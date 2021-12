Sustenabilitatea, privită ca noua pardigmă de business pe 8 decembrie, la o nouă ediţie a "Positive Business" - eveniment online

O nouă ediţie a conferinţei "Positive Business, a talk about sustainability and positive impact in business", organizată de BusinessMark va avea loc pe 8 decembrie 2021, începând cu ora 09:30, conform unui comunicat remis redacţiei.

În contextul pandemiei actuale, dar şi al unei lumi ce în ultimii ani a arătat tot mai des cât de afectată este de schimbările climatice, discuţia despre responsabilitate nu mai poate fi evitată de nimeni.

Consumerismul, economia liniară sunt concepte ce par desprinse din alte vremuri, deşi, realist, trecerea de la teorie la practică este un proces anevoios. În acest context, a venit momentul ca organizaţiile să adopte o strategie unitară, pe termen lung cu privire la impactul real pe care îl au. Nu este o misiune uşoară, dar este singura soluţie, iar cei ce vor porni primii de la linia de start vor avea cu siguranţă mai multe de câştigat pe termen lung.

Această temă va sta la baza conferinţei din acest an, la care vor participa specialişti din companii de top ce au luat măsuri în vederea unui mediu de afaceri mai sustenabil:

LILIANA CAIMACAN, Head of Global Innovation, Tata Consumer Products, Professor of Marketing & Innovations, Hult International Business School (Marea Britanie)

DANIEL RUKARE, Professor of Practice in Innovation and Entrepreneurship, Hult International Business School (Marea Britanie)

DANA DOBRESCU, Corporate & Government Affairs Manager, MONDELEZ ROMÂNIA

RALUCA DASCĂLU, Communications Manager, JYSK ROMÂNIA

NICOLETA DELIU, Head of Communication, BCR

MIHAELA POTLOG, Director Financiar, SCHNEIDER ELECTRIC ROMÂNIA

ANCA ROMAN, Communication Manager, FRIESLANDCAMPINA ROMANIA

SARAH JOIŢOIU, Sustainability advisor, eMAG

TEODORA JURAVLE, Marketing Director, ELECTROLUX ROMANIA

CRISTIAN LAZAR, Chief Executive Officer, Green PC Ambalaje

ALEXANDRA MAIER, Sustainability Manager, ING BANK ROMÂNIA

Moderatori:

ALINA LICIU, Managing Partner, THE AZORES SUSTAINABILITY & CSR SERVICES

DANIEL DRĂGAN, Managing Partner, BUSINESSMARK

Participarea la conferinţă este gratuită şi vizează: CEOs, Directori Generali & Executivi, CSR Managers, Sustainability Managers, Marketing Managers, PR Managers, Corporate Affairs Managers, HR Managers, Supply Chain Managers, Business Development Managers, Antreprenori.

Ziarul BURSA este partener media al evenimentului