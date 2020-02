SUPLIMENT WELLNESS"Piaţa wellness va deveni una dintre cele mai importante ramuri ale economiei globale"

• (Interviu cu Cosmin Cîrîc, Wellness Manager Therme)

Reporter: Cum şi cât a crescut Therme de la lansare şi până în prezent?

Cosmin Cîrîc: În cei 4 ani de la lansare, Therme Bucureşti a avut parte de multiple extinderi şi noi facilităţi. Cu o investiţie iniţială de circa 50 de milioa­ne de euro, complexul Therme Bucureşti a beneficiat de investiţii constante pe parcurs, depăşind în prezent peste 100 de milioane de euro. Încă din primul an de funcţionare am extins toate cele 3 zone Therme cu terase, piscine exterioare şi restaurante. Am inaugurat zona Galaxy Relax, cu o suprafaţă de 4.000 mp ce include facilităţi de relaxare pentru întreaga familie (piscină, acoperiş retractabil, o bibliotecă de sare, saune umede şi paturi de hidromasaj). În 2017, am inaugurat cea mai mare plajă urbană din Europa, Sands of Therme, şi am deschis restaurantul Thai "The Mango Tree". 2018 a adus publicului noi restaurante şi facilităţi de relaxare pe plajele Therme, dar şi 2 noi parcuri tematice unice în Europa - Feng Shui şi Pangeea. În 2019 am des­chis pentru public noul restaurant & lounge HUMBOLDT ce include 5 res­taurante într-unul singur cu o suprafaţă interioară de 1.100 mp şi o terasă de peste 900 mp.

Reporter: Care au fost principalele obstacole cu care v-aţi confruntat?

Cosmin Cîrîc: Complexitatea Therme şi mixul unic de natură, tehnologie, arhitectură, ambianţă exotică, tratamentul apei, aduc multe provocări, dar şi satisfacţia de a le depăşi şi de a stabili noi recorduri. Apa termală care alimentează întregul complex este extrasă de la peste 3.000 m adâncime şi are o temperatură de 80 grade. Astfel, cel mai adânc foraj din România ultimilor 30 de ani, dar şi construirea unui traseu optim pentru transportul şi tratarea apei termale, astfel încât aceasta să ajungă în piscine la temperatura de 33 de grade, au fost adevăratele provocări. Instalarea celui mai mare acoperiş retractabil din sticlă construit vreodată într-o zonă seismică, cu o greutate de 150 de tone a fost evident o provocare. Cei 1.500 de palmieri atent selecţionaţi de pe 4 continente au avut nevoie de 2 ani de aclimatizare în Olanda. Proiectarea şi amenajarea parcului Feng Shui a fost o altă provocare, rezultând un adevărat spectacol de vegetaţie şi arhitectură, cu peste 120 de specii de plante perene şi 40 de specii de copaci.

Reporter: Cum a evoluat fluxul de clienţi de la inaugurare până în prezent?

Cosmin Cîrîc: Therme Bucureşti a depăşit pragul de 4 milioane de clienţi, dintre care circa 25% sunt vizitatori străini. Fluxul de clienţi a înregistrat creşteri anuale, atât prin noi vizitatori, dar mai ales prin dezvoltarea segmentului de oaspeţi loiali, cei care vin cel puţin o dată pe săptămână şi care au integrat deja Therme în stilul lor de viaţă.

Reporter: Câţi dintre oaspeţii dumneavoastră sunt străini?

Cosmin Cîrîc: Popularitatea internaţională a centrului nostru generează un procent semnificativ şi în creştere de vizitatori străini din zona Balcanilor, UK, Italia, Bulgaria, Israel, Germania, Austria, etc.

Reporter: Cum vedeţi dezvoltarea afacerii în următorii ani?

Cosmin Cîrîc: Vom continua să ne surprindem vizitatorii prin diversificarea continuă a serviciilor şi a pachetelor oferite, fie că vorbim despre well­ness, relaxare sau entertainment. Therme Bucureşti este un centru al superlativelor şi unicităţilor. Vom continua să inovăm atât în zona de well­ness, cât şi în zona de îngrijire personală, oferind facilităţi, terapii şi programe de wellness unice pe piaţa din România.

Reporter: Care sunt tendinţele din industrie?

