţiei segmentele de piaţă. Astfel, ne putem adresa mai eficient nevoilor din industrii cheie precum retail, fintech, logistică, sectorul public sau medical, livrând soluţii care să răspundă direct provocărilor fiecărui sector. Toate aceste schimbări ne-au ajutat să fim mai eficienţi şi să ne aliniem mai bine cu evoluţiile pieţei, menţinându-ne relevanţi şi competitivi.

Reporter: Cum s-a modificat raportul cerere/ofertă?

Alex Lăpuşan: Fără îndoială, cererea de servicii IT a scăzut faţă de perioada pandemiei, ceea ce a pus presiune pe multe companii, mai ales pe cele care nu au reuşit să-şi consolideze un portofoliu solid de clienţi. Totuşi, în cazul nos­tru, ne-am bazat pe diversificarea portofoliului şi pe extinderea internaţională, ceea ce ne-a permis să rămânem competitivi. Chiar dacă cererea generală a mai scăzut, exis­tă încă un interes puternic pentru soluţii care aduc eficienţă operaţională şi inovaţie, iar transformarea digitală rămâne o prioritate pentru multe companii.

Reporter: Cât de mult s-au redus în ultimele 12 luni decalajele faţă de statele din Uniunea Europeană?

Alex Lăpuşan: În ultimii ani decalajul a fost din ce în ce mai mic. Reuşim să ne menţinem competitivi faţă de alte ţări din Uniunea Europeană şi din UK, atât din perspectiva calităţii serviciilor şi a inovaţiei, cât şi în ceea ce priveşte costurile. România nu mai este o destinaţie "ieftină", dar oferim un echilibru excelent între cost şi valoare adăugată, ceea ce ne permite să concurăm cu succes pe pieţele internaţionale, mai ales în cele care au puţini specialişti în IT, cum ar fi Ţările Nordice. La Zitec, colaborăm cu clienţi din afara României, din industrii ca retail şi distribuţie, sau fintech, şi ne concentrăm pe oferirea de soluţii tehnologice aliniate la tendinţele pieţei, care ne plasează la acelaşi nivel cu alţi jucători din Europa şi UK. Astfel, decalajele pe care le-am avut în trecut s-au redus considerabil, iar acum suntem priviţi ca un partener de încredere pentru proiecte complexe de digitalizare şi inovare.

Reporter: Care sunt perspectivele de dezvoltare ale domeniului în viitorul apropiat?

Alex Lăpuşan: România rămâne o destinaţie atractivă pentru investiţii în IT datorită talentului tehnic local, iar viitorul arată promiţător. Avem potenţialul să devenim un jucător competitiv pe piaţa europeană de servicii de transformare digitală şi IT. Cu toate acestea, pentru a rămâ­ne competitivi la nivel global, mai ales în domeniul externalizării, va fi esenţial să ne concentrăm pe inovaţie şi calitate. Investiţiile în infrastructura tehnologică vor fi un pilon important pentru susţinerea creşterii industriei.

De asemenea, politicile guvernamentale care oferă facilităţi fiscale, stimulente pentru investiţii şi măsuri stricte de securitate cibernetică vor fi cruciale pentru dezvoltarea continuă a acestui sector. În plus, programele de susţinere a fenomenului de tip Angel Investor sunt necesare pentru a încuraja investiţiile în start-up-urile româneşti, ajutându-le să contribuie la creşterea ecosistemului IT naţional.

Reporter: Ce ne puteţi spune despre piaţa muncii?

Alex Lăpuşan: Fiind încă o piaţă predominant de outsourcing, o bună parte din marile companii cu capital străin au redus treptat numărul de angajaţi, pe fondul scăderii investiţiilor din partea clienţilor. Unele poziţii au fost desfiinţate complet, în timp ce altele au fost relocate în regiuni unde costurile sunt mai avantajoase. Astfel, piaţa muncii de IT din România a fost şi ea afectată, într-o oarecare măsură, de concedierile la nivel global şi de instabilitatea economică, ceea ce a dus la o scădere a numărului de joburi şi proiecte disponibile. Vedem, de asemenea, o tendinţa în care companiile mari îşi concentrează serviciile externalizate către un singur furnizor, în încercarea de a optimiza costurile. Asta poate pune presiune pe restul ecosistemului, mai ales pe furnizorii mai mici.

Cu toate astea, IT-ul este una dintre industriile care a avut rezilienţă mai mare mare la instabilitatea economică, cu o capacitate extraordinară de a se adapta. Chiar dacă ritmul de creştere a încetinit, transformarea digitală şi inteligenţa artificială rămân tendinţe esenţiale pe termen lung, care vor continua să genereze oportunităţi constante pentru inovaţie şi dezvoltare în IT. Aceste tehnologii nu sunt doar o modă trecătoare, ci vor juca un rol crucial în modelarea viitorului industriei.

Reporter: Care este strategia dumneavoastră pe termen mediu şi lung?

Alex Lăpuşan: Strategia noastră pe termen mediu şi lung pune accent pe inovaţie şi cercetare în tehnologii noi, menite să sprijine obiectivele de digitalizare ale clienţilor noştri. Avem, de exemplu, o linie de business dedicată Data Analy­tics & AI, prin care ajutăm companiile să valorifice datele în mod inteligent pentru a câştiga un avantaj competitiv. În plus, un obiectiv cheie pentru noi este diversificarea portofoliului de clienţi şi extinderea prezenţei noastre pe pieţele din Europa şi UK.

