RSM a fost fondată acum 26 de ani, ca o afacere de familie. România îşi începea tranziţia către economia liberă, iar micile întreprinderi apăreau şi se dezvoltau într-un ritm rapid; serviciile de contabilitate şi consultanţă erau o nevoie emergentă, dar concretă a pieţei, iar noi am transformat-o în obiectul nostru principal de activitate.

Am fost un start-up care a crescut organic şi în continuă concordanţă cu evoluţiile economice şi sociale ale României. Am depăşit dificultăţile unei tranziţii anevo­ioase, concentrându-ne pe valori etice şi pe standarde profesionale care mai degrabă lipseau din piaţă la acel moment.

Pentru că am pornit RSM ca antreprenori, am dus cu noi mai departe această mentalitate. Iar asta ne-a facilitat o anumită abordare care, în timp, a devenit unul dintre diferenţiatorii noştri: anume, am avut grijă de afacerile clienţilor noştri aşa cum am avut grijă şi de a noastră. Le-am fost alături, i-am sprijinit pe măsură ce s-au dezvoltat, i-am ajutat să identifice şi să fructifice oportunităţi. Iar asta i-a ţinut aproape de noi - avem, astăzi, mulţi clienţi a căror vechime în portofoliul nostru este aproape egală cu vechimea noastră în business.

Primul departament profesional pe care l-am organizat a fost cel de contabilitate, urmat rapid de cel de payroll şi de departamentele de consultanţă fiscală şi de business. Acestea erau serviciile cele mai solicitate de micile companii în formare (clientela noastră de bază) la începutul anilor 90.

A urmat, apoi, departamentul de audit şi alte servicii de asigurare, înfiinţat chiar înainte ca auditul financiar să devină o obligaţie legală în România. Atunci când noi deja prestam servicii de audit financiar conform standardelor internaţionale - corpul profesional de specialitate (CAFR) nu se înfiinţase - ne-am aflat printre iniţiatorii şi promotorii unei profesii care nu existase anterior în România.

Am acordat în­totdeauna un rol important dezvoltării echipelor noastre şi am investit în acest sens fără să ţinem cont de nivel sau senioritate; am participat la programe naţionale şi internaţionale de training, am explorat şi achiziţionat constant noi abilităţi tehnice, cognitive, afective. Şi am construit o cultură internă bazată pe colaborare, ca să înlesnim şi să încurajăm transferul de cunoaştere implicită în şi între echipe. Astăzi suntem recunoscuţi în piaţă ca fiind "a learning company".

Pe măsură ce expertiza noastră a devenit mai vas­tă, am continuat să adăugăm servicii în portofoliu: taxare internaţională, preţuri de trans­fer, fuziuni şi achiziţii (M&A), business support. Cel mai recent departament pe care l-am înfiinţat a fost cel de Brand & Innovation. Lucrăm de câţiva ani la trans­formarea organizaţiei alături de consultanţi externi în branding şi inovaţie: am introdus programe de training în gândire creativă, în creative problem-solving, am dezvoltat cultura şi climatul organizaţional astfel încât ele să fie cât mai propice inovaţiei. Şi am optimizat procesele de lucru. La finalul anului trecut am decis să integrăm in-house expertiza consultanţilor cu care lucram, ca să putem dezvolta şi pentru clienţii noştri astfel de programe.

În plan naţional, ne-am început dezvoltarea în teritoriu; avem deja un birou deschis în Cluj-Napoca şi, în proiect, alte birouri ce urmează a fi deschise în Iaşi şi în Timişoara.

Expertiza noastră internaţională şi buna cunoaştere a realităţilor româneşti ne-au permis ca astăzi să fim unul dintre furnizorii de servicii profesionale preferaţi atât de firme româneşti, cât şi de subsidiarele marilor grupuri internaţionale care activează în România.

Ne-am propus de la bun început să ne asumăm rolul unui stakeholder care face parte dintr-un ecosistem şi am încercat să aducem un impact pozitiv acestui ecosistem. Am căutat să fim în permanenţă un exemplu de integritate şi profesionalism, pentru a contribui la o cultură sănătoasă de business.

Ne-am implicat în activitatea principalelor organizaţii de business din România, pentru a contribui la dezvoltarea mediului de afaceri românesc. Ne-am implicat alături de Ministerul Finanţelor Publice şi ANAF în redactarea şi dezvoltarea de legislaţie şi proceduri fiscale, contribuind astfel la eforturile de modernizare a aces­tora.

În timp, am devenit una dintre cele mai respectate companii de servicii profesionale din România şi parte a RSM, una dintre cele mai importante reţelele de audit, taxe şi consultanţă la nivel global.