Cosmin Cîrîc: Omul modern manifestă un interes în continuă creştere pentru prevenţie, încetinirea îmbătrânirii şi protejarea organismului, încercând să îşi asigure o viaţă fericită, echilibrată şi mulţumitoare. Ca să precizăm tendinţele wellness-ului trebuie să înţelegem mai întâi că discutăm des­pre un domeniu multi-dimensional care include componenţa fizică, mentală, emoţională, spirituală, socială şi conexiunea cu mediul înconjurător. Piaţa wellness este într-o creştere rapidă şi va deveni probabil una dintre cele mai importante ramuri ale economiei globale. Tendinţele acestei industrii sunt determinate puternic de necesitatea acesteia. Într-un mediu urban care creşte alarmant, cu o viaţă agitată dependentă de tehnologie, cu preparate procesate şi aer poluat, într-un continuu zgomot tehnologic, nevoia de deconectare, de întoarcere la origini, de relaxare şi evadare (din viaţa cotidiană) este din ce în ce mai mare. Aceasta s-a transformat dintr-o opţiune rezervată celor aleşi (spa-urile fiind odinioară dedicate nobililor şi înaltei societăţi) într-o necesitate cotidiană pentru întreaga populaţie.

La nivel global, activitatea wellness devine prima opţiune a omului modern care doreşte să diminueze efectele stresului, să îşi protejeze sănătatea şi să îşi menţină starea de bine.

Reporter: Ce previziuni aveţi pentru segmentul spa şi wellness pentru anul viitor?

Cosmin Cîrîc: Aşa cum spuneam, domeniul wellness prezintă o creştere rapidă ceea ce ne demonstrează interesul şi dorinţa oamenilor pentru sănătate, fericire şi bunăstare. Pot afirma că vom asigura, în continuare, cel mai variat program de activităţi de pe piaţă şi vom depăşi noi recorduri, oferind pes­te 50 de activităţi wellness în fiecare zi, toate incluse în tariful de acces. În plus, vom asigura cel puţin 16.000 de masaje şi tratamente cosmetice anual. Pe lângă toate acestea pregătim terapii şi activităţi structurate astfel încât fiecare vizitator să îşi poată personaliza programul după propriile nevoi şi dorinţe. Suntem diferiţi, fericirea este subiectivă, tocmai de aceea oferim o stare de bine generală printr-un program variat de activităţi inspirat din tradiţii străvechi cu origini antice, care au pus baza wellness-ului modern. De la aromaterapie în saunele uscate, la hidroterapie în apa termală, la relaxare în pis­cine cu minerale, terapie infraroşu, tratamente corporale, tratamente cos­metice, natural scrubs şi măşti de argilă, toate activităţile pot fi accesate într-o simplă evadare de 3 ore din birou (sau după birou), la 20 minute dis­tanţă de casă.

Reporter: Care este cheia succesului pentru afacerea Therme?

Cosmin Cîrîc: Relaxare, sănătate, entertainment, atmosferă de vacanţă exotică, vară continuă 365 zile pe an, 7 zile pe săptămână. Well-being accesibil. Oricine îşi poate lua o pauză de vacanţă, oricând, foarte aproape de casă. Este o reţetă pe care o respectăm cu stricteţe. Spaţiul generos al Therme Bucureşti este repartizat în 3 zone, fiecare cu o destinaţie principală specifică. The Palm este zona menită relaxării vizitatorilor sub frunzişul spectaculos al celor peste 1.500 de palmieri, care constituie cea mai mare grădină de acest fel din Europa. Zona Elysium li se adresează celor care caută să îşi răsfeţe simţurile în saunele tematice sau să se bucure de binefacerile unei şedinţe de masaj. Zona Galaxy este destinată întregii familii, distracţiei, cu piscină cu valuri şi tobogane, dar şi zonă de relaxare, piscină cu pool bar şi bibliotecă de sare.

Reporter: Cum a reuşit să acopere Therme oferta wellness de pe piaţă?

Cosmin Cîrîc: Vizitatorii noştri au înţeles faptul că fiecare vizită la Therme îi aduce mai aproape de starea de bine deplină, care durează. Efectul Therme este de energie şi echilibru, sănătate fizică, emoţională şi mentală, ajutând la conservarea organismului în lupta cu stresul cotidian şi la protejarea acestuia. Centrul nostru wellness a integrat nu doar o ofertă vastă de activităţi şi terapii unice, ape termale şi bazine cu ape mineralizate, zone de relaxare şi răsfăţ, ci toate acestea într-un mediu natural, luminos, exotic şi protector în acelaşi timp, aducând natura aproape de oameni. Am lansat un concept cu totul inovator pe piaţa din România, acela de well-being for all. Prin asigurarea constantă şi evolutivă a serviciilor de wellness ca aromaterapie (Aufguss), peeling & facemask, aquagym, balneoterapie, Pilates, Yoga, incluse în tariful de acces, dar şi masaj, cosmetică, etc, am reuşit să satisfacem şi cele mai pretenţioase şi educate aşteptări. Sănătatea este molipsitoare, starea de bine crează dependenţă, iar activităţile wellness cu elemente naturale 100% au un efect mai profund şi mai eficient ca niciodată.

Reporter: Vă mulţumesc!