Ne concentrăm pe extinderea expertizei noastre tehnice şi pe creşterea portofoliului de clienţi internaţionali, cu un focus special pe industrii strategice precum retail, fintech, logistică, sectorul public sau medical. Totodată, investim continuu în dezvoltarea capabilităţilor echipei noastre, atât din punct de vedere tehnic, cât şi în ceea ce priveşte leadership-ul şi strategia, pentru a putea oferi soluţii inovatoare şi eficiente pe termen lung.

Implicarea noastră în proiecte de digitalizare pentru sectorul public este o parte esenţială a misiunii noastre de a folosi tehnologia pentru a crea impact social. Prin aceste proiecte, ne propunem să aducem valoa­re reală în vieţile oamenilor şi să contribuim la îmbunătăţirea serviciilor publice, ajutând astfel la crearea unei societăţi mai bine conectate şi mai eficiente.

Reporter: Ce decizii majore aţi luat în ultimul an?

Alex Lăpuşan: Zitec a fost printre primele companii din industrie care au ales să-şi asume integral costurile asociate cu decizia guvernului de a elimina beneficiile pentru angajaţii din IT. Această decizie a avut un impact negativ de 700.000 de euro estimat pentru 2024. Pentru noi a fost important să le oferim oamenilor siguranţa şi suportul necesar pentru a se dezvolta profesional şi a-şi atinge potenţialul maxim. Din punct de vedere business, ne-am propus să fim mai prezenţi cu soluţiile noastre în piaţa din Europa, în industriile în care avem cea mai multă experienţă. Astfel, intern am trecut printr-un proces de realiniere startegică care să susţină obiectivele ambiţioase din perioada următoare. Acest proces a implicat ajustări în structura organizaţională, repoziţionarea soluţiilor, regândirea portofoliului de afaceri şi formarea unoi noi linii de business care să susţină direcţiile noastre de creştere. Scopul a fost să devenim o companie mai agilă şi mai bine echipată pentru ne atinge obiectivele strategice. Astfel, ca răspuns la nevoile pieţei, au apărut două noi linii de business precum Public Sector sau Data Analytics & AI în care am dezvoltat deja proiecte cu impact.

Reporter: Inteligenţa Artificială se impune tot mai mult în majoritatea domeniilor de activitate. Care sunt marile avantajele şi pericolele AI?

Alex Lăpuşan: Inteligenţa Artificială este din ce în ce mai prezentă în majoritatea domeniilor, şi realitatea este că va rămâne o parte integrantă a viitorului nostru. La Zitec, avem o linie de business dedicata inovaţiei şi R&D în domeniul data analytics şi AI. Am implementat cu succes proiecte de AI în diverse industrii şi am observat cum soluţii relativ simple pot avea un impact major în sectoare ca retail, în sectorul serviciilor financiare şi chiar în sectorul public. Cele mai bune rezultate apar atunci când AI este aplicată direct pentru nevoile specifice ale business-ului şi contribuie la o creştere sustenabilă. Fie că vorbim de eficienţă operaţională, creşterea afacerii sau o combinaţie între cele două, AI poate aduce o diferenţă semnificativă atunci când este implementată corect. La Zitec, analizăm fiecare companie din perspectiva consultanţei tehnologice pentru a determina exact unde şi cum AI poate face diferenţa. O metodă excelentă de a testa soluţiile fără riscuri mari este prin POC-uri (proof of concept), care permit companiilor să experimenteze cu AI înainte de a face investiţii pe termen lung. În ceea ce priveşte riscurile, cel mai mare pericol este să investeşti în AI fără o strategie clară sau fără să înţelegi pe deplin cum poate fi aplicată eficient în contextul specific al afacerii tale. În plus, există provocări legate de etica datelor, securitate şi transparenţă în utilizarea algoritmilor, aspecte ce necesită o atenţie deosebită.

Reporter: Cât de mult contează România în "corul" european al digitalizării şi a tehnologiei?

Alex Lăpuşan: În continuare Romania reprezintă o destinaţie atractivă pentru investiţii în tehnologie (în special via "nearshoring") mulţumită apartenenţei la UE, diferenţei mici de fus orar faţă de ţările din vestul Europei, dar şi numărului mare de specialişti experimentaţi şi educaţi în IT.

Începând cu 2023, dinamica industriei IT din Romania a fost destul de diferita de trecut:

-multe din companiile majore cu capital străin au redus uşor din numarul de angajaţi din cauza diminuării investiţiilor în rândul clienţilor. O parte din roluri au fost eliminate complet, iar altele au fost mutate în geografii mai accesibile din perpsectiva costurilor, ca India sau Asia de sud-est.

-companiile locale care depindeau exclusiv de clienţi din sectorul privat au avut şi ele parte de scăderea uşoară a veniturilor sau de creşteri mult mai scăzute ca în anii anteriori. Companiile care au şi produse proprii în general au performat mai bine comparativ cu cele care oferă strict servicii de implementare.

-companiile locale care au avut succes în accesarea de proiecte publice de digitalizare au beneficiat de suplimentarile consistente de bugete de achiziţii şi au crescut considerabil. Unele din aceste bugete nu au caracter recurent, aşa că pe viitor probabil vor trebui înlocuite cu proiecte din mediul privat.

Reporter: Vă mulţumim!